Европейцы вообще, и голландцы, в частности, грабили всех и всегда. Именно на грабеже выстроено благополучие большинства европейских стран. И Крым они грабили неоднократно, в последний раз – совсем недавно.0 комментариев
ВС России уничтожили топливные объекты ВСУ
За последние часы российские БПЛА сожгли очередную партию топливных объектов, использовавшихся в интересах ВСУ, в частности, две АЗС в районе Синельникова Днепропетровской области, автозаправку в Харькове и цистерну с топливом у Семеновки в ДНР.
ВС России уничтожили две АЗС в районе Синельникова Днепропетровской области, автозаправку в Харькове цистерну с топливом у Семёновки в ДНР, сообщает Max-канал «Хроники гераней».
Местные жители подтверждают, что на 150-километровой трассе между Харьковом и Днепропетровском не осталось ни одной работающей автозаправки, сообщают «Военкоры русской весны».
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что уничтожение украинских АЗС продолжится «охотой» на бензовозы.
Ранее дроны ударили по АЗС в Харькове.
Киев признал удары по украинским АЗС «огромной проблемой».