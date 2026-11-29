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Ограничения на полеты сняли в аэропортах Внуково и Шереметьево
Ограничения на полеты сняты в аэропортах Внуково и Шереметьево
Временные ограничения на прием и отправку рейсов в аэропортах Внуково и Шереметьево сняты, сообщил представитель Росавиации в Max-канале.
«Аэропорты Внуково и Шереметьево: сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – написал он.
В Росавиации напомнили, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских судов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу аэропорт Шереметьево временно ограничил прием и отправку рейсов. В тот же день аэропорт Внуково перешел на работу с рейсами по согласованию. Утром воскресенья мэр Собянин сообщил о нейтрализации 542 летевших к Москве дронов.