На фоне опыта отношений России и Запада практически любое здравомыслящее суждение западного политика выглядит для нас как хитрая уловка. Но если в данный момент интересы России с американскими совпадают, то нужно это использовать.0 комментариев
Минтранс сообщил о переговорах по запуску авиасообщения с Малайзией
Минтранс: Россия ведет переговоры по запуску авиасообщения с Малайзией
Россия и Малайзия обсуждают возможность начала прямого авиасообщения, заявил глава Минтранса России Дмитрий Ядров.
Ядров заявил, что российские власти в настоящее время рассматривают возможность установления прямого воздушного сообщения с Малайзией, передает ТАСС.
Ранее в министерстве поясняли, что запуск чартерных программ между двумя странами был отложен в мае, так как туристическая отрасль не смогла предоставить заказчика для выполнения рейсов. При этом в октябре авиакомпания Red Wings сообщила о проработке планов по запуску чартерных перелетов из Москвы на малайзийский остров Лангкави летом 2027 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году власти Малайзии и России начали обсуждение возможности возобновления прямого авиасообщения. Президент России Владимир Путин сообщил о подготовке к запуску прямых авиарейсов между РФ и Малайзией.