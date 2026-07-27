В Вашингтоне выжидают, кто из участников украинского конфликта дрогнет первым. Россия находится уже в третьем цикле активизации контактов с США по Украине, который развивается в русле схожих вводных, но со своими особенностями.0 комментариев
Нетаньяху заявил о намерении прилететь в Нью-Йорк вопреки угрозам ареста
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует посетить заседание Генеральной Ассамблеи ООН, несмотря на предупреждения мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани о возможном задержании политика.
Нетаньяху заявил в интервью американскому телеканалу Fox News
о намерении посетить заседание Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, несмотря на предупреждения мэра города, передают «Вести». Политик подчеркнул, что его совершенно не беспокоят подобные угрозы со стороны городских властей.
«Я посещал это мероприятие почти каждый год в течение своего премьерства, если только не возникало проблем с безопасностью. На этот раз я не ожидаю проблем, поэтому, да, я планирую приехать в Нью-Йорк», – заявил Нетаньяху.
Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани поручил юристам изучить правовые основания для ареста Биньямина Нетаньяху. Мамдани пояснил, что такие меры связаны с обвинениями в военных преступлениях, которые Международный уголовный суд выдвинул против премьер-министра Израиля.
Позже Мамдани признал отсутствие юридических возможностей для задержания политика.
До этого стамбульский суд объявил Нетаньяху в международный розыск через Интерпол.