Тема «геноцида» времен Российской империи продвигается Западом с целью распространить так называемые деколонизационные нарративы в рамках гибридного противостояния с Россией.2 комментария
Российский военный отбил дрон ВСУ прикладом автомата
Российский военный смог отбить украинский дрон прикладом автомата в открытой местности
Российский штурмовик пересекал открытую местность, когда украинский дрон атаковал его, но военный смог отбить его прикладом автомата, минимизировав причиненный ущерб.
Как сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны», российский военный встретился с украинским FPV-дроном во время передвижения по открытой местности.
Военный быстро переложил автомат и ударил прикладом по приближавшемуся беспилотнику. В результате дрон ушел в землю, не причинив серьезного ущерба.
В сообщении также указывается, что российский штурмовик получил небольшие ранения от осколков и в настоящее время проходит лечение. Подробности о состоянии бойца не раскрываются, однако отмечается, что он не получил серьезных травм.
Ранее сообщалось, что российский боец с позывным Хитман заслонил собой товарищей и остановил головой дрон-камикадзе ВСУ во время боев за Авдеевку, получив тяжелое ранение головы.