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Спасатели возобновили поиски пропавших на Эльбрусе иностранных альпинистов
Утром в понедельник продолжилась операция по поиску пропавших иностранных туристов на склонах Эльбруса, пауза вводилась из-за сложных погодных условий, сообщили в ГУ МЧС по Карачаево-Черкессии.
Группа спасателей вновь вышла на маршрут для обнаружения исчезнувших туристов, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
В операции задействованы 11 специалистов Эльбрусского высокогорного отряда и компании «Кавказ.РФ».
Накануне поисковые мероприятия пришлось временно приостановить из-за сильного ухудшения погоды.
Изначально туристическая группа состояла из семи человек, предварительно прибывших из Боснии и Герцеговины. Один из участников самостоятельно спустился и сообщил об ухудшении самочувствия двоих товарищей на высоте 5100 метров.
Позже сотрудники МЧС обнаружили и эвакуировали их тела, а также нашли живым еще одного туриста.
Накануне спасатели из-за плохих метеоусловий приостановили эвакуацию тел двух погибших туристов.
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