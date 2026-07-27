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    Долиной подарили новую квартиру
    Путин призвал бороться с захватом российских танкеров как с пиратством
    Минобороны: Ударные БПЛА поразили два украинских сухогруза
    Путин заявил о важности сферы «москитного флота»
    Путин раскрыл свои техники восстановления сил при больших нагрузках
    Сэм Альтман объявил о достижении точки сингулярности в гонке ИИ
    Мнения
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Гангутская победа заставила считаться с Россией на море

    День Военно-морского флота России празднуется в разные даты – просто потому, что привязан к воскресенью. Но идейно он приурочен к победе в Гангутском сражении. И если глянуть на три сотни лет существования отечественного ВМФ, понимаешь – символичнее даты не найти.

    4 комментария
    Тимур Ахмедов Тимур Ахмедов ИИ лишает людей видимости

    Вы снимаете ролик, пишете пост, вкладываете душу. А ИИ берет вашу экспертизу, переваривает, выплевывает пользователю в виде краткой сводки – и ваш контент остается не у дел. Цитирование без визитации – вот новая реальность.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Чувство родной земли помогает остаться людьми в эпоху цифры

    Мы неизбежно дорастем до представления о том, что любая земля свята. Человеку земля нужна как союзник. Любой валун можно считать пупом земли. Любое дерево – священным. В этом больше нет язычества. Это последняя надежда человека, которому некуда отступать.

    9 комментариев
    27 июля 2026, 05:55 • Новости дня

    Выезд из Ярославля в сторону Москвы перекрыли из-за атаки украинских БПЛА

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Автомобильное сообщение на выезде из Ярославля в сторону Москвы приостановили, сообщил глава Ярославской области Михаил Евраев.

    «Наш регион подвергается вражеской атаке украинских БПЛА. В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной», – сообщил губернатор в Max.

    Глава области также рекомендовал водителям отказаться от поездок в данном направлении. Он призвал выбирать альтернативные маршруты для объезда перекрытого участка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля власти временно перекрывали выезд из Ярославля в сторону Москвы из-за атаки украинских беспилотников.

    В середине месяца один местный житель погиб при налете дронов на регион.

    В июне москвичка получила ранения во время массированной атаки БПЛА на Ярославскую область.

    26 июля 2026, 07:17 • Новости дня
    На полигоне ВСУ умерли более 30 мобилизованных предпенсионного возраста
    На полигоне ВСУ умерли более 30 мобилизованных предпенсионного возраста
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Антон Антонов

    На учебном полигоне ВСУ возле села Казацкое в Сумской области Украины в июле умерли более 30 мобилизованных украинцев предпенсионного возраста.

    «На полигоне ВСУ в лесном массиве около села Казацкое (Конотопский район) в июле скончалось свыше 30 насильно мобилизованных украинцев предпенсионного возраста», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».

    Неофициальной причиной их смерти называют издевательства со стороны инструкторов. Указывается, что инструкторы были из числа «мотивированных» националистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во время боевого слаживания в Сумской области инструкторы ВСУ насмерть забили 45-летнего мобилизованного Павла Парамонова.

    В штурмовом полку ВСУ «Скала» украинские СМИ зафиксировали более 20 небоевых смертей новобранцев и многочисленные случаи жестокого обращения.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    26 июля 2026, 11:17 • Новости дня
    Разъяренная толпа прогнала львовских военкомов камнями и асфальтом

    Жители Львова забросали камнями и кусками асфальта сотрудников местных ТЦК

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Очередное видео конфликта людей с сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК) появилось в украинских соцсетях. Видео инцидента опубликовало украинское издание «Страна».

    Очередной конфликт граждан с представителями военкоматов попал на видео, передает ТАСС. Инцидент произошел во Львове, где прохожие вступились за мужчин и прогнали сотрудников территориального центра комплектования, используя камни и куски асфальта (видео инцидента опубликовано в Мах-канале газеты ВЗГЛЯД).

