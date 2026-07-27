Выживший на Эльбрусе боснийский альпинист назвал причину трагедии

Выживший на Эльбрусе альпинист назвал причину трагедии

Tекст: Катерина Туманова

Группа была хорошо подготовлена, однако природные условия оказались значительно суровее ожидаемых, заявил Адилович. Трудности у группы начались с самого старта. Отсутствовал гид, а один из участников начал замерзать едва ли не на старте, поэтому первая связка решила вернуться, рассказал он «Известиям».

«Вторая связка продолжила подъем, но примерно через 100–150 м мы тоже решили отказаться от восхождения. Когда мы закрепили перила на участке маршрута и поднялись выше, то увидели, что наверху ситуация еще хуже. Мы приняли решение возвращаться», – добавил альпинист.

Все участники восхождения имели большой опыт и хорошо знали друг друга, уточнил Адилович. В Боснии и Герцеговине альпинисты тренируются почти каждые выходные благодаря близости гор, уточнил он.

«Поэтому дело не в недостаточной подготовке. Я думаю, главной причиной стал неверный прогноз погоды», – подытожил спортсмен.

Как писала газета ВЗГЛЯД, зарегистрированная группа альпинистов на седловине Эльбруса не смогла самостоятельно спуститься и попросила о помощи спасателей. Иностранные туристы приехали из Боснии и Герцеговины. Спасатели обнаружили тела погибших на высоте 5100 метров. Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства гибели туристов на Эльбрусе.