Долину потребовали вырезать из новогоднего фильма «Невероятные приключения Шурика»

Глава ФПБК Бородин потребовал снять с эфира фильм с Долиной

Tекст: Ольга Иванова

Глава ФПБК Виталий Бородин потребовал вырезать певицу Ларису Долину из новогоднего фильма «Невероятные приключения Шурика», передает «Газета.Ru». В противном случае он намерен добиваться снятия комедии с эфира в новогоднюю ночь, 31 декабря. Бородин подчеркнул, что считает неправильным решение создателей картины оставить сцену с участием Долиной, поскольку считает ее присутствие на экране недопустимым для зрителей.

«С тем, что он вышел, уже ничего не сделать. А вот по поводу новогодней ночи, я считаю, что нужно запретить показывать 31 декабря фильм с участием Долиной. И в принципе мы будем просить запретить участие Долиной в новогодних программах, которые показывают на федеральных каналах», – заявил Бородин.

Он также отметил, что по его мнению, россияне разочаровались в певице, и ее участие вызывает «народное порицание». Бородин уверяет, что участие Долиной в праздничных программах продемонстрирует отсутствие последствий за ее действия.

Виталий Бородин добавил, что артистку уже «отменили» в пяти-шести регионах страны и что реакции на ее появление негативны, особенно со стороны семей и участников СВО. Он подчеркнул, что, по его мнению, известные люди не должны пользоваться своей узнаваемостью для ухода от ответственности и пообещал обратиться с соответствующим требованием в Министерство культуры и другие структуры.

На ваш взгляд Какое решение примет Верховный суд по делу о квартире Ларисы Долиной? В пользу Долиной

Не в пользу Долиной

Затрудняюсь ответить

Голосовать Результаты





Как писала газета ВЗГЛЯД, продюсеры фильма оставили сцены с Ларисой Долиной в финальной версии новогодней комедии «Невероятные приключения Шурика».

Напомним, Долина смогла вернуть проданную квартиру через суд, заявив, что стала жертвой мошенников и не осознавала своих действий. После этого покупатели квартир на вторичном рынке столкнулись с возвратом жилья продавцами через суд. Эта схема получила название «схема Долиной».







