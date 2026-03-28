  • Новость часаФСБ предотвратила теракт в Ставрополе, агент подорван украинским куратором
    Месяц войны показал военные ошибки США, Израиля и Ирана
    Правозащитники рассказали о пытках военнопленных в украинских больницах
    Индия одобрила закупку С-400 и других вооружений на 25 млрд долларов
    Вице-президент США счел НЛО демонами
    На Украине признали начало боев за Краматорск и Славянск
    Каллас устроила перепалку с Рубио на встрече G7 из-за Украины
    Fars: США и Израиль атаковали ядерный реактор в Иране
    Конфликт в Иране вызвал перебои с поставками лекарств в Европу
    Тимур Иванов заключил досудебное соглашение со следствием
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов В культуре нужны новые мировые иерархии

    Вопрос о «нашей Нобелевке» в литературе обсуждается давно. Та премия, которая ежегодно присуждается Шведской академией, зачастую бывает политически мотивирована и в любом случае обслуживает прежде всего западную идейную повестку и отражает западный взгляд на мир. По сути, это один из инструментов культурного неоколониализма.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Что получил Зеленский от войны в Иране

    На фоне неудач в Иране американскому президенту нужна масштабная дипломатическая победа и заключение мира между Россией и Украиной при посредничестве США. Зеленский этому препятствует, а Трамп сейчас злой как черт и не скрывает своего раздражения украинским лидером.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Кто наживается на иранской войне

    В рынке нефти сейчас отражается не только конфликт на Ближнем Востоке, но и ответ на вопрос, что такое власть в Америке сегодня. Где проходит грань между политическим действием и торговым сигналом?

    28 марта 2026, 09:55 • Новости дня

    ФСБ предотвратила теракт в Ставрополе, агент подорван украинским куратором

    Tекст: Мария Иванова

    В Ставрополе предотвращён теракт против сотрудника правоохранительных органов, при задержании злоумышленника украинский куратор дистанционно привёл в действие взрывное устройство.

    Сотрудники ФСБ России предотвратили попытку совершения диверсионно-террористического акта в Ставрополе, сообщает РИА «Новости».

    По информации Центра общественных связей ведомства, теракт готовил гражданин России 1995 года рождения, действовавший по заданию украинских спецслужб. В ФСБ подчеркнули: «Федеральной службой безопасности в городе Ставрополе предотвращен диверсионно-террористический акт, планировавшийся гражданином РФ, 1995 года рождения, по заданию спецслужб Украины».

    По данным спецслужбы, фигурант самостоятельно связался с украинским куратором через мессенджер и получил задание вести наблюдение за сотрудником правоохранительных органов и его близкими. Позже по инструкции он изъял из тайника самодельное взрывное устройство, предназначенное для подрыва автомобиля предполагаемой жертвы.

    При попытке задержания диверсанта украинский куратор дистанционно привёл в действие взрывное устройство, в результате чего злоумышленник получил смертельные ранения.

    Сотрудники ФСБ и гражданские лица не пострадали. На месте происшествия обнаружено и изъято ещё одно СВУ с 1,5 килограмма пластичного взрывчатого вещества.

    Ранее на этой неделе ФСБ сорвала атаку дронов на военный аэродром в Саратовской области.

    А за день до этого ФСБ предотвратила теракт украинских спецслужб в Новороссийске.

    27 марта 2026, 10:39 • Новости дня
    ВЦИОМ: Каждый третий россиянин верит в леших
    Tекст: Вера Басилая

    Большинство жителей России (96%) считают, что вера – личное дело каждого, при этом 81% допускают существование хотя бы одной сверхъестественной сущности, следует из данных аналитического центра ВЦИОМ.

    Россияне в подавляющем большинстве придерживаются мнения, что религиозные и мировоззренческие убеждения человека – его личное дело, если они не вредят окружающим, сообщает ВЦИОМ. По данным опроса, 96% респондентов согласились с этим утверждением.

    Вера в сверхъестественное оказалась широко распространенной: 81% россиян допускают существование хотя бы одной из девяти исследованных мистических сущностей. Больше всего доверия вызывают святые и духи, защищающие людей в опасности или военных, а также домовые, оберегающие домочадцев.

    Практика обращения к магии и мистике также получила широкое распространение. Шесть из десяти опрошенных посещали священные целебные источники, половина читала гороскопы или обращалась к астрологам, более трети занимались гаданием. Каждый четвертый носит обереги или амулеты.

    Вера в мифических персонажей славянского фольклора встречается реже: лишь каждый третий допускает существование леших, а каждый пятый – русалок. Эти образы воспринимаются скорее как сказочные архетипы, а не сакральные силы.

    В опросе, который проводился ВЦИОМ 27 января, приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.

    27 марта 2026, 12:36 • Новости дня
    В народную программу «Единой России» включили модернизацию вокзалов в регионах

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Железнодорожные вокзалы в регионах России, согласно народной программе «Единой России». ожидает масштабная модернизация с созданием комфортных общественных пространств и внедрением современных технологий.

