После начала СВО некоторые граждане ломанули из России в солнечный Израиль. Причина называлась такая: «не хотим жить в стране, воюющей с соседями». Теперь посмотрим счет на табло: Израиль сравнял с землей сектор Газа, напал на Иран, бомбит Ливан. Всё это они, конечно же, осуждают? Как бы не так.4 комментария
Главы верховных судов России и Белоруссии Краснов и Швед провели переговоры
Во время визита в Минск председатель Верховного суда России Игорь Краснов провел переговоры с белорусским коллегой Андреем Шведом, собеседники уделили особое внимание интеграции и цифровизации судопроизводства.
Встреча руководителей высших судебных инстанций двух государств состоялась в белорусской столице, передает РИА «Новости».
Российский гость поблагодарил принимающую сторону за традиционное гостеприимство и конструктивную атмосферу диалога.
Первый зарубежный визит в новой должности символизирует братские отношения между народами, заявил председатель Верховного суда России.
«Президенты Российской Федерации Владимир Владимирович Путин и Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко всегда подчеркивают особый стратегический характер сотрудничества между двумя странами, стремление к объединению и построению «бесшовного» правового пространства Союзного государства», – сказал Краснов.
Судебные органы играют важную роль в интеграционных процессах. В конце апреля начало действовать соглашение о порядке взаимного исполнения постановлений, что обеспечит справедливую защиту граждан и организаций обеих стран, указал он.
Накануне Краснов обсудил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко унификацию подходов к правосудию.