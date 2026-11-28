Tекст: Тимур Шайдуллин

«Схема началась с ложного сообщения о наличии кредиторской задолженности и шестизначного кода, который пострадавший ввел, перейдя по ссылке. После этого телефонные аферисты, представляясь силовиками, позвонили мужчине, сказали, что он связался с мошенниками и нужно оказывать содействие правоохранителям, в противном случае его самого могут привлечь к уголовной ответственности», – рассказали в ведомстве.

Пенсионер установил специальное приложение на телефон, снимал деньги со счетов и передавал курьерам, обмениваясь словами-паролями. По пути он несколько раз поднимал руку, чтобы его фиксировали камеры. Часть денег он оставил в микроволновой печи квартиры по коду от мошенников.

Позже аферисты заявили, что в его деньгах найдены фальшивые купюры. Потерпевший продолжил снимать средства и расторг договор страхования. Общий ущерб составил 40 млн рублей.

В прокуратуре напомнили, что сотрудники госорганов никогда не просят граждан снимать деньги и передавать их курьерам, а также не проводят оперативные мероприятия по телефону.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце 82-летний столичный пенсионер лишился почти 13 млн рублей и собственной недвижимости, пытаясь помочь лжесиловикам задержать злоумышленников.

В августе 70-летний житель столицы на протяжении десяти дней выполнял указания злоумышленников и передавал наличные неизвестным.

В том же месяце пожилой москвич оставил деньги для мошенников в духовке.