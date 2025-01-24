Российский военный отбил дрон ВСУ прикладом автомата

Российский военный смог отбить украинский дрон прикладом автомата в открытой местности

Tекст: Елизавета Шишкова

Как сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны», российский военный встретился с украинским FPV-дроном во время передвижения по открытой местности.

Военный быстро переложил автомат и ударил прикладом по приближавшемуся беспилотнику. В результате дрон ушел в землю, не причинив серьезного ущерба.

В сообщении также указывается, что российский штурмовик получил небольшие ранения от осколков и в настоящее время проходит лечение. Подробности о состоянии бойца не раскрываются, однако отмечается, что он не получил серьезных травм.

Ранее сообщалось, что российский боец с позывным Хитман заслонил собой товарищей и остановил головой дрон-камикадзе ВСУ во время боев за Авдеевку, получив тяжелое ранение головы.