    По народной программе «Единой России» и при участии РЖД в ближайшие годы будет реализован проект по обновлению железнодорожных вокзалов в российских регионах. В рамках этой инициативы вокзалы трансформируют в современные общественные пространства с развитой инфраструктурой, безбарьерной средой и учетом потребностей жителей и пассажиров, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Участники круглого стола «Дороги, которые нас объединяют: скорость и безопасность» партийного форума «Есть результат!» в Ростове-на-Дону подчеркнули, что речь идет не только о капитальных ремонтах, но и о переосмыслении функционала вокзалов. Инициатива войдет в обновленную Народную программу партии.

    За последние пять лет модернизировано 16 зданий вокзалов. В 2026 году начнутся работы по обновлению вокзальных комплексов в Самаре, Благовещенске и Ноябрьске. Ранее были завершены капитальные ремонты на Ладожском вокзале в Петербурге, а также в Горячем Ключе и Биробиджане.

    «Железнодорожный транспорт важен для жителей нашей страны, учитывая ее огромные масштабы. По народной программе «Единой России» проводится масштабная модернизация вокзалов: строятся новые платформы, пешеходные мосты и тоннели. Все работы ведутся с учетом требований доступности для инвалидов. Ветераны СВО с тяжелыми ранениями теперь могут передвигаться там, где раньше это было затруднительно. Новая концепция модернизации вокзалов расширит их функционал и сделает развитым общественным пространством», – отметил координатор направления «Поддержка участников специальной военной операции и членов их семей» народной программы партии, заместитель начальника департамента социального развития ОАО «РЖД», Герой России Владимир Сайбель.

    Особое внимание уделяется строительству модульных вокзалов на небольших станциях. Эти автономные здания возводятся из блочно-модульных конструкций с применением современных технологий и материалов отечественного производства. Уже создано 12 таких вокзалов, которые полностью соответствуют требованиям безопасности и комфорта, оснащены автоматизированными системами для круглосуточной работы.

    Кроме того, продолжается проект по созданию специализированных залов ожидания Центра содействия мобильности – пространства учитывают потребности маломобильных граждан, включая ветеранов боевых действий. Одновременно развивается железнодорожный туризм: новый закон позволяет использовать поезда как «отели на колесах» с расширенным спектром услуг, включая экскурсии и образовательные программы.

    27 марта 2026, 18:51 • Видео
    Зеленский нашел неожиданного партнера

    Владимир Зеленский неожиданно прилетел в Саудовскую Аравию для встречи с наследным принцем Мухаммедом. Но еще до встречи был подписан договор о сотрудничестве в области обороны.

    27 марта 2026, 13:01 • Новости дня
    Неназванный бизнесмен предложил Путину крупный взнос в пользу России
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Один из бизнесменов, участвовавших во встрече с президентом Владимиром Путиным, самостоятельно решил выделить значительную сумму в пользу государства, подчеркнул пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    Песков сообщил, что один из участников закрытой встречи с Владимиром Путиным лично выразил желание сделать крупный взнос в пользу государства, передает ТАСС.

    Он опроверг сообщения о том, что эта идея якобы исходила от главы Роснефти Игоря Сечина и касалась целевого направления денег на спецоперацию.

    «Это неправда, что она (идея взносов – прим. ВЗГЛЯД) исходила от Игоря Сечина. Это неправда, что деньги на СВО. Это неправда, что Путин обращался с такой просьбой», – подчеркнул Песков

    Песков пояснил, что один из участников встречи действительно говорил о том, что считает необходимым выделение для государства определенной, очень крупной суммы денег – и это было его семейное решение.

    На вопрос о личности участника пресс-секретарь ответил, что встреча была закрытой именно для сохранения деталей в тайне.

    Песков также отметил, что многие бизнесмены, заработавшие капитал в 1990-е годы на процессах, связанных с государством, сейчас считают своим долгом помогать стране. По его словам, один из участников встречи аргументировал свое решение тем, что большинство собравшихся начали бизнес в 1990-х и благодаря поддержке государства, поэтому теперь видят необходимость внести свой вклад.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) подчеркнул важность тесного сотрудничества государства и бизнеса в текущих условиях.

    На съезде РСПП в Москве обсуждались предложения по стимулированию внедрения искусственного интеллекта и легализации иностранных моделей для поддержки бизнеса.

    27 марта 2026, 19:04 • Новости дня
    Fars: США и Израиль атаковали ядерный реактор в Иране
    Tекст: Денис Тельманов

    Ядерный комплекс с тяжеловодным реактором в иранском Хондабе подвергся атаке, однако благодаря мерам безопасности никто не пострадал.

    США и Израиль атаковали тяжеловодный исследовательский реактор в Хондабе, передает Fars. По данным агентства, удар был нанесен в два этапа, однако благодаря заранее принятым мерам безопасности угрозы для населения не возникло. Власти отметили, что жертв в результате атаки нет.

