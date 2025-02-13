Украина может стать не просто линией разграничения и буфером для России и США, но и местом, которое связывает противостоящие стороны взаимными коммерческими интересами – своеобразными предохранителями от дальнейшей эскалации противостояния. По крайней мере, в этой части мира.6 комментариев
Посол назвал бездоказательными обвинения в принадлежности России упавших в Молдавии БПЛА
Посол России в Молдавии Олег Озеров заявил о необоснованности обвинений в адрес России в связи с упавшими на территории страны дронами и призвал дождаться результатов расследования.
Обвинения в принадлежности России упавших в Молдавии дронов являются бездоказательными, об этом заявил посол РФ в Кишиневе Олег Озеров после визита в Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии, передает ТАСС
«Я бы предостерег власти Молдавии и прессу от скоропалительных выводов. Ждем результатов расследования. В этой ситуации надо разбираться. Случайные инциденты, они, конечно, имеют место, поэтому это все требует отдельного расследования», – сказал дипломат.
Также посол подчеркнул, что Москва не заинтересована в обострении отношений с Молдавией. «Молдова не является стороной конфликта. У Российской Федерации нет никаких намерений обострять ситуацию в отношениях с Республикой Молдова», – отметил Озеров. Он призвал дождаться итогов расследования, которое определит принадлежность упавших летательных аппаратов.
Напомним, полиция Молдавии обнаружила беспилотник на юге страны в районе Тараклия, устройство упало в окрестностях села Салчия. В нем не содержались взрывчатые вещества.