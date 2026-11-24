Военнослужащий России сбил каской дрон ВСУ при освобождении Шиловки в ДНР

Tекст: Вера Басилая

Военнослужащий 506-го гвардейского мотострелкового Познанского полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии из состава группировки войск «Центр» двигался по лесополосе в направлении населенного пункта и вел огонь по противнику. Оставшись без патронов, штурмовик снял каску и метнул ее в приближающийся украинский беспилотник, передает РИА «Новости».

«Его там осколочком немножко посекло, он к нам зашел. Мы ему первую помощь оказали, доэкипировали – дали новую каску», – рассказал Климовских.

Командир взвода добавил, что после оказания медицинской помощи и выдачи нового снаряжения военнослужащий продолжил выполнение боевой задачи. Минобороны России сообщило об освобождении Шиловки силами подразделений группировки «Центр» 11 ноября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, военнослужащий 61-й гвардейской бригады морской пехоты с позывным Князь уничтожил украинский FPV-дрон на добропольском направлении в Донецкой народной республике, метнув в него ружье.

Российский военнослужащий группировки войск «Восток» с позывным Армалит сбил украинский FPV-дрон ударом автомата в Запорожской области.

В мае боец отряда «Шторм-1» голыми руками поймал украинский дрон.