Хинштейн сообщил о тяжелом ранении мирного жителя Суджи при атаке дроном

Tекст: Катерина Туманова

«В Судже в результате атаки дрона пострадал 66-летний мужчина. В тяжёлом состоянии он доставлен в Курскую областную больницу. Наши врачи сделают всё возможное, чтобы поставить его на ноги», – написал он.

Ранее Хинштейн сообщал об атаке дрона по гражданскому автомобилю в Глушковском районе.

«В результате удара ранена женщина 1973 года рождения. Ей оказали первую помощь, в ближайшее время пострадавшую доставят в Курскую областную больницу. Наши врачи сделают всё, чтобы как можно скорее поставить её на ноги», – отметил он.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Белгородской области зафиксирован удар FPV-дрона по грузовику в Шебекино, мужчина получил травмы и был госпитализирован.

Девочка в возрасте пяти лет получила осколочные ранения в результате атаки украинского беспилотника на частный дом в Белгородской области.