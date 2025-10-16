Tекст: Елизавета Шишкова

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил журналистам, что вопрос о судьбе российских военных баз в Хмеймиме и Тартусе фигурировал на повестке дня переговоров президента Владимира Путина и президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа, передает ТАСС.

Песков прямо заявил: «По базам – тема фигурировала на повестке дня. Это вот, что я вам хочу сказать».

Кроме того, пресс-секретарь российского лидера отказался комментировать, поднимался ли на переговорах вопрос о выдаче бывшего сирийского президента Башара Асада. Песков подчеркнул, что по Асаду «нечего сообщить в этом контексте».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле прошли переговоры Владимира Путина с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа, где обсуждалась тема российских военных баз в Тартусе и Хмеймиме.

Москва на протяжении многих десятилетий выстраивала особые отношения с Дамаском, учитывая интересы сирийского народа.

Сирия опирается на достижения, которых удалось достичь благодаря поддержке России.