    На опубликованных кадрах видно, как военкомы спешно отступают под градом летящих предметов. Пытаясь отбиваться, они не решаются вступать в открытое столкновение с возмущенной толпой. В соцсетях регулярно появляются подобные ролики из разных городов, демонстрирующие силовое противостояние граждан и мобилизационных патрулей, которых прозвали «людоловами».

    Украинские власти заявляют о необходимости проведения реформ, но подчеркивают невозможность отказа от мобилизационных мероприятий. Военкоматы подтверждают наличие обязательных планов по призыву. При этом, несмотря на уличные облавы, украинская армия продолжает испытывать острый дефицит личного состава.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее толпа местных жителей перевернула служебный автомобиль военкомата во Львове. После этого инцидента украинская полиция провела масштабную облаву для поимки участников конфликта. На фоне подобных событий украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец предупредил об угрозе массового силового противостояния в стране.

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    26 июля 2026, 13:50 • Видео
    США наводнили агенты Кубы

    Госдепартамент выпустил объемный доклад об угрозах, которые несет для Соединенных Штатов Куба. Если ему верить, Америка наводнена кубинскими агентами. А ему можно верить.

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    26 июля 2026, 19:56 • Новости дня
    Минобороны: Ударные беспилотники поразили два украинских сухогруза

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские ударные беспилотники успешно атаковали два судна типа балкер в Днепро-Бугском лимане, которые доставляли военные грузы для украинской армии.

    Российские военные нанесли удар по двум сухогрузам в Днепро-Бугском лимане, передает РИА «Новости». Судна типа балкер использовались для транспортировки военных грузов в интересах украинских сил.

    «Ударными беспилотными летательными аппаратами в Днепро-Бугском лимане поражены еще два судна типа балкер, осуществлявшие доставку военных грузов», – сообщили в оборонном ведомстве.

    В министерстве подчеркнули, что Вооруженные силы России продолжают наносить удары по украинской портовой инфраструктуре и морским судам, которые задействованы для снабжения войск противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 24 июля Вооруженные силы России поразили два буксира в порту Николаева и два судна с военными грузами для Черноморска.

    Двумя днями ранее российская армия нанесла прицельные удары по двум сухогрузам на переходе морем.

    20 июля военные уничтожили в порту Одессы два сухогруза в момент разгрузки снаряжения для ВСУ.

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    26 июля 2026, 17:29 • Новости дня
    Песков: Россия видит дуализм в позиции Трампа по украинскому конфликту
    Песков: Россия видит дуализм в позиции Трампа по украинскому конфликту
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вашингтон демонстрирует двойственный подход к украинскому конфликту, одновременно поставляя оружие и заявляя о готовности содействовать мирному урегулированию, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    «В американской позиции мы наблюдаем такой дуализм. С одной стороны, они поставляют оружие Украине, хотя президент Трамп говорит, что, дескать, мы не знаем, кому мы поставляем, мы НАТО поставляем, все остальное – не наше дело», – подчеркнул официальный представитель Кремля, передает ТАСС.

    По словам Пескова, одновременно с поставками вооружений Соединенные Штаты искренне выражают желание помочь в достижении мира. Москва приветствует такую позицию и намерена использовать собственную готовность к диалогу для поддержки этих стремлений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель Кремля призвал извлечь выгоду из противоречивых подходов американской администрации.

    В середине июля президент США выразил уверенность в готовности Москвы к скорому подписанию мирного договора.

    В начале месяца лидеры двух стран обсудили по телефону пути политико-дипломатического урегулирования украинского кризиса.

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    26 июля 2026, 14:43 • Новости дня
    Сотрудники украинского военкомата похитили священника канонической церкви

    Сотрудники ТЦК похитили клирика Ивано-Франковской епархии УПЦ

    Сотрудники украинского военкомата похитили священника канонической церкви
    @ armyinform.com.ua

    Tекст: Ольга Иванова

    В городе Калуш Ивано-Франковской области представители территориального центра комплектования задержали и увезли 58-летнего протоиерея Владимира Приймака.

