Гладков сообщил о ранении мужчины после удара дрона ВСУ
В Белгородской области зафиксирован удар FPV-дрона по грузовику в Шебекино, один мужчина получил травмы и был госпитализирован в городскую больницу, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Украинские военные нанесли удары по 15 населенным пунктам Белгородской области, в результате атаки FPV-дрона по грузовику в Шебекино ранен мужчина, передает РИА «Новости». Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что у пострадавшего минно-взрывная травма и осколочное ранение плеча, его доставляют в белгородскую городскую больницу №2.
Местный КамАЗ серьезно поврежден, еще один дрон взорвался на парковке, из-за чего повреждены две легковые машины и остекление коммерческого объекта. В хуторе Стадников атакован ещё один автомобиль. Также в селах Ясные Зори, Малиновка, Октябрьский, по информации Гладкова, беспилотники повредили автомобили и строения.
В Грайворонском округе взрывы дронов повредили частные дома, а в Валуйском районе удары пришлись по фермерским хозяйствам и жилым постройкам. По словам главы региона, во время обстрелов и атак дронов в населённых пунктах Борисовка, Екатериновка и Коновалово пострадали здания и транспорт.
В селе Берёзовка в результате атак выбиты окна в двух домах, посечены забор и хозяйственные постройки, пострадало ещё одно транспортное средство. В селе Грузское дрон попал в машину, из-за чего разбит кузов, также повреждены социальные и коммерческие объекты. После прилёта снаряда в одном из домов возник пожар, который оперативно потушили сотрудники МЧС при поддержке бойцов «БАРС-Белгород». В селе также отмечены повреждения линий газо- и электроснабжения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в селе Гора-Подол на западе Белгородской области FPV-дрон поразил велосипедиста. Мужчину доставили в больницу со осколическими ранениями.