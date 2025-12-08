Российские войска освободили харьковскую Кучеровку и Ровное в ДНР

Tекст: Дарья Григоренко

В Telegram-канале Министерства обороны России говорится: «Подразделения группировки войск «Запад» продолжили уничтожение окруженной группировки противника на левом берегу реки Оскол. В результате активных действий штурмовых групп 6-й армии освобожден населенный пункт Кучеровка Харьковской области».

Также подразделения группировки «Центр» завершили освобождение Ровного и продолжили зачистку населенного пункта Гришино в ДНР. В Минобороны отметили, что противник понес серьезные потери в районах населенных пунктов Родинское, Светлое и Торское, где уничтожены живая сила, техника нескольких механизированных, десантно-штурмовых и морских бригад Вооруженных сил Украины.

На Харьковском направлении российскими войсками были поражены позиции ВСУ в районах Старицы и Вильчи, противник потерял до 210 военных, 10 автомобилей, три артиллерийских орудия и три склада боеприпасов. Общие потери ВСУ на различных направлениях за сутки составили более 1100 военнослужащих, до 15 боевых бронированных машин западного производства, несколько установок Paladin и Krab, а также более 20 автомобилей, говорится в сообщении.

Кроме того, как отметили в ведомстве, российская группировка «Юг» улучшила свои позиции в районах Степановки, Северска и Кривой Луки, нанеся серьезный урон бригадам ВСУ, а подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника на территории Запорожской и Днепропетровской областей. Подразделения группировки «Днепр» поразили силы ВСУ в Веселянке, Львово и Антоновке в Запорожской и Херсонской областях, где противник потерял до 45 бойцов, бронеавтомобиль HMMVW и гаубицу М777 американского производства.

Оперативно-тактическая авиация и беспилотники нанесли удары по военной инфраструктуре ВСУ, складам горючего и местам временной дислокации, а ПВО России сбила две управляемые авиационные бомбы, четыре ракеты «Нептун» и 172 беспилотника самолетного типа.

В ведомстве уточнили, что с начала специальной военной операции уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, свыше 100 960 беспилотников, более 26 тыс. танков и боевых машин, а также свыше 31 тыс. артиллерийских систем противника.

Ранее в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России нанесли групповой удар по территории Украины в ответ на атаки по гражданским объектам в России.

Накануне подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, продолжив уничтожение группировки ВСУ, окруженной в Димитрове в ДНР. Кроме того, ВС России нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины.

Напомним, российские войска освободили Безымянное в ДНР. До этого они освободили Червоное в Запорожской области.