    Сотрудники военкомата на Украине похитили клирика Ивано-Франковской епархии канонической Украинской православной церкви Владимира Приймака, сообщает РИА «Новости». Инцидент произошел в городе Калуш.

    «ТЦК похитил 58-летнего клирика Ивано-Франковской епархии УПЦ протоиерея Владимира Приймака после инцидента возле его дома в Калуше», – заявили в Союзе православных журналистов. Священнослужителя увезли под предлогом оформления заявления на правонарушителя, который ворвался на его участок.

    Прибывшие полицейские предложили отцу Владимиру проехать с ними для подачи заявления, однако вместо этого его доставили в военкомат. По данным Союза православных журналистов, священника, имеющего проблемы с сердцем, удерживают в распределительном центре.

    Украинские власти проводят масштабную кампанию против УПЦ, ссылаясь на ее связи с Россией. В разных регионах страны запрещается деятельность УПЦ, СБУ заводит уголовные дела против духовенства, проводит обыски в храмах и монастырях. Многие священнослужители находятся под арестом или осуждены.

    Сотни храмов УПЦ были силой захвачены раскольниками при поддержке местных властей, при этом верующие и священники подвергаются насилию. С 23 сентября 2024 года на Украине действует закон, позволяющий полностью запретить Украинскую православную церковь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июля представители военкомата задержали настоятеля Введенского храма УПЦ Павла Степанюка в Ровненской области.

    В конце июня сотрудники ТЦК отправили в военный учебный центр клирика Винницкой епархии Виталия Карпуся.

    Месяцем ранее украинские силовики похитили священнослужителя Тульчинской епархии Владимира Заднепрянца.

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    26 июля 2026, 17:28 • Новости дня
    ВСУ заметили за строительством оборонительного сооружения возле города Мена

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские войска начали возведение защитных линий южнее города Мена, который находится в Черниговской области.

    Вооруженные силы Украины активно создают оборонительные сооружения в 90 километрах от государственной границы. Об этом сообщили в российских силовых структурах, передает РИА «Новости».

    «Командование ВСУ строит оборонительные сооружения южнее города Мены (Черниговская область), в 90 километрах от государственной границы», – отметил собеседник агентства.

    Кроме того, представители силовых ведомств добавили, что украинское командование продолжает увеличивать численность боевых групп 143-й отдельной механизированной бригады в этом регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае украинское командование перебросило в Черниговскую область вторую роту 143-й отдельной механизированной бригады.

    Весной инженерные подразделения ВСУ усилили возведение эшелонированной обороны в соседней Сумской области.

    Для создания противотанковых заграждений на севере страны местные цементные заводы производят специальные бетонные пирамиды.

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    26 июля 2026, 07:29 • Новости дня
    «Северяне» продвинулись на Сумском и Харьковском направлениях

    Tекст: Антон Антонов

    Группировка российских войск «Север» продолжает продвижение на Сумском и Харьковском направлениях.

    Штурмовики группировки «Север» продвигаются вглубь Сумской области. Российские войска наносили удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Сум, Кияницы, Малой Рыбицы, Конотопа, Успеенки, Малой Слободки, Угроед и Краснополья. В Шосткинском районе стрелковые бои шли в Уланово и Малой Слободке, сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».

    В Сумском районе штурмовые подразделения «Севера» продвинулись на 21 участке до 500 м. Не прекращались стрелковые бои в Рыжевке, Писаревке, Могрице, Марьино, селе Новая Сечь, поселке Хотень, в окрестностях населенных пунктов и в лесных массивах южнее Иволжанского. В Краснопольском районе бои шли в лесных массивах и приграничном селе Проходы.

