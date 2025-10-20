Если Вашингтон намерен следовать логике «пусть они разбираются сами», то готовящийся саммит в Будапеште следует рассматривать с точки зрения поддержания контактов и очень постепенного процесса притирания позиций.2 комментария
От военных ВСУ начали требовать знание английского языка
Солдат ВСУ обязали изучать английский для работы с техникой НАТО
Солдат ВСУ заставили учить английский язык для использования техники НАТО и общения с военными инструкторами.
Обязательным требованием стало владение английским языком для солдат вооруженных сил Украины (ВСУ), отмечает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах. Знание языка, по его словам, необходимо для эффективного использования военной техники НАТО и техники и взаимодействия с иностранными военными инструкторами.
По данным собеседников агентства, 42-я отдельная механизированная бригада ВСУ набирает граждан Украины со знанием английского и других иностранных языков. Это нужно не столько для общения с иностранными наемниками, сколько для работы с поступающей западной техникой, обучения и взаимодействия с инструкторами из стран НАТО.
Особый акцент делается на изучение технической документации и планирования совместных военных операций.
В то же время, 15 октября ВСУ потеряли Новопавловку в ДНР из-за халатности в обороне. Местные жители прятали военных России от ВСУ при освобождении населенного пункта.