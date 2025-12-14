Трудно представить, что сделали бы радетели народной свободы, окажись в их руках Россия в случае успеха восстания. Замечание Ленина – «страшно далеки они от народа» – и сегодня кажется справедливым. Но заговорщики также были далеки и от государственного управления, и от понимания истории.14 комментариев
Хинштейн сообщил о тяжелом ранении мирного жителя Суджи при атаке дроном
В курском приграничье пострадал пожилой мужчина в результате атаки дрона ВСУ, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Хинштейн.
«В Судже в результате атаки дрона пострадал 66-летний мужчина. В тяжёлом состоянии он доставлен в Курскую областную больницу. Наши врачи сделают всё возможное, чтобы поставить его на ноги», – написал он.
Ранее Хинштейн сообщал об атаке дрона по гражданскому автомобилю в Глушковском районе.
«В результате удара ранена женщина 1973 года рождения. Ей оказали первую помощь, в ближайшее время пострадавшую доставят в Курскую областную больницу. Наши врачи сделают всё, чтобы как можно скорее поставить её на ноги», – отметил он.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Белгородской области зафиксирован удар FPV-дрона по грузовику в Шебекино, мужчина получил травмы и был госпитализирован.
Девочка в возрасте пяти лет получила осколочные ранения в результате атаки украинского беспилотника на частный дом в Белгородской области.