    На Харьковском направлении «Северяне» расширяют полосу безопасности. Удары по силам и технике ВСУ пришлись по районам Харькова, Карасевки, Сосновки, Белого Колодезя, Рубежного, Заречного, Ивановки, села Хатнее, Ивашкино, Каменной Яруги, Богодухова и Веселого. Штурмовые подразделения «Северян» продолжили наступление в поселке Казачья Лопань и прилегающих лесных массивах.

    По резервам противника в Карасевке и Сосновке отработала российская авиация, уничтожив штурмовые группы украинских националистов. На Волчанском направлении штурмовые подразделения «Севера» продвинулись на 12 участках до 700 м. Стрелковые бои шли в селах Ивановка, Юрченково, поселке Белый Колодезь, севернее Бакшеевки, в районе Шевченково, в Веровке и лесных массивах Волчанского района.

    На Великобурлукском направлении штурмовые группы «Северян» вели стрелковые бои западнее села Петро-Ивановка и в районе села Устиновка.

    «В Черниговской области сотрудники нацполиции создают карательные отряды из числа бывших участников АТО, освобожденных от мобилизации и уволенных за взятки из ВСУ националистов. Первоочередной задачей «полицаев» будет поиск уклонистов, однако в дальнейшем их также планируют привлекать к подавлению антиправительственных выступлений», – сообщил «Северный Ветер».

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 210 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях)», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Северный Ветер» также сообщил, что на учебном полигоне ВСУ возле села Казацкое в Сумской области Украины в июле умерли более 30 мобилизованных украинцев предпенсионного возраста.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    26 июля 2026, 18:14 • Новости дня
    Минобороны: ВС ударили по украинской портовой инфраструктуре

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские военные нанесли серию ударов по портовым объектам и транспортной инфраструктуре на Украине, которые используются для обеспечения нужд украинской армии.

    Вооруженные силы России продолжили атаковать объекты транспортной и портовой инфраструктуры на Украине, задействованные в интересах украинских войск, передает РИА «Новости».

    «В течение дня Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам и объектам транспортной инфраструктуры Украины, задействованным в интересах ВСУ», – говорится в официальном сообщении военного ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военные поразили сухогруз и десантный катер в портах Черноморск и Николаев.

    Несколькими днями ранее авиация уничтожила объекты хранения горюче-смазочных материалов в порту Южный.

    До этого Вооруженные силы России нанесли удары по инфраструктуре порта Одессы.

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    26 июля 2026, 23:10 • Новости дня
    Сенатор Волошин потребовал от Запада оплатить восстановление Донбасса

    Tекст: Катерина Туманова

    Финансовое бремя за разрушения в Донбассе и Новороссии на сумму свыше 1 трлн рублей должны понести иностранные спонсоры киевского режима, считает сенатор от ДНР Александр Волошин.

    Компенсация ущерба в Донбассе, Новороссии и приграничье России за счет украинского бюджета выглядит маловероятной, так как потребности Киева в собственном восстановлении оцениваются почти в 600 млрд долларов, отметил он.

    «Разговоры о том, что Киев когда-либо сможет в полном объеме компенсировать ущерб Донбассу, выглядят, мягко говоря, малореалистично», – заявил сенатор ТАСС.

    Волошин отметил крайне высокую зависимость украинской экономики от масштабной внешней поддержки.

    Он добавил, что ответственность за разрушенную инфраструктуру обязаны разделить государства, долгие годы финансировавшие эскалацию конфликта.

    «Если западные правительства находили сотни миллиардов на поставки вооружений, значит, они должны понимать, что за разрушенные города, школы и больницы тоже рано или поздно придется платить. Это вопрос политической ответственности за развязывание агрессивной войны и убийство наших граждан», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Бастрыкин заявил, что ущерб от действий украинских войск превысил 1 трлн рублей. В апреле Пушилин сообщил о планах восстановить шесть освобожденных пунктов ДНР. Глава ДНР заявил о сильном разрушении украинскими войсками парка «Святые горы».

