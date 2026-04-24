    Игорь Мальцев Мы больше не люди книги

    Не так давно на сетевых барахолках вдруг возник тренд, вгоняющий людей, выросших с книгой в руках, в некоторый ступор: книги продают на килограммы, кубометры (я не шучу), целыми домашними библиотеками. За копейки. За самовывоз.

    Игорь Караулов Придет ли зумер на завод

    Зумеры не стремятся к стабильной занятости, их устраивает платформенная поденщина с ежедневной оплатой без официального оформления. А кто же будет работать на заводах?

    Марина Ахмедова Жизни людей важнее мобильного интернета

    Вы спросите у семей погибших в Сызрани, в Самаре, что бы они предпочли – мобильный интернет или чтобы к ним никогда не прилетело? Ответ очевиден.

    24 апреля 2026, 14:52 • Общество

    Украинский теракт против РКН преследовал четыре цели

    @ ЦОС ФСБ РФ

    Tекст: Олег Исайченко

    ФСБ предотвратила теракт в отношении руководителей Роскомнадзора. Задержаны семеро сторонников праворадикальной и неофашистской идеологии, завербованных спецслужбами Украины. Как отмечают в экспертном сообществе, это первая известная попытка покушения на гражданских федеральных госслужащих. Какие цели преследовал противник?

    Сотрудники ФСБ 18 апреля предотвратили теракт в отношении руководителей Роскомнадзора. Злоумышленники планировали подорвать автомобиль с использованием взрывного устройства, говорится в сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ведомства.

    «В результате проведенных мероприятий в Москве, Уфе, Новосибирске и Ярославле задержаны семь сторонников праворадикальной и неофашистской идеологии, завербованных спецслужбами Украины посредством мессенджера Telegram, участвовавших в подготовке указанного преступления», – заявили в ведомстве.

    Главарь группы – житель Москвы 2004 года рождения – при задержании оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован. В ходе обысков у членов группы изъяли килограммовое самодельное взрывное устройство, гранату Ф-1, пистолет ПМ с глушителем, два газовых пистолета, рации.

    Также у злоумышленников обнаружили неонацистскую атрибутику, символику украинских военизированных формирований, а также инструкцию по вступлению в террористическую организацию, запрещенную в России. ФСБ не уточняла, на кого готовилось покушение.

    Одна из задержанных рассказала, что в марте 2026 года вступила в чат, где обсуждались протесты против блокировок РКН, затем она перешла в другую группу, где предложила свою помощь в качестве изготовления листовок. По словам девушки, после этого она была назначена администратором чата, где обсуждалось покушение на замглавы Роскомнадзора.

    Еще одна задержанная призналась, что администрировала чат, где выкладывались личные данные сотрудников российских органов власти. Против планировавших преступление завели уголовные дела по статьям о незаконном обороте оружия и взрывных устройств. Также решается вопрос о привлечении их к уголовной ответственности за подготовку к совершению теракта.

    Как отметили в ФСБ, в настоящее время в адрес руководства и сотрудников Роскомнадзора, а также членов их семей поступают угрозы физической расправы, совершаются вооруженные нападения и экстремистские акции, готовятся террористические акты. Исполнителями преступлений становятся «координируемые из-за рубежа» россияне, в том числе несовершеннолетние.

    «Поступающая в ФСБ России информация свидетельствует об активной деятельности украинских спецслужб, направленной на срыв проводимых в России мероприятий по обеспечению безопасности информационного пространства, в том числе блокировке мессенджера Telegram, массово используемого противником для совершения диверсионно-террористических, экстремистских, кибермошеннических и иных тяжких преступлений», – говорится в сообщении спецслужбы.

    По данным ФСБ, в 2025 году были привлечены к уголовной ответственности 84 администратора и участника интернет-сообществ, причастных к направлению более 2,5 тыс. ложных сообщений о минировании российских объектов. С начала нынешнего года задержаны уже 118 администраторов сим-боксов, задействованных в мошеннических преступлениях против россиян. Газета ВЗГЛЯД объясняла связь между ограничениями в интернете и созданием безопасного контура для жителей России.

