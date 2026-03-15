В Будапеште прошел марш против превращения Венгрии в колонию Украины

Tекст: Ольга Иванова

В Будапеште прошел многотысячный «Марш мира» под лозунгом «Мы не будем украинской колонией», сообщает РИА «Новости». Акция была организована в поддержку премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который выступил с речью у здания парламента.

Орбан заявил, что Брюссель готовит Европу к войне и уже переключился на военную экономику. По его словам, европейские власти не хотят избегать трудностей, а идут им навстречу, вкладывая больше денег, оружия и солдат в конфликт.

Первая линия участников шествия несла плакат с основным лозунгом, который отсылает к ситуации с прекращением транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба» и попытками Киева оказать давление на Будапешт. Демонстранты также несли венгерские национальные флаги и таблички с названиями городов, из которых они приехали.

Среди прочего, на марше были замечены постеры с перечеркнутыми изображениями Владимира Зеленского и лидера оппозиционной партии «Тиса» Петера Мадьяра, а также надписью «Остановите войну». Мероприятие прошло без происшествий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Венгрии Виктор Орбан призвал жителей страны выйти на массовую акцию в Будапеште для демонстрации единства против давления со стороны Киева. Орбан также выступил с критикой планов Евросоюза предоставлять Украине крупные и долгосрочные кредиты.