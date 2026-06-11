Даже западные политики не могут не понимать, что Украина проводит террористическую кампанию против России – это параллельный процесс, никак не влияющий на ситуацию на фронте. И чем более она будет жестокой и бесчеловечной, тем более жестким будет ответ со стороны России.3 комментария
Задержанный за подготовку покушения иностранец признался в работе на СБУ
Подозреваемый в подготовке покушения на российского военнослужащего иностранец заявил, что действовал по заданию службы безопасности Украины (СБУ) в обмен на европейские документы.
Иностранец, планировавший покушение на военного в Москве, заявил на допросе о связях с украинскими спецслужбами, передают «Вести» со ссылкой на опубликованное ФСБ видео.
Выяснилось, что мужчина находился в розыске на родине и три года нелегально скрывался в Испании.
«Поэтому я последние три года прожил в Испании нелегально. И знакомые украинцы, с которыми я работал, посоветовали связаться с сотрудниками СБУ и обещали взамен выполнения для них каких-то задач оформить мне европейские документы. С этой целью я сам написал в Telegram на сайте СБУ и предложил им свои услуги», – рассказал подозреваемый.
По указанию кураторов злоумышленник приехал в Москву, где получил деньги на аренду жилья и координаты тайника. Из схрона он забрал пистолет Макарова с глушителем, который затем проверил в лесу. Мужчине передали фотографии жертвы и адрес для наблюдения.
Покушение сорвалось, так как исполнитель не застал военного по указанному адресу. После провала ему поручили отправиться в Молдавию, чтобы научиться собирать взрывные устройства для новых нападений. Сейчас правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Федеральная служба безопасности предотвратила убийство сотрудника Минобороны агентом украинских спецслужб.
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