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    26 июля 2026, 23:50 • Новости дня
    Медведев сравнил Драпатого с прилипшей к сапогу нациста грязью

    Медведев ответил Драпатому на высказывания о русских

    Tекст: Катерина Туманова

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал слова недавно назначенного главкома ВСУ Михаила Драпатого, скандально высказавшегося о русских людях.

    «О необходимости уничтожить российскую цивилизацию на корню. Тут отношение может быть только одно», – написал он в Telegram.

    Медведев сравнил Драпатого с нечистотами, приставшими к бандеровскому сапогу в ходе «победного марша».

    «В таком случае нет смысла мыть обувь. Проще выбросить в выгребную яму вонючий сапог, взорвав его вместе с нацистским хозяином», – добавил он.

    Поводом для резкой реакции послужили слова Драпатого о людях в России. Незадолго до этого главнокомандующий позволил себе назвать россиян «нацией, которая якобы не имеет права на существование».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главком ВСУ публично оскорбил жителей Донбасса. Захарова назвала слова нового главкома ВСУ о россиянах проявлением неонацизма. В ООН отказались комментировать слова Драпатого о жителях Донбасса.


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    26 июля 2026, 10:57 • Новости дня
    Железнодорожная инфраструктура повреждена в Харьковской области

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Харьковской области зафиксированы повреждения железнодорожной инфраструктуры и электросетей после длительной воздушной тревоги в ночное время, сообщил глава администрации региона Олег Синегубов.

    «В Изюмском районе повреждены <…> электросети, железнодорожная инфраструктура», – сообщил Синегубов, передает ТАСС.

    Согласно информации официального ресурса для оповещения населения, минувшей ночью в Изюмском районе более шести часов действовало предупреждение о воздушной тревоге.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июля объекты железнодорожной инфраструктуры пострадали в Изюмском районе.

    В начале месяца российские военные уничтожили украинские железнодорожные локомотивы на харьковском направлении.

    В конце июня беспилотники нанесли точные удары по железнодорожному узлу «Холодная Гора» в Харькове.

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    26 июля 2026, 11:47 • Новости дня
    В Сумской области на севере Украины повреждены автозаправочные станции

    Tекст: Дарья Григоренко

    Несколько автомобильных заправочных станций получили повреждения на территории Сумской области на фоне многократных сигналов воздушной тревоги, сообщили в Госслужбе страны по ЧС.

    «В Сумской области <…> есть разрушения <…> АЗС», – сообщили в Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. В ночь на 26 июля в регионе несколько раз объявлялась воздушная тревога, передает ТАСС.

    Сообщения о разрушениях заправочных комплексов поступают из различных областей Украины практически каждый день.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июня российские беспилотники уничтожили все автомобильные заправочные станции в городе Тростянец Сумской области.

    Всего за один месяц Вооруженные силы России поразили более 150 украинских АЗС в прифронтовых регионах.

    В начале июля российские военные оставили без работающих заправок всю трассу между Харьковом и Днепропетровском.

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    26 июля 2026, 16:53 • Новости дня
    В двух районах Одессы пропал свет из-за аварии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Внезапные перебои с энергоснабжением парализовали движение трамваев на юге Украины и оставили без света почти тысячу абонентов в центральной части страны.

    Локальные происшествия привели к отключению энергии в Киевском и Приморском районах Одессы. На сайте регионального отделения энергохолдинга ДTЭK появилось официальное заявление. «В части Киевского и Приморского района исчез свет из-за локальной аварийной ситуации», – говорится в публикации, передает ТАСС.

    Из-за отсутствия напряжения на линиях в городе временно прекратили работу несколько трамвайных маршрутов. Точные сроки восстановления подачи электричества пока не раскрываются.

