Уголовное дело возбудили после массовой драки футбольных фанатов в Саратове
Массовая драка с участием более 30 футбольных фанатов произошла на федеральной трассе Р-228 в Саратове и привела к заведению уголовного дела, сообщили в региональном ГУ МВД.
Уголовное дело по статье «Хулиганство» возбудили после массовой драки на федеральной трассе Р-228 в Саратове, передает РИА «Новости». В региональном ГУ МВД пояснили, что конфликт произошел 25 октября на автодороге в черте города, а видеозаписи нарушений общественного порядка были обнаружены в интернете. Полицейские задержали и доставили в территориальный отдел более 30 человек для дальнейших разбирательств.
По информации источника в силовых структурах, большинство задержанных оказались футбольными фанатами из Ульяновска, которые прибыли в город на матч Первой лиги между клубами «Сокол» и «Волга».
Также не исключается возбуждение еще одного уголовного дела из-за помех движению транспорта на федеральной трассе Сызрань-Саратов-Волгоград.