    Как заметил политолог Марат Баширов, предотвращенный теракт – это первая известная попытка покушения на гражданских федеральных госслужащих. В экспертном сообществе предположили, какие цели преследовал противник. Одна из возможных – создать медийную историю. По мнению Андрея Медведева, депутата Мосгордумы, «если посмотреть через призму гибридной войны, все встает на свои места».

    «Представьте, что теракт удался: кого-то взорвали, кого-то ранили, кому-то подожгли квартиру. В течение часа западные СМИ начали бы раскручивать историю: «Российские патриоты и борцы за свободу встали на путь вооруженного сопротивления кровавому режиму, который отключает им интернет, запрещает мессенджеры и заставляет пользоваться VPN», – написал он в своем Telegram-канале.

    Медведев подчеркнул: вся вражеская медиамашина работала бы на создание нарратива о том, что «россияне воюют за свободу слова»: «Да, отключения мобильного интернета многих раздражают. Вчера об этом говорил и президент …

    Однако никакие неудобства с интернетом не могут оправдывать ни терроризм, ни предательство Родины. Ворчать на чиновника – одно, а готовить теракты – совсем другое».

    Вторая возможная цель – «отомстить» РКН. Политолог Павел Данилин считает, что украинские террористы «заказали» Роскомнадзор, потому что ведомство ограничивает их возможности в России. «Они неплохо знают наши болевые точки, поэтому в свое время создали, например, канал и устроили волнения в Дагестане», – напомнил эксперт.

    Схожей точки зрения придерживается Олег Матвейчев, зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. «Выбор целей теракта, который пыталась организовать украинская сторона, объясняется тем, что Роскомнадзор вместе с другими профильными ведомствами создает в России цифровой заслон от украинских мошенников», – сказал он газете ВЗГЛЯД.

    Он сослался на данные члена СПЧ Игоря Ашманова, согласно которым только в 2024 году телефонные мошенники украли у россиян около 300 млрд рублей. Причем подавляющее большинство звонков поступило из так называемых контакт-центров в Харькове, Киеве и других городах Украины.

    «За счет наших доверчивых граждан кормились украинские мошенники и их кураторы. Создалась целая отрасль экономики Украины. Теперь, когда противник лишается такого заработка, он решил отомстить сотрудникам Роскомнадзора», – считает парламентарий.

    Третья цель – завоевать симпатию у части россиян, недовольных ограничениями в Сети.

    «Противник пытается представить себя борцом за цифровые права граждан России, прикрываясь иллюзией европейских принципов «свободы», – предположил Матвейчев.

    И четвертая цель состоит в попытке запугать само руководство РКН, чтобы дестабилизировать работу ведомства по созданию безопасного цифрового пространства, добавил Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне. «На этом фоне нам нужно расширять предупредительные меры, в том числе повышать цифровую подготовленность россиян», – сказал он газете ВЗГЛЯД.

    «Кроме того, России необходимо усилить борьбу с попытками влиять на наших граждан извне в информационной среде и еще полнее использовать инструменты контрпропаганды», – отметил собеседник. По мнению парламентария, эти меры вкупе с деятельностью правоохранительных органов по пресечению терактов создадут заслон от попыток Киева раскачать общество. «Цифровое пространство – это серьезное оружие, которое нам нужно окончательно выбить из рук украинских властей», – полагает Колесник.

    Обращает на себя внимание и тот факт, что задержанные являются сторонниками праворадикальной идеологии. Неслучайно украинские спецслужбы нашли готовых совершить теракт именно в этой среде, считает Данилин.

    «Часть российских праворадикальных националистов поддерживает связи с украинскими националистами. Их объединяют общие футбольные интересы, они вместе занимаются националистическими – а то и откровенно нацистскими – изысканиями, разделяя идеологию нацизма, включая гитлеризм», – уточнил политолог.

    В этой связи собеседник упомянул нацистов из Русского добровольческого корпуса (РДК – организация признана террористической и запрещена в России), которые воюют на стороне ВСУ. «Это предельно конкретно показывает, куда направлены действия наших врагов», – заключил Данилин.

