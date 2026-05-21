Захарова усомнилась в ментальном здоровье президента Молдавии

Захарова усомнилась в адекватности Санду после обвинений России в атаках БПЛА

Tекст: Елизавета Шишкова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подвергла резкой критике обвинения президента Молдавии Майи Санду в адрес Москвы, передает ТАСС.

Дипломат усомнилась в адекватности молдавского лидера после ее заявлений об угрозе безопасности со стороны России.

Захарова отметила, что ситуация в Молдавии «все больше начинает напоминать абсолютную дестабилизацию с долгоиграющими целями, которые поставлены приведенным к власти прорумынским руководством этой страны».

«Да что ж там прорумынским? Румынским руководством, у Санду же паспорт Румынии и гражданство Румынии», – подчеркнула представитель российского внешнеполитического ведомства.

Она напомнила, что 16 мая Санду назвала Россию агрессором, обвинив в запуске беспилотников по мирным жителям и гражданской инфраструктуре.

«Хочется задать вопрос Майе Санду, все ли у нее нормально с головой?» – сказала дипломат на брифинге.

Захарова обратила внимание на инцидент 18 мая, когда послу России Олегу Озерову вручили ноту протеста из-за якобы незаконного пролета дрона.

При этом дипломат подчеркнула отсутствие доказательств принадлежности аппарата к России, назвав происходящее в Кишиневе «дроновой истерикой». По ее мнению, власти республики используют эти обвинения для оправдания недружественных действий и мобилизации ресурсов в интересах Брюсселя.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел Молдавии вручило послу России Олегу Озерову ноту протеста из-за залетевшего беспилотника.

Месяцем ранее оборонное ведомство республики подтвердило факт обнаружения дрона на севере страны.

Российский дипломат назвал обвинения в принадлежности упавших аппаратов Москве бездоказательными.