    В сообщении агентства говорится: «Тяжеловодный комплекс Хондаб был атакован в два этапа американо-сионистским врагом. Эти атаки не привели к жертвам, а с учетом принятых заранее мер безопасности никакой угрозы для населения региона нет».

    Ранее сообщалось, что США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по различным объектам на территории Ирана, включая Тегеран. В результате этих ударов были зафиксированы разрушения и гибель гражданских лиц. В ответ Иран осуществляет удары по территории Израиля и по американским военным объектам на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия потребовала от МАГАТЭ срочной реакции на обстрел иранской АЭС «Бушер». Иран ранее проинформировал МАГАТЭ о новой атаке на станцию. Новый удар по территории АЭС «Бушер» был нанесен рядом с действующим энергоблоком номер один.

    27 марта 2026, 16:34 • Новости дня
    Украина атаковала Донецк турбореактивными дронами
    Tекст: Валерия Городецкая

    Донецк подвергся атаке турбореактивных беспилотников с Украины, сообщил штаб обороны Донецкой народной республики.

    «Донецк под атакой турбореактивных дронов противника», – сообщил штаб в Telegram-канале. Силы противовоздушной обороны уже работают над подавлением беспилотников.

    В марте ВСУ впервые использовали американский ударный дрон Hornet при атаке на Донецк. В понедельник ФСБ уничтожила рой украинских дронов над Донецком.

    27 марта 2026, 20:34 • Новости дня
    На Украине признали начало боев за Краматорск и Славянск
    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские националисты признали начало боев за Славянск и Краматорск, сообщили в российских силовых структурах.

    «Украинские националисты признают, что начались бои за Славянск и Краматорск», – приводит ТАСС слова источника.

    Он подчеркнул, что на территории, подконтрольной ВСУ, среди мирных жителей преобладает недовольство из-за присутствия украинских военных.

    По словам собеседника, украинские солдаты регулярно грабят не только покинутые квартиры, но и дома, где продолжают жить местные жители.

    Ранее в силовых структурах сообщили, что из Славянска на Украине начали вывозить детей с территории, контролируемой ВСУ, при этом организаторы эвакуации не всегда сообщают, где несовершеннолетние окажутся.

    27 марта 2026, 11:40 • Новости дня
    Эксперт объяснил 10-дневный мораторий Трампа на удары по энергетике Ирана

    Tекст: Анастасия Куликова

    Цель Вашингтона – подготовиться к следующему раунду: либо конфликта, либо переговорного трека, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Так он объяснил решение Дональда Трампа установить мораторий на удары по энергетическим объектам Ирана до 6 апреля.

    «Коль изначальный план операции против Ирана провалился, Дональд Трамп мечтает об одном – прекращение огня», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    По его мнению, установление этого режима позволит американцам перейти к более сложным маневрам, например, формированию коалиции. «Цель Вашингтона – подготовиться к следующему раунду: то ли конфликта, то ли переговорного трека», – добавил собеседник.

    «При этом если Тегеран согласится на мораторий, он совершит большую ошибку», – полагает политолог, указывая, что удары позволяют Исламской республике усиливать переговорную позицию. Вместе с тем следует учитывать и интересы Израиля.

    «Еврейское государство считает важным дожимать Иран и продолжать конфликт. Поэтому даже если Штаты не будут атаковать иранские энергетические объекты, это может сделать Израиль», – предупредил Ткаченко, обратив внимание на то, что Трамп в заявлении не упомянул своего партнера в этой операции.

    Ранее США отложили нанесение ударов по энергообъектам Ирана. Как сообщил американский президент Дональд Трамп, он сделал это «по просьбе иранского правительства». «Я приостанавливаю период разрушения энергетических станций на десять дней, до понедельника, 6 апреля 2026 года, 20.00 по восточному времени (7 апреля 04.00 мск)», – написал глава Белого дома в Truth Social.

    Трамп подчеркнул, что переговоры с Тегераном о завершении конфликта «проходят очень хорошо». Он добавил, что данные ряда СМИ об обратном не соответствуют действительности. Напомним, 23 марта американский лидер поручил Пентагону отложить удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пять дней.

    Он заявил, что принял это решение по итогам «очень хороших и продуктивных» контактов. Исламская республика отрицает, что ведет диалог с Вашингтоном. По данным The Wall Street Journal, Иран не запрашивал десятидневную паузу в нанесении ударов по своим энергетическим объектам и пока не дал окончательного ответа на план из 15 пунктов по прекращению войны.

    Иранская сторона ранее выдвинула жесткие условия, включая выплату репараций и признание своей власти над Ормузским проливом. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем закончится противостояние и кто кого переигрывает.

