    16 октября 2025, 12:39 • Новости дня

    Песков: На переговорах Путина и аш-Шараа обсуждались военные базы в Сирии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вопрос о дальнейшей судьбе российских военных объектов в Хмеймиме и Тартусе стал предметом обсуждения на переговорах президента России Владимира Путина и президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа в Кремле.

    Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил журналистам, что вопрос о судьбе российских военных баз в Хмеймиме и Тартусе фигурировал на повестке дня переговоров президента Владимира Путина и президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа, передает ТАСС.

    Песков прямо заявил: «По базам – тема фигурировала на повестке дня. Это вот, что я вам хочу сказать».

    Кроме того, пресс-секретарь российского лидера отказался комментировать, поднимался ли на переговорах вопрос о выдаче бывшего сирийского президента Башара Асада. Песков подчеркнул, что по Асаду «нечего сообщить в этом контексте».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле прошли переговоры Владимира Путина с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа, где обсуждалась тема российских военных баз в Тартусе и Хмеймиме.

    Москва на протяжении многих десятилетий выстраивала особые отношения с Дамаском, учитывая интересы сирийского народа.

    Сирия опирается на достижения, которых удалось достичь благодаря поддержке России.

    14 октября 2025, 11:29 • Новости дня
    Лавров напомнил, как Клинтон смотрела убийство Каддафи и хлопала в ладоши

    Лавров напомнил арабским журналистам о радости Клинтон убийству Каддафи

    Лавров напомнил, как Клинтон смотрела убийство Каддафи и хлопала в ладоши
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров напомнил арабским журналистам, как бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон радовалась убийству ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил арабским журналистам, как бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон радовалась убийству ливийского лидера Муаммара Каддафи, передает RT.

    По словам Лаврова, Клинтон «наблюдала за его физическим уничтожением в прямом эфире и хлопала в ладоши».

    Глава МИД также сообщил, что бывший сирийский президент Башар Асад сейчас проживает в Москве. Он объяснил, что России пришлось предоставить ему и его семье убежище из гуманитарных соображений, поскольку на родине им грозило физическое уничтожение, аналогичное судьбе Каддафи.

    Напомним, в 2011 году Клинтон с улыбкой прокомментировала новость об убийстве Каддафи.

    «Мы пришли, мы увидели, он умер», – прокомментировала Клинтон.

    Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Башар Асад и его семья находятся в Москве по гуманитарным причинам из-за угрозы их жизни.

    После переезда в Москву в 2023 году Башар Асад увлекся онлайн-играми и сейчас живет с семьей в апартаментах в «Москва-Сити».

    Комментарии (12)
    15 октября 2025, 14:35 • Новости дня
    Временный президент Сирии заявил о намерении перезапустить отношения с Россией

    Глава Сирии аш-Шараа: Дамаск планирует перезапустить отношения с Москвой

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа заявил о намерении перезапустить весь спектр отношений между странами.

    Аш-Шараа подчеркнул, что важнейшей задачей на текущий момент является обеспечение стабильности как в самой Сирии, так и в регионе в целом, передает РИА «Новости».

    «Мы постараемся перезапустить комплекс наших отношений и познакомить в том числе и вас с новой Сирией. Самое важное сейчас, конечно же, стабильность. Стабильность и в стране, и в регионе в целом», – сказал он на встрече.

    Аш-Шараа также выразил благодарность российскому лидеру за прием.

    Напомним, в среду временный президент Сирии аш-Шараа прибыл в Москву. Путин встретил его в Кремле рукопожатием.

    Ранее Путин на встрече заявил об особых отношениях России и Сирии.

    Комментарии (10)
    15 октября 2025, 18:29 • Видео
    Европа хочет продлить войну на три года

    «Украинцы планируют конфликт на три года, что разумно», – заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, призвав обеспечить Киев оружием на этот срок. Эту задачу должна решить встреча европейских силовиков в Брюсселе, которая проходит сегодня. Однако задача выглядит нерешаемой.

    Комментарии (0)
    15 октября 2025, 14:20 • Новости дня
    Путин встретил сирийского главу аш-Шараа в Кремле рукопожатием
    Путин встретил сирийского главу аш-Шараа в Кремле рукопожатием
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин принял временного президента Сирии Ахмеда аш-Шараа в Кремле, где они обменялись рукопожатием в торжественной обстановке Зеленой гостиной.

