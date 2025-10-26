Уголовное дело возбудили после массовой драки футбольных фанатов в Саратове

Tекст: Дмитрий Зубарев

Уголовное дело по статье «Хулиганство» возбудили после массовой драки на федеральной трассе Р-228 в Саратове, передает РИА «Новости». В региональном ГУ МВД пояснили, что конфликт произошел 25 октября на автодороге в черте города, а видеозаписи нарушений общественного порядка были обнаружены в интернете. Полицейские задержали и доставили в территориальный отдел более 30 человек для дальнейших разбирательств.

По информации источника в силовых структурах, большинство задержанных оказались футбольными фанатами из Ульяновска, которые прибыли в город на матч Первой лиги между клубами «Сокол» и «Волга».

Также не исключается возбуждение еще одного уголовного дела из-за помех движению транспорта на федеральной трассе Сызрань-Саратов-Волгоград.