    27 марта 2026, 13:40 • Новости дня
    Саудовская Аравия и Украина заключили оборонный договор
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ответ на участившиеся атаки иранских беспилотников Саудовская Аравия и Киев заключили соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, предусматривающее обмен технологиями и экспертами, пишет Politico.

    Украина и Саудовская Аравия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, сообщает Politico.

    В ходе визита Владимира Зеленского в Эр-Рияд была достигнута договоренность о будущем технологическом партнерстве и инвестициях, а также о совместной работе в сфере безопасности. Зеленский отметил: «Мы готовы поделиться нашими наработками и системами с Саудовской Аравией и совместно укреплять защиту жизни людей».

    Президент Украины подчеркнул, что украинцы уже пятый год противостоят тем же атакам с использованием баллистических ракет и дронов, которые сейчас осуществляются Ираном на Ближнем Востоке и в Персидском заливе. Он добавил, что у Саудовской Аравии тоже есть возможности, которые интересны Украине, и это сотрудничество может быть взаимовыгодным.

    С начала войны США и Израиля против Ирана в феврале страны Персидского залива, включая Саудовскую Аравию, стали чаще подвергаться иранским атакам дронов по энергетической, военной и гражданской инфраструктуре. Украина, располагающая уникальным опытом противодействия массированным атакам дронов с 2022 года, уже отправила свыше 200 своих специалистов по борьбе с дронами в Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар, а также собирается направить экспертов в Иорданию и Кувейт.

    Зеленский сообщил, что украинская сторона готова обменять свои дроны-перехватчики и опыт на американские ракеты PAC-3, которыми располагают страны Персидского залива. По его словам, у этих государств есть значительные финансовые ресурсы и опыт противодействия баллистическим угрозам, но им необходимы украинские знания в сфере борьбы с дронами, которые наносят большой ущерб инфраструктуре региона.

    Президент Украины также подчеркнул, что соглашение с Саудовской Аравией станет первым среди ряда подобных договоренностей в регионе. «Наш вклад в безопасность этого региона будет реальным вкладом в глобальную безопасность», – отметил Зеленский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев обсуждает с США и странами Персидского залива создание системы акустического обнаружения беспилотников на Ближнем Востоке, аналогичной применяемой ВСУ на Украине.

    Британский премьер Кир Стармер заявил о направлении британских и украинских специалистов на Ближний Восток для помощи государствам Персидского залива в отражении атак иранских беспилотников.

    По данным портала Axios, около семи месяцев назад Киев предложил США свои технологии перехвата иранских дронов Shahed, включая недорогие дроны-перехватчики и системы обнаружения, а администрация Вашингтона тогда не стала развивать эту инициативу.

    27 марта 2026, 20:19 • Новости дня
    Индия одобрила закупку С-400 и других вооружений на 25 млрд долларов
    Tекст: Валерия Городецкая

    Совет по оборонным закупкам Индии, который возглавляет министр обороны Раджнатх Сингх, одобрил закупки военной техники и вооружения на сумму 2,38 трлн рупий, что составляет примерно 25 млрд долларов.

    В перечень вошли российские зенитные ракетные комплексы С-400, средние военно-транспортные самолеты, ударные беспилотники и модернизация двигателей для Су-30, передает РИА «Новости».

    «Для ВВС Индии были одобрены предложения по закупке средних транспортных самолетов, зенитно-ракетного комплекса С-400 большой дальности, беспилотных ударных самолетов и модернизации двигательных установок самолетов Су-30», – подчеркнули в ведомстве. Минобороны не уточнило, какие именно транспортные самолеты будут закуплены, однако заявило, что они заменят парк Ан-32 и Ил-76 и позволят выполнить стратегические и тактические задачи воздушных перевозок.

    Система С-400, согласно заявлению оборонного ведомства, предназначена для противодействия воздушным угрозам противника на большой дальности и защиты важных объектов, а новые беспилотные аппараты будут использоваться для наступательных операций, разведки и координации действий в воздухе. Ожидается, что модернизация двигателей Су-30 продлит срок службы этих самолетов и обеспечит выполнение всех эксплуатационных требований.

    Кроме того, Минобороны Индии одобрило закупку новых систем ПВО для сухопутных войск, бронебойных танковых боеприпасов, артиллерийских установок «Дхануш» и систем воздушного наблюдения, которые не требуют аэродромов. Для нужд береговой охраны утверждена закупка тяжелых судов на воздушной подушке для выполнения различных задач в прибрежной зоне.

    Ранее Минобороны Индии заключило с Россией контракт на поставку ЗРК «Тунгуска».

    27 марта 2026, 21:41 • Новости дня
    Правозащитники рассказали о пытках военнопленных в украинских больницах

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Российские военнопленные на Украине подвергались пыткам не только со стороны ВСУ, но и гражданских медиков. Они перерезали военным нервы и сухожилия, отрезали конечности без анестезии под гимн Украины, говорится в докладе «Доктора Менгеле киевского режима», представленном в Москве. Правозащитники собрали свидетельства преступной жестокости украинских врачей против оказавшихся в плену российских военных.

