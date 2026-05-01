Грузия назвала май месяцем перезагрузки отношений с США

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

«У нас позитивные ожидания от этого визита. Есть конкретные факты для этого», – сказал он, напомнив, в частности, о недавнем телефонном разговоре премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе с госсекретарем США Марком Рубио.

«При байденовской администрации отношение к Грузии в Вашингтоне было враждебным, недружественным, – сказал генсек правящей партии. – Для нас это категорически неприемлемо. Лживые заявления, угрозы – вот что мы слышали из США, но Грузия такого ни от кого не потерпит».

В интервью телекомпании «Имеди» Каха Каладзе сказал, что «все должны уважать суверенитет Грузии».

В свою очередь аналитик, член оппозиционной парламентской партии «Сила народа» Давид Картвелишвили отметил, что США и Грузия «переводят диалог в фазу прагматизма».

«Транзит, логистика, энергетика, региональная стабильность», - назвал эксперт темы для диалога Вашингтона и Тбилиси.