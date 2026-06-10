После начала СВО некоторые граждане ломанули из России в солнечный Израиль. Причина называлась такая: «не хотим жить в стране, воюющей с соседями». Теперь посмотрим счет на табло: Израиль сравнял с землей сектор Газа, напал на Иран, бомбит Ливан. Всё это они, конечно же, осуждают? Как бы не так.11 комментариев
Медведев рассказал об успехах социальной программы «Единой России»
Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев подвел итоги реализации Народной программы партии на окружном форуме «Есть результат!» в Москве.
На заключительном окружном форуме в Москве представили итоги укрепления социальной сферы.
«Единая Россия старалась сделать все, чтобы эти закономерности воплотились в жизнь даже в самых непростых условиях пандемии, беспрецедентных санкций и фактически открытой войны коллективного Запада против России», – подчеркнул Медведев.
Политик отметил широкое взаимодействие с правительством, благодаря которому в прошлом году фракция внесла в Госдуму 248 законодательных инициатив. При формировании текущего бюджета финансирование партийных мероприятий выросло на 174 млрд рублей. Единое пособие охватило более 9 млн детей и свыше 120 тыс. беременных женщин.
С 2021 года почти 1,5 млн малообеспеченных граждан заключили социальные контракты. Около миллиона человек покинули аварийное жилье, а свыше 1 млн домовладений получили доступ к газу. Медведев также сообщил о строительстве более 1,7 тыс. школ, 1,6 тыс. детских садов и 6,5 тыс. медицинских пунктов.
Отдельное внимание уделили поддержке малого и среднего бизнеса, формирующего пятую часть экономики страны. Для адаптации вернувшихся с фронта военнослужащих запущена специальная образовательная программа. Партия выступает за расширение бизнес-инфраструктуры и переход к риск-ориентированному контролю вместо бесконечных проверок.
Медведев напомнил об успешной цифровизации государственных услуг и оптимизации лицензирования. Кроме того, по инициативе фракции принят базовый закон о развитии креативных индустрий, привлекающих инвесторов и создающих новые рабочие места в регионах.