    «Мы опросили пострадавших российских военнослужащих, которые прибыли из украинского плена в Россию во время обмена. Они рассказали об ужасных истязаниях над раненными со стороны украинского медперсонала. Большинство бойцов находится в тяжелейшем психологическом состоянии», – рассказал член Общественной палаты РФ (ОП) Максим Григорьев, участник СВО, председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов.

    «Бойцы сами проходили пытки и видели, как других запытывали до смерти. Ребята чудом остались живы. При этом, практически никого украинские медики так и не смогли сломать. Большая часть бойцов готова восстановиться и вернуться на СВО», – подчеркнул собеседник.

    В пятницу в Москве правозащитники представили доклад по преступлениям украинских неонацистов «Доктора Менгеле киевского режима». В документе собраны показания более 20 российских военнослужащих, освобожденных из украинского плена. Они рассказали, как подвергались пыткам и негуманному обращению со стороны украинских медиков. Описаны конкретные эпизоды в медучреждениях Харькова, Киева, Запорожья и Днепропетровска. Причем в отчете говорится не о преступлениях военных ВСУ или сотрудниках СБУ, причастных к убийствам и пыткам российский военнопленных – речь идет исключительно о действиях гражданских украинских врачей.

    Так, по словам попавшего в плен Артура Сердюка, женщина-врач после вопроса о том, нужна ли россиянину анестезия, включила на телефоне гимн Украины и поднесла ему к уху. «Она колотит мне по уху и говорит: «Вот это анестезия».

    «В Киеве мне засунули в мои раны ножницы и перерезали там нервы, сухожилия. Обезболивающего ни разу не было. На мне тренировались украинские врачи-интерны – не там резали, не зашивали ничего», – поделился Умар Цечоев.

    «В Запорожье украинская медсестра надела перчатки и засовывала указательный палец мне в шею, в дырку, и смотрела в глаза. Без всякого обезболивания... Когда пальцем поковырялись – меня даже не обрабатывали. Просто полили водой», – рассказывает бывший пленный Николай Хмелев.

    «Я видел, как обмороженные пальцы щипчиками отрезают без обезболивания. Прямо пооткусывали, и украинский врач говорит: «Вечером бульончик заваришь себе», – вспоминает Александр Жлобов.

    «В Киеве украинский хирург с медсестрой без обезболивающих режут. Меня держали пять парней, из полотенца сделали кляп, я чуть кляп не перегрыз от боли, когда украинский хирург обрезал мне ногу без обезболивания. Я не знаю, как это назвать. Это хуже, наверное, садизма», – поделился тяжелыми воспоминаниями Максим Легких.

    Александру Брибулову, получившему перелом челюсти, врач с медсестрой накладывали шину без обезболивания и при этом смеялись. «Представляете, у меня зубная боль, челюсть сломана, а они проволоку протаскивают через десна», – рассказал он.

    «Привезли в Харьков. Украинские врачи наживую мне разрезали подмышку. Меня привязали к койке, я орал. А их врач мне говорит: «Зашивать мы тебе не будем ничего. В России зашьют». И я так и ходил с открытой раной – кровь текла. Я теперь руку просто поднять не могу. Больно», – вспоминает Иван Уленков.

    «Со мной в концлагере «Запад один» был человек с позывным Рыжий. Он умер после какого-то непонятного укола, что ему врачи сделали. Перед этим ему стало плохо, он обратился в санчасть, сходил. Пришел назад, и у него пошел отек горла. Все, на следующий день вывезли в мешке», – приводятся в докладе слова бывшего пленного Владислава Панфилова.

    Тема пыток на Украине не нова, отмечает председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов. «Еще в 2015-2016 годах у нас было два доклада на эту тему. В ходе обмена пленных мы опрашивали ополченцев Донбасса, которых тогда передавала Украина. Уже тогда была создана совершенно бесчеловечная система пыток, и мы можем видеть, как менялись их методы. После 2015 года начали массово применяться американские методы... То есть мы понимаем, кто учил и показывал», – говорит Григорьев.

    Он подчеркнул, что все эти действия совершаются по прямому указанию и с разрешения киевского режима, а также публично поддерживаются депутатами Верховной рады, «многие из которых лично участвовали в убийствах». «Это не действия каких-то патологических убийц среднего уровня. Мы беседовали с захватчиками, в том числе с «азовцами» («Азов» – признан террористической организацией и запрещен в России), которые прямо говорят, что это был приказ», – добавил член ОП.

    Более того, украинские военные этого не скрывают. «Мирные люди, которых мы опрашиваем в освобожденных районах, откровенно рассказывали, как им в глаза украинские военнослужащие говорили: «Мы при отходе не оставим здесь вас никого в живых. Здесь ничего не будет, все взорвем». Так и происходит. То есть никто не скрывает ненависти к русским», – рассказал Григорьев.

