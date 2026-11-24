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Российский военный сбил брошенной каской беспилотник ВСУ в ДНР
Военнослужащий России сбил каской дрон ВСУ при освобождении Шиловки в ДНР
Командир взвода штурмового отряда «Тайфун» Иван Климовских сообщил, что во время боев за село Шиловка в Донецкой народной республике оставшийся без патронов российский военнослужащий уничтожил украинский беспилотник броском каски.
Военнослужащий 506-го гвардейского мотострелкового Познанского полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии из состава группировки войск «Центр» двигался по лесополосе в направлении населенного пункта и вел огонь по противнику. Оставшись без патронов, штурмовик снял каску и метнул ее в приближающийся украинский беспилотник, передает РИА «Новости».
«Его там осколочком немножко посекло, он к нам зашел. Мы ему первую помощь оказали, доэкипировали – дали новую каску», – рассказал Климовских.
Командир взвода добавил, что после оказания медицинской помощи и выдачи нового снаряжения военнослужащий продолжил выполнение боевой задачи. Минобороны России сообщило об освобождении Шиловки силами подразделений группировки «Центр» 11 ноября.
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