    Аналогичная ситуация зафиксирована в Полтавской области в центральной части страны. Глава местной военной администрации Виталий Дьяковнич сообщил об аварийном отключении в Гадячской и Новосанжарской общинах. По его данным, без энергоснабжения остались около 870 абонентов, причины инцидента выясняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля в Одессе начались массовые экстренные отключения электричества.

    В июне власти Полтавской области зафиксировали повреждение объекта энергетической инфраструктуры.

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    27 июля 2026, 01:51 • Новости дня
    Дипломат сообщил о панике эстонцев из-за украинских дронов

    Дипломат Абилов сообщил о панике эстонцев из-за дронов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Полеты иностранных дронов над Эстонией пугают местных жителей и ухудшают экономическую привлекательность региона, сообщил временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов.

    «Нахождение в воздушном пространстве страны украинских БПЛА вызывает в обществе сильную тревогу, а также негативно сказывается на инвестиционном климате», – сказал дипломат РИА «Новости».

    Ранее беспилотники неоднократно пересекали границы прибалтийских государств. Эстония, Латвия и Литва заявляли об отсутствии разрешений на использование своего неба для ударов по российским объектам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы МИД Галузин сообщил о предоставлении прибалтийскими республиками воздушных коридоров для украинских беспилотников. В Латвии заявили об установке РЛС на границе с Россией. В Латвии люди стали нападать на промышленные дроны.

    При этом пролет украинских ударных дронов над Литвой, Латвией, Эстонией и Финляндией вызвал панику среди населения этих стран.

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    27 июля 2026, 02:04 • Новости дня
    Путин назвал «джинном из бутылки» недальновидные решения Запада

    Tекст: Катерина Туманова

    Страны Запада за свою историю нередко принимали опрометчивые решения, последствия которых до сих пор откликаются последствиями в ряде стран, так как они не были согласованы ни с Уставом ООН, ни с международным правом, что больше походило на джинна, выпущенного из бутылки, заявил президент России Владимир Путин.

    «Были ведь приняты решения, которые вообще никак не соответствовали Уставу Организации Объединённых Наций. Нет, они просто выпустили джинна из бутылки. Более того, пообещали нам в своё время, Горбачёву Михаилу Сергеевичу, что не будут расширять НАТО, – одно расширение за другим. Несмотря на многочисленные наши протесты и так далее, плевать хотели на все свои обещания и на интересы в сфере безопасности Российской Федерации», – сказал президент на встрече с военнослужащими ВМФ России.

    Всё это постепенно приближалось к ситуации на Украине, когда власти страны выступали за вступление в ЕС, но против вступления в НАТО. Закончилось все госпереворотом, «кровавым и антиконституционным», как отметил Путин.

    «И весь Запад сделал вид, что ничего страшного, так и надо. И именно эти действия, абсолютно агрессивные, из года в год нарастающие, и привели к сегодняшнему конфликту на Украине и вынудили нас начать специальную военную операцию, пытаясь завершить начатые уже западной стороной и киевским режимом боевые действия в этой части тогдашней Украины», – подчеркнул российский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров указал США реальный путь завершения конфликта на Украине. Песков посоветовал не принимать всерьез западные публикации о позиции России.  Путин раскрыл техники восстановления сил при высоких нагрузках.

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    ЦБ дал прогноз на будущее до конца следующего года

    Вопреки разгону инфляции из-за ситуации на топливном рынке Банк России продолжил снижать ставку. Это стало приятным сюрпризом для рынка. Однако куда важнее даже не этот шаг ЦБ, а его видение ситуации до конца 2026-го и на следующий год. И здесь могут быть неприятные сюрпризы. Так каким видит будущее Центробанк России? Подробности

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    Лавров указал США реальный путь завершения конфликта на Украине

