Боец отряда «Шторм-1» голыми руками поймал украинский дрон
Российский военнослужащий отряда «Шторм-1» группировки войск «Восток» сумел поймать украинский FPV-дрон, который пикировал на него в Запорожской области, рассказал боец с позывным «Агат».
Российский боец из отряда «Шторм-1» голыми руками поймал пикирующий украинский беспилотник в Запорожской области, передает РИА «Новости». По словам военнослужащего с позывным «Агат», аппарат на высокой скорости приближался к позициям российских военных.
«Летел FPV-дрон, мой товарищ просто на лету его поймал», – рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что перед самым подлетом беспилотник замедлился, что позволило бойцу схватить его.
Военнослужащий перехватил дрон снизу, со стороны подвеса боеприпаса. Взрывное устройство не сработало. По признанию «Агата», произошедшее стало полной неожиданностью для самих бойцов, которые были поражены тем, что подобное вообще возможно.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле прошлого года на харьковском направлении российский боец голыми руками поймал вражеский беспилотник.
В январе 2025 года штурмовик отбил летящий аппарат прикладом автомата.