    Обычно рабочие визиты зарубежных руководителей проходят в менее парадных залах Сенатского дворца, однако для аш-Шараа было сделано исключение, передает ТАСС. Российская сторона подчеркнула многолетнюю дружбу между народами России и Сирии.

    В переговорах приняли участие министр обороны Андрей Белоусов, глава МИД Сергей Лавров, замглавы администрации президента Максим Орешкин, вице-премьер Александр Новак, начальник ГРУ Генштаба ВС России Игорь Костюков и помощник президента Юрий Ушаков. После встречи в узком составе лидеры продолжат переговоры за рабочим завтраком.

    Напомним, в среду временный президент Сирии аш-Шараа прибыл в Москву.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что Путин и аш-Шараа обсудят российские военные базы в Сирии.

    Комментарии (6)
    15 октября 2025, 14:45 • Новости дня
    Путин назвал успехом проведение парламентских выборов в Сирии

    Путин: Проведение парламентских выборов в Сирии является большим успехом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на переговорах с главой Сирии Ахмедом аш-Шараа в Кремле назвал большой победой прошедшие в Сирии выборы и заявил о готовности проводить регулярные консультации с сирийской стороной.

    Путин поздравил аш-Шараа с недавними парламентскими выборами, которые состоялись 5 октября, передает РИА «Новости».

    По мнению российского лидера, это «большой успех», который способствует сплочению сирийского общества, несмотря на непростые времена в стране.

    Российский лидер отметил, что выборы укрепят связи и взаимодействие между всеми политическими силами в Сирии. Также он заявил, что Россия готова выполнять достигнутые договоренности и проводить регулярные контакты и консультации по линии министерств иностранных дел.

    Напомним, в среду временный президент Сирии аш-Шараа прибыл в Москву. Путин встретил его в Кремле рукопожатием.

    Ранее Путин на встрече заявил об особых отношениях России и Сирии. Аш-Шараа сообщил о намерении перезапустить отношения Москвы и Дамаска.

    Комментарии (4)
    14 октября 2025, 23:04 • Новости дня
    Аш-Шараа при встрече с Путиным намерен обсудить перспективы сотрудничества стран

    Аш-Шараа при встрече с Путиным намерен обсудить перспективы сотрудничества

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа прибудет в Москву с официальным визитом 15 октября и встретится с российским президентом Владимиром Путиным.

    Как сообщили в пресс-службе аш-Шараа, он намерен обсудить реструктуризацию  двусторонних отношений и договориться о политическом и экономическом сотрудничестве, передает агентство SANA.

    «Президент аль-Шара планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить региональные и международные события, представляющие взаимный интерес, и изучить пути развития сотрудничества в интересах обеих стран», – сказано в сообщении.

    Президент Шараа также планирует встретиться с сирийской общиной в России.

    В феврале 2024 года Ахмед аш-Шара провел переговоры с российским президентом  Путиным, который поддержал территориальную целостность, суверенитет и стабильность Сирии. Он также выразил готовность России пересмотреть соглашения, заключенные с прежним режимом и высказался о необходимости снятия санкций  с Сирии.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в июле глава Минобороны Сирии Мурхаф Абу Касра посетил Россию с официальным визитом.

    В октябре делегация Минобороны Сирии во главе с начальником Генштаба Али ан-Анаасаном прибыла в Москву для переговоров по укреплению взаимодействия между оборонными ведомствами двух стран.

    Лавров отметил, что Сирийское руководство, судя по всему, заинтересовано в сохранении присутствия России в Сирии.

    Комментарии (0)
    15 октября 2025, 16:05 • Новости дня
    Путин и аш-Шараа начали переговоры в расширенном составе
    Путин и аш-Шараа начали переговоры в расширенном составе
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и сирийским главой Ахмедом аш-Шараа перешли в расширенный формат.

    До этого лидеры провели переговоров в узком составе в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца, которые продлились около полутора часов. Переговоры начались в 14.15 по московскому времени. Нынешняя встреча проходит в формате рабочего завтрака, передает ТАСС.

    Ранее Путин на встрече с аш-Шараа заявил об особых отношениях России и Сирии. Аш-Шараа сообщил о намерении перезапустить отношения Москвы и Дамаска.

    Российский лидер назвал успехом проведение парламентских выборов в Сирии, а также рассказал о 4 тыс. сирийских студентах, обучающихся в вузах России.

    Сирийский глава признал важную роль России в достижениях страны.

