Безусловные союзники России в ЛатАме – Куба, Венесуэла и Никарагуа – традиционно противостоят США и видят в России партнёра. Противоположный лагерь составляют страны, тесно связанные с Вашингтоном – Чили, Панама, Парагвай. Между ними – широкая группа «балансирующих» держав – Бразилия, Мексика, и другие.0 комментариев
Песков: На переговорах Путина и аш-Шараа обсуждались военные базы в Сирии
Вопрос о дальнейшей судьбе российских военных объектов в Хмеймиме и Тартусе стал предметом обсуждения на переговорах президента России Владимира Путина и президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа в Кремле.
Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил журналистам, что вопрос о судьбе российских военных баз в Хмеймиме и Тартусе фигурировал на повестке дня переговоров президента Владимира Путина и президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа, передает ТАСС.
Песков прямо заявил: «По базам – тема фигурировала на повестке дня. Это вот, что я вам хочу сказать».
Кроме того, пресс-секретарь российского лидера отказался комментировать, поднимался ли на переговорах вопрос о выдаче бывшего сирийского президента Башара Асада. Песков подчеркнул, что по Асаду «нечего сообщить в этом контексте».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле прошли переговоры Владимира Путина с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа, где обсуждалась тема российских военных баз в Тартусе и Хмеймиме.
Москва на протяжении многих десятилетий выстраивала особые отношения с Дамаском, учитывая интересы сирийского народа.
Сирия опирается на достижения, которых удалось достичь благодаря поддержке России.