День Военно-морского флота России празднуется в разные даты – просто потому, что привязан к воскресенью. Но идейно он приурочен к победе в Гангутском сражении. И если глянуть на три сотни лет существования отечественного ВМФ, понимаешь – символичнее даты не найти.4 комментария
Выживший на Эльбрусе боснийский альпинист назвал причину трагедии
Выживший на Эльбрусе альпинист назвал причину трагедии
Трагедия во время восхождения на Эльбрус произошла из-за неверного прогноза погоды, а не из-за слабой подготовки команды, которая обладала достаточным опытом, заявил спасенный боснийский альпинист Харис Адилович.
Группа была хорошо подготовлена, однако природные условия оказались значительно суровее ожидаемых, заявил Адилович. Трудности у группы начались с самого старта. Отсутствовал гид, а один из участников начал замерзать едва ли не на старте, поэтому первая связка решила вернуться, рассказал он «Известиям».
«Вторая связка продолжила подъем, но примерно через 100–150 м мы тоже решили отказаться от восхождения. Когда мы закрепили перила на участке маршрута и поднялись выше, то увидели, что наверху ситуация еще хуже. Мы приняли решение возвращаться», – добавил альпинист.
Все участники восхождения имели большой опыт и хорошо знали друг друга, уточнил Адилович. В Боснии и Герцеговине альпинисты тренируются почти каждые выходные благодаря близости гор, уточнил он.
«Поэтому дело не в недостаточной подготовке. Я думаю, главной причиной стал неверный прогноз погоды», – подытожил спортсмен.
Как писала газета ВЗГЛЯД, зарегистрированная группа альпинистов на седловине Эльбруса не смогла самостоятельно спуститься и попросила о помощи спасателей. Иностранные туристы приехали из Боснии и Герцеговины. Спасатели обнаружили тела погибших на высоте 5100 метров. Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства гибели туристов на Эльбрусе.