Tекст: Ольга Самофалова

«Что особенно приятно, это рост ненефтегазовых доходов», - сказал президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителем Федеральной налоговой службы России Даниилом Егоровым. По словам Егорова, ненефтегазовые доходы за 10 месяцев показали 24% роста. При этом, налоговые доходы выросли на 11%: в бюджет поступило 54,6 трлн рублей.

Благодаря росту ненефтегазовых доходов структура бюджета за последнее десятилетие претерпела серьезные изменения. Еще в 2014 году нефтегазовые доходы обеспечивали примерно 51,3% поступлений федерального бюджета, а Россию обвиняли в сидении на нефтяной игле. Однако с тех пор доля доходов от нефти и газа снижалась, хоть и не по прямой, отмечает Дмитрий Кучков, аналитик направления «Стратегическое планирование» в АРБ Про.

Так, в 2022 году доля нефтегаза снова поднялась примерно до 41,6%. Но по итогам 2025 года доля составила уже 22,7%, а за январь–октябрь 2026 года — 19,4%.

В итоге доля нефтегазовых доходов в 2026 году снизилась до 19,4% (6,44 трлн рублей), а доля ненефтегазовых выросла до 80,6% (33,18 трлн рублей) по итогам десяти месяцев года. Такое еще не было в истории.

Каковы причины? «Во-первых, нефтегазовые поступления чувствительны к ценам на сырье и курсу рубля. Во-вторых, росли и менялись налоги на внутренний оборот, прибыль и доходы населения. В-третьих, менялись внешние рынки и условия реализации энергоносителей. В 2026 году, по оценке Минфина, нефтегазовые доходы за десять месяцев уменьшились на 14,1%, в том числе из-за более низкого среднего курса доллара и увеличения демпфирующих выплат», - говорит Кучков.

Поэтому увеличение доли ненефтегазовых доходов отражает, с одной стороны, их рост, а с другой, - сокращение нефтегазовой части, плюс доказывает тот факт, что российская экономика стала в такой же пропорции менее сырьевой,

говорит собеседник.

«Сейчас структура доходов бюджета становится более сбалансированной. Это позитивное изменение, так как оно делает экономику менее зависимой от колебаний мировых цен на нефть, повышает ее устойчивость и предсказуемость. Рост ненефтегазовых доходов свидетельствует о развитии других секторов экономики, создании новых рабочих мест и увеличении налоговой базы, что радует экономический блок, так как это признак здорового и диверсифицированного экономического развития», - говорит Владимир Чернов, аналитик FreedomGlobal.

«Снижение прямой зависимости бюджета от нефти и газа в принципе полезно, согласен Кучков. Однако, по его словам, не любой рост ненефтегазовых поступлений одинаково хорош, так как есть разница между дополнительными налогами с расширяющейся, прибыльной экономики и дополнительными налогами из-за повышения ставок, когда растут издержки компаний и нагрузка на потребителей.

Клисенко отмечает, что рост ненефтегазовых доходов держится во многом на повышении налогов и инфляции, а это тормозит экономический рост, инвестиции, и бьет по малому бизнесу.

Почему ненефтегазовые доходы растут? «Ненефтегазовые доходы бюджета в значительной степени состоят из налогов, которые государство собирает с внутренней экономики. Крупнейшая статья здесь — НДС. По данным Минфина, за десять месяцев 2026 года он принес федеральному бюджету 14,7 трлн рублей, то есть около 55% всех ненефтегазовых поступлений», - говорит Кучков.

«Главный драйвер — рост сборов НДС. Остальное дают номинальный рост налоговой базы, инфляция и рост зарплат. Неналоговые доходы (дивиденды, сборы) играют второстепенную роль»,

- считает Клисенко Сергей, управляющий директор рейтинговой службы Национального рейтингового агентства.

Неналоговые поступления - это доходы непосредственно от государственных активов: дивиденды компаний с госучастием, поступления от использования имущества, отдельные ненефтегазовые таможенные пошлины, платежи за ресурсы и другие неналоговые поступления. «Например, только в августе бюджет получил 691 млрд рублей дивидендов по принадлежащим государству пакетам акций. Это заметная сумма, хотя такие выплаты нерегулярны и не объясняют всю динамику года», - говорит Кучков.

Эксперт уточняет, что рост ненефтегазовых поступлений на 24% из отчета ФНС касаются как тех, что администрирует налоговая служба. По сводной оценке Минфина, все ненефтегазовые доходы федерального бюджета за январь–октябрь выросли на 19,1%. Сравнивать эти показатели напрямую нельзя, говорит Кучков.

Рост налоговых поступлений растет уже несколько лет подряд благодаря росту экономики, увеличению налогов и повышение эффективности их собираемости. «Важно не приписывать весь результат ускорению экономики. Государство изменяло ставки и круг плательщиков. С 2025 года основная ставка налога на прибыль повысилась с 20 до 25%, а НДФЛ стал более прогрессивным. С 1 января 2026 года основная ставка НДС выросла с 20 до 22%, а порог доходов для освобождения бизнеса на упрощенной системе от НДС снизился с 60 до 20 млн рублей», - напоминает Кучков.

По словам главы ФНС, поступления НДС, администрируемого службой, увеличились примерно на 2,6 трлн рублей, или на 33%. Из них 783 млрд рублей были связаны именно с повышением ставки.

Важную роль играет также цифровой контроль. Налоговая служба сообщила, что внедрение системы контроля поставок из ЕАЭС уже принесло 41 млрд рублей дополнительного бюджетного эффекта, отмечает эксперт.

«Налоговые поступления также растут благодаря повышению эффективности сбора штрафов и налогов вместе с цифровизацией экономики, борьбе с теневой экономикой и расширению налогооблагаемой базы. Также положительное влияние оказывает рост экономики и отдельных отраслей», - говорит Чернов.