Нетаньяху заявил о намерении прилететь в Нью-Йорк вопреки угрозам ареста

Tекст: Вера Басилая

Нетаньяху заявил в интервью американскому телеканалу Fox News

о намерении посетить заседание Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, несмотря на предупреждения мэра города, передают «Вести». Политик подчеркнул, что его совершенно не беспокоят подобные угрозы со стороны городских властей.

«Я посещал это мероприятие почти каждый год в течение своего премьерства, если только не возникало проблем с безопасностью. На этот раз я не ожидаю проблем, поэтому, да, я планирую приехать в Нью-Йорк», – заявил Нетаньяху.

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани поручил юристам изучить правовые основания для ареста Биньямина Нетаньяху. Мамдани пояснил, что такие меры связаны с обвинениями в военных преступлениях, которые Международный уголовный суд выдвинул против премьер-министра Израиля.

Позже Мамдани признал отсутствие юридических возможностей для задержания политика.

До этого стамбульский суд объявил Нетаньяху в международный розыск через Интерпол.