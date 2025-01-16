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Российский боец остановил дрон-камикадзе ВСУ головой
Российский боец с позывным «Хитман» спас сослуживцев, остановив головой дрон-камикадзе ВСУ в Авдеевке
Российский боец с позывным «Хитман» заслонил собой товарищей, остановил головой дрон-камикадзе ВСУ во время боев за Авдеевку, получив тяжелое ранение головы, рассказал заместитель командира мотострелкового батальона с позывным Крестик.
Российский боец с позывным «Хитман» совершил героический поступок во время боев за Авдеевку в 2024 году. Заместитель командира мотострелкового батальона с позывным «Крестик» рассказал, что «Хитман» остановил дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины, заслонив собой сослуживцев, когда те спускались в подвал, передает RT.
«Хитман» встал в проходе и заслонил собой товарищей. Удар пришелся в голову. В госпитале врачи буквально собирали его голову, зрение частично удалось сохранить», – поделился «Крестик».
Эвакуировать «Хитмана» удалось спустя несколько дней, и все это время, по словам замкомандира, он сохранял бодрость духа, шутил и подбадривал товарищей.
Бойцы «Крестика» в Авдеевке сумели отбить важную улицу, по которой шло снабжение ВСУ, несмотря на численное превосходство противника почти в три раза. Российские солдаты также подбили БМП Bradley, пытавшуюся доставить подкрепление.
«Расстреляли его с трех сторон из гранатометов. У них никто не выжил. После занятия улицы мои ребята еще два дня держали оборону до прихода основных сил», – рассказал «Крестик».
Ранее заместитель командира боевой машины Вячеслав Мозговенко спас жизни восьми военнослужащих, отбив вражеский дрон рукой и был удостоен звания Героя Российской Федерации.
До этого в Сети публиковали видеозапись с российским военнослужащим, который головой отбил летящий на него FPV-дрон и выжил.