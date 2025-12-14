Трудно представить, что сделали бы радетели народной свободы, окажись в их руках Россия в случае успеха восстания. Замечание Ленина – «страшно далеки они от народа» – и сегодня кажется справедливым. Но заговорщики также были далеки и от государственного управления, и от понимания истории.5 комментариев
Минтранс: Пропуск поездов в Крыму увеличат до 39 пар в сутки
Благодаря завершению реконструкции и строительству второго железнодорожного пути на востоке Крыма, ежедневно смогут проходить 39 пар поездов вместо 28, сообщили в Минтрансе РФ.
Завершение реконструкции железнодорожных платформ в Восточном Крыму и строительство дополнительных путей на участке от станции Владиславовка до станции Семь Колодезей значительно повысит пропускную способность железных дорог полуострова, передает РИА «Новости». Согласно сообщениям Минтранса России, эти меры позволят увеличить количество поездов с 28 до 39 пар в сутки.
Министр транспорта России Андрей Никитин осмотрел объекты транспортной инфраструктуры в ходе рабочей поездки по Крыму. Он встретился с главой региона Сергеем Аксеновым и ознакомился с ходом строительства двухпутных вставок на участке Владиславовка – Семь Колодезей на линии Джанкой – Керчь, а также с модернизацией пассажирских платформ.
Как отмечают в ведомстве, укладка второго пути и обновление платформ позволят повысить транспортную доступность Крыма и Севастополя, а также оптимизировать движение поездов. Сейчас на сети Крымской железной дороги ведется строительство почти 58 км новых путей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, гендиректор компании «Гранд Сервис Экспресс» Александр Ганов заявил о планах запустить еще один скорый поезд между Крымским полуостровом и материковой частью России по примеру существующего флагманского экспресса.