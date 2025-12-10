Захарова сравнила идею о выборах на Украине с театром марионеток

Захарова назвала слова Зеленского о выборах на Украине политическим цинизмом

Tекст: Вера Басилая

Захарова сравнила идею проведения выборов на Украине при поддержке США и Европы с театром марионеток, передает радио Sputnik.

В эфире радиостанции Захарова прокомментировала обращение Владимира Зеленского к западным странам с просьбой предоставить гарантии безопасности для организации выборов.

«Это, знаете, как в театре у Карабаса-Барабаса [есть] марионетки, одна из них сказала бы:«Слушайте, а когда у нас будет спектакль под названием «Выборы»? Когда нами кто-то поруководит, чтобы мы пошли и сыграли эту мизансцену?», – с иронией отметила Захарова.

По мнению Захаровой, такие требования украинских властей – новый уровень цинизма. Она добавила, что даже для Зеленского это «ход конем», и назвала ситуацию уникальной: дипломат не припомнила примеров, когда страна просила бы другие государства обеспечить проведение выборов, но при этом не признавалась бы в утрате независимости и суверенитета.

Президент США Дональд Трамп заявил, что пришло время проведения президентских выборов на Украине. Американский план урегулирования на Украине предусматривает организацию выборов через 100 дней после утверждения плана.

Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил о своей готовности проводить президентские выборы при условии изменения законодательства и обеспечения безопасности для голосования военнослужащих.

Зеленский попросил депутатов подготовить законы и обратился к США и Европе за помощью в обеспечении безопасности выборов.

Эксперты заявили, что выборы могут стать ширмой для сохранения власти Зеленского.