    По его словам, политика украинского государства заключается в убийствах, насилии, пытках и издевательствах. «Что касается стран Европы, то они не только прекрасно знают о тех преступлениях, которые совершает киевский режим, но и во многих просто участвуют», – считает собеседник.

    Авторы доклада проводят прямую историческую параллель происходящего сейчас на Украине с нацистским преступником Йозефом Менгеле – этот немецкий врач известен как один из самых жестоких преступников Второй мировой войны. С 1943 по 1945 год он служил в концентрационном лагере Аушвиц-Биркенау, где проводил псевдонаучные эксперименты над узниками – инъекции в глаза для изменения их цвета, делал вскрытия живых людей, проводил опыты с голодом и резким изменениям давления с находящимся в барокамере человеком. Менгеле получил прозвище «Ангел смерти» за отбор жертв в газовые камеры и участие в убийствах десятков тысяч человек.

    27 марта 2026, 10:59 • Новости дня
    TWZ: США минируют входы в подземные ракетные комплексы Ирана
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооружённые силы США, по сообщениям, применили противотанковые мины BLU-91/B у подземной ракетной базы близ Шираза, что привело к гибели нескольких человек, пишет TWZ.

    США сбрасывают противопехотные мины у входов в подземные ракетные комплексы Ирана, сообщает TWZ. Иран обвинил США в применении мин в районах рядом с одной из своих так называемых «ракетных городов», утверждая о гибели нескольких человек. По данным иранского агентства Tasnim, «эти взрывные устройства напоминают консервные банки, чуть больше обычных банок с тунцом, и взрываются при вскрытии, что привело к человеческим жертвам».

    В публикациях Tasnim размещены фото мин BLU-91/B, которые используются для поражения бронетехники. Коллектив расследователей Bellingcat подтвердил геолокацию некоторых мин в районе деревни Кафари, примерно в двух километрах от входа в южную ракетную базу Шираз. Представленные видеозаписи показывают рассыпанные мины на территории деревни.

    Bellingcat отмечает, что США – единственный участник текущего конфликта, на вооружении которого стоят эти мины, а их поставки в Израиль не зафиксированы. Уточняется, что происхождение мин на видео пока не подтверждено, однако вероятность того, что иранцы получили к ним доступ или изготовили подделки в целях пропаганды, всё же существует. Центральное командование США отказалось комментировать использование этих мин в ходе операции Epic Fury.

    Сброс мин на подъездах к подземным комплексам может затруднить выдвижение иранских ракетных установок, а также доступ тяжелой техники для расчистки завалов после бомбардировок. Американские мины серии Gator, к которым относится BLU-91/B, предназначены для уничтожения танков и грузовиков и могут делать дороги вблизи ракетных объектов непроходимыми. Последний подтвержденный случай боевого применения этих мин США произошёл во время войны в Персидском заливе в 1991 году.

    Мины могут быть настроены на самоликвидацию через четыре часа, 48 часов или 15 дней, однако не всегда срабатывают корректно, что увеличивает риск для гражданских лиц, случайно оказавшихся в этих районах. По мнению TWZ, несмотря на отдалённость «ракетных городов» от жилых зон, применение мин остаётся опасным и вызывает обеспокоенность гуманитарных организаций. США не подписывали Оттавскую конвенцию, запрещающую противопехотные мины, однако официально не используют их, а противотанковые мины под запрет не попадают.

    Вопрос о том, является ли этот инцидент единичным или частью более широкой кампании США, пока остаётся открытым. По мнению экспертов, разминирование таких территорий может стать для Ирана сложной задачей и потенциально ограничить возможности для новых ракетных атак по целям на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, удар США и Израиля по жилому району города Кум привел к гибели шести человек.

    Вооруженные силы США в видеозаписях ударов по объектам противовоздушной обороны Ирана демонстрировали уничтожение снятых с вооружения советских и китайских зенитных комплексов, выступавших ложными целями.

    Вашингтон на фоне затянувшейся войны с Ираном стал избегать прямого признания ответственности за убийство аятоллы Хаменеи.

    27 марта 2026, 18:44 • Новости дня
    В США заявили о подготовке Ираном ловушки для американских военных

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иран может целенаправленно допустить высадку американских войск на своей территории, чтобы использовать их наземную операцию как ловушку, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

    «Иран готовит смертельную ловушку для американских сухопутных войск в Ормузском проливе и ждет, чтобы Вашингтон попался в нее», – написал он в соцсетях, передает РИА «Новости».

    Дэвис считает, что стратегия Тегерана заключается в том, чтобы позволить американцам начать наземную операцию, изматывать их силы и ресурсы, а затем наблюдать за угасанием политической воли в Вашингтоне. По его словам, подобный подход Иран уже использовал в других конфликтах на Ближнем Востоке.