    Комментарии (2)
    15 октября 2025, 14:15 • Новости дня
    Временный президент Сирии прибыл в Кремль

    Временный президент Сирии аш-Шараа прибыл в Кремль для встречи с Путиным

    Временный президент Сирии прибыл в Кремль
    @ MOHAMMED BADRA/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кортеж президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа прибыл к парадному входу в Большой Кремлевский дворец.

    Главу сирийского государства и его делегацию встретил комендант Кремля Сергей Удовенко, после чего гости проследовали по парадной лестнице в залы дворца согласно протоколу, передает ТАСС.

    Визит аш-Шараа в Россию является его первым рабочим визитом в страну, а также первым визитом сирийского руководителя после смены власти в Дамаске в конце прошлого года. Ожидается, что президенты обсудят вопросы развития торговых и гуманитарных связей между Москвой и Дамаском, а также актуальные проблемы Ближнего Востока.

    Напомним, в среду временный президент Сирии аш-Шараа прибыл в Москву.

    Пресс-секретарь российского лидера сообщал, что Путин и аш-Шараа обсудят российские военные базы в Сирии.

    Комментарии (3)
    13 октября 2025, 12:58 • Новости дня
    Лавров назвал причины нахождения Асада в России

    Лавров: Башар Асад и его семья находятся в России по гуманитарным причинам

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Башар Асад и его семья находятся в Москве по гуманитарным причинам, из-за угрозы их жизни.

    Лавров подчеркнул, что бывшему президенту Сирии Башару Асаду и его родным угрожала физическая расправа, Россия предоставила ему убежище по сугубо гуманитарным соображениям, передает ТАСС.

    Министр также прокомментировал распространяющиеся слухи о якобы «отравлении» Асада в России. По его словам, эта информация не соответствует действительности, у бывшего сирийского президента нет никаких проблем с проживанием в Москве.

    Лавров добавил, что подобные домыслы он оставляет на совести тех, кто их распространяет.

    Ранее сообщалось, что Башар Асад после переезда в Москву в 2023 году увлекся онлайн-играми, он живет с семьей в апартаментах в «Москва-Сити».

    Ранее суд в Сирии заочно распорядился арестовать Башара Асада. Обвинения связаны с массовыми беспорядками и жертвами в районе Дераа в 2011 году.

    До этого МВД Сирии сообщило о задержании двоюродного брата Башара Асада.

    Комментарии (0)
    15 октября 2025, 14:57 • Новости дня
    Сирийский президент признал важную роль России в достижениях страны

    Аш-Шараа: Сирия многого достигла благодаря России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сирия опирается на многие достижения, которых удалось достичь благодаря поддержке России, заявил временный глава республики Ахмед аш-Шараа в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    Аш-Шараа отметил, что Россия оказывала помощь Сирии в различных сферах и между странами выстроены серьезные мосты сотрудничества, включая материальное взаимодействие, передает ТАСС.

    В ходе переговоров Путин выразил благодарность сирийской стороне за прием российской делегации, которую возглавлял вице-премьер Александр Новак. Президент России подчеркнул, что было обозначено много интересных и полезных проектов, и Москва готова содействовать их реализации.

    Ранее Путин на встрече заявил об особых отношениях России и Сирии. Аш-Шараа сообщил о намерении перезапустить отношения Москвы и Дамаска.

    Российский лидер назвал успехом проведение парламентских выборов в Сирии, а также рассказал о 4 тыс. сирийских студентах, обучающихся в вузах России.

    Комментарии (0)
    15 октября 2025, 17:10 • Новости дня
    Переговоры Путина и аш-Шараа в Кремле завершились

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры президента России Владимира Путина и президента Сирии временного периода Ахмеда аш-Шараа завершились в Москве.

    Встреча состоялась в Кремле и продолжалась два с половиной часа, передает ТАСС. Это первый очный контакт между лидерами двух стран с момента смены власти в Сирии.

    Ранее Путин на встрече с аш-Шараа заявил об особых отношениях России и Сирии. Он назвал успехом проведение парламентских выборов в Сирии, а также рассказал о 4 тыс. сирийских студентах, обучающихся в вузах России.

    Аш-Шараа признал важную роль России в достижениях страны.

    Комментарии (0)
    15 октября 2025, 18:04 • Новости дня
    Новак: Россия готова помочь Сирии восстановить инфраструктуру

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия готова участвовать в восстановлении Сирии, заявил вице-премьер Александр Новак журналистам.

