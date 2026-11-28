Адвокатов УПЦ не допустили на территорию Киево-Печерской лавры

Tекст: Вера Басилая

Сотрудники украинской полиции не пустили адвокатов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на территорию Киево-Печерской лавры, передает RT.

«В настоящее время находящиеся здесь сотрудники полиции, они уже представились, нас не допускают на территорию Нижней лавры», – заявил адвокат и протоиерей Никита Чекман.

Отмечается, что он прибыл к монастырю вместе с адвокатом и иеродиаконом Аристархом Караговниковым.

Чекман напомнил о письме уполномоченного Верховной рады по правам человека Дмитрия Лубинца, согласно которому препятствовать доступу адвокатов на территорию лавры запрещено. По словам адвоката, он фиксирует действия правоохранителей и намерен обратиться с жалобами в полицию и к омбудсмену.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников направил обращение руководству ООН в связи с попыткой захвата храма в Киево-Печерской лавре.

В тот же день адвокат Никита Чекман сообщил о попытке группы лиц силой захватить храм преподобного Сергия Радонежского в лавре.

В середине месяца суд на Украине отклонил апелляционную жалобу монастыря УПЦ по делу о доступе к Успенскому собору и Трапезному храму Киево-Печерской лавры.