    Подполковник подчеркнул важность давления со стороны американской общественности и конгресса, чтобы предотвратить развитие событий по такому сценарию.

    Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал действия США в Иране стратегической ошибкой. Он предрек США новый Вьетнам в случае наземной операции в Иране.

    27 марта 2026, 19:20 • Новости дня
    В России успешно испытали применение ударных дронов «роевым методом»
    Tекст: Валерия Городецкая

    Испытания применения ударных дронов «роевым методом» успешно завершились в России.

    В Фонде перспективных исследований (ФПИ) сообщили, что три ударных беспилотника самостоятельно обнаружили, идентифицировали и условно поразили боевую бронемашину, передает ТАСС. Испытания прошли на одном из военных полигонов при поддержке Министерства промышленности и торговли России.

    «В России в рамках оперативных работ, выполняемых Центром специальных проектов ФПИ при поддержке Минпромторга России, провели испытания роя дронов – три ударных беспилотника, способных нести боевую часть массой до трех кг, автономно нашли и идентифицировали условную цель (боевая бронированная машина) на полигоне и выполнили условное поражение», – сказали в пресс-службе ФПИ.

    Ранее новейшие дроны с машинным зрением начали тестировать в зоне СВО.

    27 марта 2026, 10:49 • Новости дня
    Tекст: Мария Иванова

    Обнаруженные в Египте челюсти и зубы возрастом 17 млн лет указывают на североафриканское происхождение общего предка всех человекообразных обезьян.

    Окаменелые челюсти и зубы, найденные в Северном Египте, могут принадлежать ближайшему известному предку всех человекообразных обезьян, включая человека, пишет New Scientist.

    На участке Вади-Могра исследователи в 2023 и 2024 годах обнаружили четыре образца возрастом около 17–18 млн лет и выделили новый вид Masripithecus moghraensis.

    Один из экземпляров представлен передней частью нижней челюсти с двумя коренными зубами, принадлежащими одному животному, другой – отдельным фрагментом челюсти без коронок зубов. По словам Шурук Аль-Ашкар, «решающим аргументом стало сочетание человекообразных черт в нижней челюсти». Участок сращения половин челюсти напоминает более поздних человекообразных, а коренные зубы низкие, округлые, сильно изрезанные и почти одинакового размера.

    По оценке ученых, Masripithecus moghraensis весил около 25 кг, был крупнее типичных обезьян того времени и по результатам филогенетического анализа уверенно попал в линию гоминоидов. Отмечается, что человекообразные обезьяны отличаются от обычных отсутствием хвоста, а уже к 16 млн лет назад их представители расселились в Европу и Азию.

    Строение зубов и челюсти говорит о гибком рационе: вид в основном питался плодами, но мог перерабатывать орехи и семена благодаря мощной челюсти и сложным молярам. Пока не найдены кости конечностей, ученые не могут сказать, жил ли он преимущественно на деревьях или на земле.

    Размер клыков указывает, что оба найденных экземпляра были самцами, примерно с небольшую самку шимпанзе. Эрик Зайфферт из Университета Южной Калифорнии отметил, что десятилетиями палеонтологи находили в раннем миоцене только сходные виды в Восточной Африке, а теперь стало ясно, что важная часть истории эволюции человекообразных происходила и в Северной Африке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, необычная находка в Алжире помогла ученым определить прародину рода Homo и сроки выхода предков людей за ее пределы.

    Эксперимент с бонобо Канзи подтвердил наличие у человекообразных обезьян воображения, ранее считавшегося исключительно человеческой способностью.

    Находка в Олдувайском ущелье в Восточной Африке показала использование предками современного человека костяных орудий труда уже 1,5 млн лет назад.

    27 марта 2026, 10:27 • Новости дня
    Tекст: Мария Иванова

    На фоне смены приоритетов в США и усиления прагматизма Вашингтона европейское единство сталкивается с новым расколом в трансатлантических отношениях, заявил президент Финляндии Александр Стубб.

    Президент Финляндии Александр Стубб высказал обеспокоенность будущим трансатлантических отношений, сообщает Politico.

    Он отметил: «Мы, вероятно, наблюдаем не разрыв, а раскол трансатлантического партнерства». По мнению Стубба, после первых месяцев 2026 года США становятся менее заинтересованными в защите либерального миропорядка, а роль защитника этих ценностей переходит к странам «глобального Севера».

    Стубб напомнил, что еще недавно в своей книге он описывал Европу и Америку как оплот либеральных ценностей, однако теперь видит, что Вашингтон под руководством Дональда Трампа действует все более прагматично и ориентируется на сиюминутную выгоду. Президент Финляндии не скрывает, что ему пришлось пересмотреть свои взгляды в связи с изменениями в мировой политике.

    При этом Стубб продолжает активно укреплять международные связи. Недавно он принимал участие в саммите оборонного объединения Joint Expeditionary Force в Хельсинки, где обсуждал вопросы безопасности с лидерами десяти стран, а также поддерживает регулярные контакты с главами государств и правительств, включая короля Карла, Кира Стармера и Владимира Зеленского.

