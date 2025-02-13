Посол назвал бездоказательными обвинения в принадлежности России упавших в Молдавии БПЛА

Tекст: Ольга Иванова

Обвинения в принадлежности России упавших в Молдавии дронов являются бездоказательными, об этом заявил посол РФ в Кишиневе Олег Озеров после визита в Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии, передает ТАСС

«Я бы предостерег власти Молдавии и прессу от скоропалительных выводов. Ждем результатов расследования. В этой ситуации надо разбираться. Случайные инциденты, они, конечно, имеют место, поэтому это все требует отдельного расследования», – сказал дипломат.

Также посол подчеркнул, что Москва не заинтересована в обострении отношений с Молдавией. «Молдова не является стороной конфликта. У Российской Федерации нет никаких намерений обострять ситуацию в отношениях с Республикой Молдова», – отметил Озеров. Он призвал дождаться итогов расследования, которое определит принадлежность упавших летательных аппаратов.

Напомним, полиция Молдавии обнаружила беспилотник на юге страны в районе Тараклия, устройство упало в окрестностях села Салчия. В нем не содержались взрывчатые вещества.