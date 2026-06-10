Медведев рассказал об успехах социальной программы «Единой России»

На заключительном окружном форуме в Москве представили итоги укрепления социальной сферы.

«Единая Россия старалась сделать все, чтобы эти закономерности воплотились в жизнь даже в самых непростых условиях пандемии, беспрецедентных санкций и фактически открытой войны коллективного Запада против России», – подчеркнул Медведев.

Политик отметил широкое взаимодействие с правительством, благодаря которому в прошлом году фракция внесла в Госдуму 248 законодательных инициатив. При формировании текущего бюджета финансирование партийных мероприятий выросло на 174 млрд рублей. Единое пособие охватило более 9 млн детей и свыше 120 тыс. беременных женщин.

С 2021 года почти 1,5 млн малообеспеченных граждан заключили социальные контракты. Около миллиона человек покинули аварийное жилье, а свыше 1 млн домовладений получили доступ к газу. Медведев также сообщил о строительстве более 1,7 тыс. школ, 1,6 тыс. детских садов и 6,5 тыс. медицинских пунктов.

Отдельное внимание уделили поддержке малого и среднего бизнеса, формирующего пятую часть экономики страны. Для адаптации вернувшихся с фронта военнослужащих запущена специальная образовательная программа. Партия выступает за расширение бизнес-инфраструктуры и переход к риск-ориентированному контролю вместо бесконечных проверок.

Медведев напомнил об успешной цифровизации государственных услуг и оптимизации лицензирования. Кроме того, по инициативе фракции принят базовый закон о развитии креативных индустрий, привлекающих инвесторов и создающих новые рабочие места в регионах.