    Он отметил, что российские компании проявляют заинтересованность в развитии транспортной и энергетической инфраструктуры этой страны, нуждающейся в восстановлении, передает ТАСС.

    Новак подчеркнул общее понимание необходимости восстановления Сирии. «В целом у нас общее понимание, что Сирия сейчас нуждается в восстановлении, у них много разрушенной инфраструктуры: речь идет и об энергетической инфраструктуре, железнодорожной, транспортной. И Россия здесь может оказать поддержку», – сказал он.

    Ранее сирийский президент Ахмед аш-Шараа на встрече с президентом России Владимиром Путиным признал важную роль России в достижениях страны.

    Путин на встрече заявил об особых отношениях России и Сирии.

    Комментарии (10)
    13 октября 2025, 13:21 • Новости дня
    Лавров сообщил о сохранении российских военных баз в Сирии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сирия выразила интерес к дальнейшему присутствию российских военных баз на своей территории, допуская возможность их перепрофилирования для новых задач в изменившихся условиях, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с журналистами из арабских стран.

    По его словам, сирийская сторона заинтересована в сохранении российских военных баз на территории страны, передает ТАСС. Лавров заявил, что Москва полностью полагается на заинтересованность Сирийской Арабской Республики в этом вопросе.

    По словам Лаврова, сирийские власти поддерживают сохранение российских военных объектов, а в новых условиях базы могут получить дополнительные функции. «Понятно, что в новых условиях эти базы могут играть уже другую роль, не просто как военный форпост», – отметил министр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Сирия заинтересована в сохранении присутствия России на своей территории. Начальник Генштаба вооруженных сил Сирии прибыл в Москву во главе делегации министерства обороны Сирии.

    Комментарии (0)
    15 октября 2025, 14:50 • Новости дня
    Путин выразил надежду на вклад сирийских студентов в будущее страны

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во время переговоров в Кремле с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа выразил надежду, что сирийские студенты, проходящие обучение в российских вузах, внесут значительный вклад в развитие своей страны.

    Путин подчеркнул, что сейчас свыше четырех тысяч молодых людей из Сирии обучаются в российских высших учебных заведениях, передает ТАСС.

    «Очень рассчитываю на то, что они внесут в будущем свой заметный, весомый вклад в развитие и укрепление сирийской государственности», – отметил он.

    Ранее Путин на встрече заявил об особых отношениях России и Сирии. Аш-Шараа сообщил о намерении перезапустить отношения Москвы и Дамаска.

    Комментарии (0)
    15 октября 2025, 09:25 • Новости дня
    Кремль анонсировал переговоры Путина с сирийским лидером аш-Шараа

    Путин запланировал в среду переговоры с лидером Сирии аш-Шараа

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин в среду в Москве встретится с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа, сообщили в Кремле.

    Президент России Владимир Путин сегодня, 15 октября, проведет переговоры с сирийским лидером переходного периода Ахмедом аш-Шараа, следует из сообщения в Telegram-канале Кремля.

    В сообщении Кремля уточняется, что аш-Шараа будет находиться в России с рабочим визитом.

    Основными темами встречи станут текущее состояние и перспективы развития российско-сирийских отношений. Планируется обсудить сотрудничество в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях.

    Также лидеры двух стран рассмотрят последние события на Ближнем Востоке.

    Ранее сообщалось, что президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа прибудет в Москву с официальным визитом 15 октября.

    Ахмед аш-Шараа заявил о выстраивании Дамаском отношений с Москвой и Пекином, которые основаны на стратегических интересах.



    Комментарии (0)
    15 октября 2025, 14:27 • Новости дня
    Путин заявил об особых отношениях России и Сирии

    Путин: Россия в отношениях с Сирией всегда учитывала интересы сирийского народа

    Tекст: Валерия Городецкая

    На протяжении многих десятилетий Москва выстраивала особые отношения с Дамаском, всегда учитывая прежде всего интересы сирийского народа, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с сирийским главой Ахмедом аш-Шараа.

    Российской лидер подчеркнул, что у России никогда не было отношений с Сирией, связанных с политической конъюнктурой или особыми интересами, передает РИА «Новости».

    «Мы всегда руководствовались на протяжении всех этих десятилетий одним – интересами сирийского народа», – сказал Путин. Он также отметил, что между странами за многие десятилетия сложились особые отношения.

    Напомним, в среду временный президент Сирии аш-Шараа прибыл в Москву. Путин встретил его в Кремле рукопожатием.

    Комментарии (3)