    Несмотря на угрозы американского президента отказаться от защиты стран НАТО, которые не выполняют финансовые обязательства, Стубб подчеркивает, что не отказывается от сотрудничества с США и не ставит под сомнение роль альянса. Свой подход к политике он сравнивает с принципами выносливых видов спорта: чтобы добиться максимального результата, необходим баланс между напряжением и стратегическим спокойствием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Финляндии Александр Стубб призвал внимательно относиться к риторике американского лидера о НАТО и учитывать позицию Белого дома по вопросам безопасности.

    Ранее Стубб заявил о завершении эпохи западного доминирования и переходе мира к более многополярному и транзакционному порядку.

    Новак распорядился подготовить запрет экспорта бензина из России с 1 апреля
    В США заявили о подготовке Ираном ловушки для американских военных
    Россия теряет десятки миллиардов рублей в день от простоя портов на Балтике

    Из-за украинских ударов по портовой инфраструктуре России уже несколько дней остановлен экспорт 1,7–2 млн баррелей нефти в сутки. Если через порт в Новороссийске отгрузка нефти продолжается, то через Приморск и Усть-Лугу на Балтике – остановлена. Один день их простоя обходится России в несколько сотен миллионов долларов экспортной выручки, а потери за месяц исчисляются миллиардами долларов. Подробности

    Украинские дроны делают Прибалтику мишенью

    Беспилотники ВСУ совершили налет на объекты в Ленинградской области. Под атаку попали балтийские порты и Кронштадт. Вслед за этим в Прибалтике зафиксировали падение дронов ВСУ на их территории. Означает ли это, что страны Балтии предоставили свое воздушное пространство для ударов по России, и какими могут быть ответные шаги Москвы? Подробности

    Российского конкурента Starlink вывели на надежную орбиту

    Россия запустила первые спутники группировки «Рассвет» для связи 5G и высокоскоростного доступа в интернет. За счет более высокой орбиты потребуется намного меньше аппаратов, чем использует американская Starlink. На Украине уже начали ломать голову над тем, как противодействовать новой российской системе связи. В чем заключается военное и гражданское значение «Рассвета» и почему противнику будет сложно помешать его работе? Подробности

    Зачем Израилю предлагают военную помощь из Африки

    «Мы могли бы захватить Тегеран за 72 часа», провозглашает главнокомандующий армией Уганды и предлагает Израилю помощь «угандийских братьев» в войне против Ирана. Чем еще знаменит этот экстравагантный военно-политический лидер и почему даже его анекдотические высказывания все же стоит иметь в виду? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Зеленский нашел неожиданного партнера

      Владимир Зеленский неожиданно прилетел в Саудовскую Аравию для встречи с наследным принцем Мухаммедом. Но еще до встречи был подписан договор о сотрудничестве в области обороны.

    • Унижения Зеленского продолжаются

      Верховная рада Украины тихо взбунтовалась против Владимира Зеленского, а ведущие СМИ страны со ссылкой на чиновников начали уговаривать украинцев принять требования России.

    • Иран потребовал от США невозможного

      В ответ на американский мирный план из 15 пунктов Иран выдвинул к США собственный список требований для окончания войны и дал понять, что команда Дональда Трампа блефует.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Схождение Благодатного огня в 2026 году: дата, когда и где проходит

      Каждый год накануне православной Пасхи внимание миллионов верующих приковано к храму Воскресения Христова в Иерусалиме. Там происходит церемония схождения Благодатного огня – событие, которое в православной традиции символизирует Воскресение Спасителя. В 2026 году Пасха приходится на 12 апреля, поэтому церемония состоится накануне, 11 апреля, в Великую субботу.

    • Пенсии и пособия в апреле 2026 года: график выплат по регионам, индексация и кому повысят

      Апрель 2026 года принесет пенсионерам и получателям пособий плановые выплаты по графику Социального фонда России, а также индексацию социальных пенсий и пенсий по государственному обеспечению. С 1 апреля выплаты будут увеличены на 6,8%. В материале собран подробный график перечисления пенсий и детских пособий по регионам, сроки зачисления на карты и через почтовые отделения, а также информация о том, кому и на сколько повысят выплаты.

    • Что сеять на рассаду и сажать в апреле 2026: полный список овощей и цветов, сроки посева и лучшие дни

      Апрель – время, когда огородники по-настоящему включаются в сезон. В марте мы только начинали: сеяли перцы, баклажаны и ранние томаты. А теперь, когда земля прогревается, а дни становятся длиннее, наступает пора активных работ. В 2026 году сезон обещает быть теплым, и часть культур уже можно смело высаживать прямо в открытый грунт. А что-то еще успеется посеять на рассаду. Разбираемся, какие овощи, зелень и цветы займут место на грядках в апреле.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

