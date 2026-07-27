Выезд из Ярославля в сторону Москвы перекрыли из-за атаки украинских БПЛА

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Наш регион подвергается вражеской атаке украинских БПЛА. В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной», – сообщил губернатор в Max.

Глава области также рекомендовал водителям отказаться от поездок в данном направлении. Он призвал выбирать альтернативные маршруты для объезда перекрытого участка.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля власти временно перекрывали выезд из Ярославля в сторону Москвы из-за атаки украинских беспилотников.

В середине месяца один местный житель погиб при налете дронов на регион.

В июне москвичка получила ранения во время массированной атаки БПЛА на Ярославскую область.