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    12 ноября 2026, 08:54 • Экономика

    Россия завоевывает мир новыми продуктами

    Россия завоевывает мир новыми продуктами
    @ Алексей Сухоруков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Самофалова

    Россия добилась нового успеха в экспорте льняного масла, которое становится одним из самых перспективных направлений аграрных поставок за рубеж. Наша страна уже является мировым лидером по подсолнечному маслу, которое приносит основной доход отрасли и бюджету. Однако потенциал роста экспортных доходов кроется также в новых направлениях.

    Россия по итогам первого полугодия 2026 года заняла второе место в мире по экспорту льняного масла, свидетельствуют данные федерального центра «Агроэкспорт». Льняное масло является одним из наиболее перспективных направлений российского аграрного экспорта, заявил глава «Агроэкспорта» Илья Ильюшин.

    Только за полгода 2026 года за рубеж было отправлено 31,7 тыс. тонн российского льняного масла на общую сумму 32,5 млн долларов. Это в разы больше, чем за весь прошлый год. Для понимания: по итогам всего 2025 года экспорт этого масла составил лишь 10 тыс. тонн и принес стране 12 млн долларов.

    Таким образом, Россия уже поднялась с четвертого на второе место в мировом рейтинге экспортеров. Она почти втрое опередила Белоруссию, занявшую третью строчку с результатом 11,1 млн долларов. Лидером по-прежнему остается Бельгия, экспорт которой оценивается в 81 млн долларов.

    В целом масложировая отрасль в России приносит отличные доходы как самим компаниям, так и бюджету страны. «В 2025 году экспорт российской масложировой продукции составил около 9,3 млрд долларов, что делает этот сектор одним из значимых источников валютной выручки АПК. Стратегическая задача отрасли заключается не в простом увеличении тоннажа, а в росте доходности отрасли и доли продукции с высокой добавленной стоимостью. Именно это позволит получать больше экономического эффекта с каждой тонны выращенного сырья», - говорит Ярослав Кабаков, директор по стратегии ФГ «Финам».

    Учитывая, что в первом полугодие экспорт именно растительных масел вырос на 17% до 4,3 млрд долларов, а объемы экспорта - только на 3% (до 3,5 млн тонн), то денежный результат увеличивается заметно быстрее тоннажа, говорит Роман Копосов, заместитель директора компании стратегического консалтинга АРБ Про. Оценка поступления пошлин в бюджет по группе масло и масличные культуры за 2025 года была почти 45 млрд рублей, за 2026 года - 63 млрд рублей.

    С чем же связан рост поставок льняного масла?

    «Я вижу причину роста в развитии переработки внутри страны. Раньше мы больше продавали на экспорт масличного льна, а теперь - продукт переработки. Масштаб перекоса виден по 2025 году:

    семян льна было вывезено 1,2 млн тонн на сумму более 590 млн долларов, а льняного масла всего 10 тыс. тонн на 12 млн долларов. Теперь ситуацию меняют новые заводы», - говорит Копосов. Так, в прошлом году в Ростовской области запустили предприятие АСВА, партнерский проект Астона, рассчитанное на выпуск 53,5 тыс. тонн масла в год. Инвестиции превысили 3,2 млрд рублей. В итоге за первые шесть этого года в России было произведено почти в шесть раз больше, чем годом ранее - около 40 тыс. тонн льняного масла, которое в основном идет на экспорт.

    Дополнительный стимул для переработчиков дала десятипроцентная пошлина на экспорт семян льна, введенная в октябре 2025 года, добавляет Копосов. В итоге экспорт этого масла вырос более чем в три раза по тоннажу, и экспорт выручки связан именно с объемом продаж, так как средняя стоимость экспортируемой тонны стала ниже: около 1025 долларов на фоне 1200 долларов в 2025 году, отмечает эксперт.

    По экспорту льняного масла сделан серьезный рывок, но пока речь идет о сравнительно небольшом сегменте, говорит Кабаков.

    При этом, Россия остается мировым лидером по экспорту подсолнечного масла, и размер этого бизнеса значительно больше. По оценке «Агроэкспорта», доля России в мировом экспорте подсолнечного масла достигла 38%. В первом полугодии 2026 года оно принесло примерно 3 млрд долларов из общей экспортной выручки по всем растительным маслам в 4,3 млрд долларов. Поэтому даже небольшой прирост на этом рынке даст стране больше денег, чем кратный рост отдельных ниш, отмечает Копосов.

    «Однако наиболее интересные перспективы связаны с диверсификацией производства: рапсовым, соевым и льняным маслами. Особенно быстро растет рапсовое направление, востребованное на азиатских рынках»,

    - говорит Кабаков. Так, за девять месяцев 2026 года выпуск растительных масел в России достиг 7,45 млн тонн, увеличившись на 7,3% год к году, а производство рапсового масла выросло на 31%.

    «Экспорт рапсового и соевого маслов - это уже крупные экспортные направления. У рапса есть серьезная зависимость от одного рынка: более 85% вывезенного за девять месяцев рапсового масла купил Китай. Разумно развивать альтернативные направления сбыта. У соевого география сильно шире - крупнейшие покупатели Алжир и Индия», - говорит Копосов. За девять месяцев экспорт рапсового масла составил 1,14 млн тонн, на 4% больше прошлогоднего, соевого - 506 тыс. тонн, также примерно на 4% больше.

    Эксперт выделяет из перспективных направлений также шрот для кормовой промышленности, экспорт которого за девять месяцев вырос на 33%, до 3,65 млн тонн. Для экономики переработки это не менее важный продукт, чем само масло, говорит Копосов.

    Казалось бы, что для дальнейшего роста экспорта масел стоит строить новые маслозаводы. Однако Котосов говорит, что возможно это не так. В 2026 году их мощности уже увеличатся до 38 млн тонн, по данным Масложирового союза. При том загрузка перерабатывающих мощностей еще в 2025 году снизилась до 78% после 90% в 2024 году. «Дефицит сегодня не столько в количестве оборудования, сколько в гарантированном сырье, экономике переработки и возможности вовремя отгрузить продукцию. Вложения я бы направлял в урожайность и качество семян, хранение, железнодорожную и портовую инфраструктуру, модернизацию действующих предприятий и выпуск продуктов под конкретные экспортные контракты», - говорит Копосов.

    При этом, проблем с производством сырья в России нет: оно растет. По данным Минсельхоза на 5 ноября, уже собрано 35,4 млн тонн масличных, обмолочено около 93% площадей. «Но прибыльность могут съесть стоимость доставки, колебания валютного курса и экспортные барьеры. Для подсолнечного масла, например, в ноябре действует пошлина 7 748 рублей за тонну. Задача отрасли сейчас не просто нарастить сбор, а продать продукцию с приемлемой маржой», - говорит Копосов.

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    Россия завоевывает мир новыми продуктами

    Россия добилась нового успеха в экспорте льняного масла, которое становится одним из самых перспективных направлений аграрных поставок за рубеж. Наша страна уже является мировым лидером по подсолнечному маслу, которое приносит основной доход отрасли и бюджету. Однако потенциал роста экспортных доходов кроется также в новых направлениях. Подробности

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