    Россия вновь напомнила о недопустимости дальнейшей накачки Украины вооружениями. Соответствующее заявление прозвучало в ходе переговоров Сергея Лаврова и Марко Рубио на полях саммита АСЕАН. Несмотря на то что в Госдепе диалог назвали «хорошим и честным», Вашингтон от поставок отказываться пока не планирует. Может ли поменяться позиция администрации США по вопросу военной помощи Украине? Подробности

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    Российские ракеты поучаствовали в украинской выставке дронов

    Россия нанесла групповой ракетный удар по выставке беспилотников под Киевом, где находились ведущие украинские разработчики дронов, военные и сотрудники спецслужб. Масштаб потерь среди инженеров стал шоком для индустрии. Как ликвидация такого числа специалистов отразится на поставках и модернизации дронов для ВСУ? И можно ли говорить о новой тактике охоты российских сил на украинские БПЛА? Подробности

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    Жестокость Драпатого подорвет Украину изнутри

    Заявления нового главкома ВСУ Михаила Драпатого о россиянах и Донбассе в Кремле оценили как нацистские, пообещав, что он «ответит за свои слова». Еще до повышения генерал-майор был обвинен МВД России в терроризме и экстремизме. Но самое интересное в Драпатом не это, а то, чем он не нравится Владимиру Зеленскому. Подробности

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    Украина ударила по Wildberries ради мнимой эффективности

    Два крупнейших логистических центра Wildberries в России подверглись атаке украинских беспилотников, начиненных шрапнелью. В результате ударов по целям в Котовске и Электростали есть погибшие и десятки раненых. Попытки атаковать объекты компании предпринимались и раньше, но эти инциденты не приводили к жертвам. Почему целью массированного удара противника стали торговые склады и какие действия придется предпринимать для их защиты? Подробности

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    • США наводнили агенты Кубы

      Госдепартамент выпустил объемный доклад об угрозах, которые несет для Соединенных Штатов Куба. Если ему верить, Америка наводнена кубинскими агентами. А ему можно верить.

    • На санкции ЕС против России ответил Китай

      Евросоюз утвердил очередной пакет антироссийских санкций. Самое интересное в том, что первым на это ответил Китай, объявив о болезненных контрмерах.

    • Удары по Wildberries. Чего добивается Киев?

      На протяжении недели Украина почти ежедневно наносит удары по распределительным центрам Wildberries, в пятницу это склады в Шушарах (Санкт-Петербург) и промышленной зоне «Уткина заводь». Это терроризм в чистом виде. Чего добивается Киев?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Ключевая ставка ЦБ РФ в июле 2026 года: 14% – что будет с кредитами и вкладами

      Банк России 24 июля 2026 года снизил ключевую ставку до 14% годовых. Решение регулятора продолжило цикл смягчения денежно-кредитной политики и может постепенно повлиять на ставки по кредитам, ипотеке, банковским вкладам, доходность облигаций и курс рубля. Разбираемся простыми словами, почему ЦБ снова снизил ставку, что это значит для заемщиков и вкладчиков и как новое решение может отразиться на деньгах россиян в ближайшие месяцы.

    • Справка об отсутствии судимости в 2026 году: как получить, сколько делается и сколько действует

      Справка об отсутствии судимости может понадобиться при трудоустройстве, оформлении опеки, получении визы, учебе, переезде за границу или работе с детьми. В 2026 году заказать ее можно через «Госуслуги», МВД или МФЦ, а срок изготовления обычно составляет до 30 календарных дней. Разбираемся, какие документы нужны, сколько стоит справка о несудимости и сколько она действует.

    • Компенсация за неиспользованный отпуск в 2026 году: как рассчитать, кому положена и когда выплачивают

      При увольнении работнику должны выплатить компенсацию за все неиспользованные отпуска. В 2026 году сумма зависит от среднего дневного заработка и количества неиспользованных дней отдыха. Рассказываем, кому положена компенсация за неиспользованный отпуск, можно ли получить ее без увольнения, как рассчитать выплату и что делать, если работодатель не перечислил деньги вовремя.

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    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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