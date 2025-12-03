  • Новость часаУшаков: Путин обсуждал с делегацией США только Украину
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Европа становится опасной для христиан

    Если кто-то поджег, скажем, языческое капище – это было бы актом ненависти и угнетения. А вот поджечь христианскую церковь – это угнетенные бросают вызов угнетателям, это можно если не одобрить, то, по меньшей мере, понять.

    5 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Казахстан попал в ловушку многовекторности

    Терять все бонусы, которые дает Россия, Казахстану, понятно, не хочется, да и складывание яиц в одну корзину не соответствует политике многовекторности. Однако сегодня жесткие времена, и Казахстан (да и не только) начинают склонять к выбору.

    2 комментария
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Для прекращения войны на Украине нужен еще один поворот маховика

    Наверное, будет цинично предположить, что Трамп в очередной раз дает Москве время военным путем сузить пространство для Киева – в прямом и переносном смысле. А может и не цинично.

    2 комментария
    3 декабря 2025, 16:55 • Политика

    Москва и Вашингтон перестали отвлекаться на Европу и Украину

    Москва и Вашингтон перестали отвлекаться на Европу и Украину
    @ Александр Казаков/POOL/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    ЕС и Украина пытаются заморозить конфликт по линии соприкосновения. Но Москва на это никогда не согласится, чтобы не давать передышку ВСУ. Для Вашингтона же важно добиться заключения мирного плана, именно поэтому Брюссель и Киев выведены сейчас за рамки диалога по Украине. Об этом свидетельствует и отказ эмиссаров США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера отправиться из Москвы на переговоры с Зеленским. Как дальше может развиваться переговорный трек?

    Во вторник Владимир Путин принял в Кремле спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. По словам помощника президента Юрия Ушакова, разговор начался с передачи представителями Белого дома «приветов и наилучших пожеланий» Путину. Основной же темой стало долгосрочное мирное урегулирование украинского кризиса.

    «Мы, естественно, с американскими коллегами обсудили содержание тех проектов, тех документов, которые американцы какое-то время назад передали в Москву, прошлись по этим документам. Мы не обсуждали конкретные формулировки, а обсуждали суть того, что заложено в эти американские документы. С чем-то мы могли согласиться, и президент это подтвердил своим собеседникам; что-то у нас вызвало критику, и президент тоже не скрывал наше критическое, даже отрицательное отношение к ряду предложений», – цитирует Ушакова официальный сайт Кремля.

    Помощник президента уточнил, что изначально США передали договор из 27 пунктов. Позже он был доработан и представлен в виде четырех отдельных документов по урегулированию, которые и обсуждались на встрече. Компромисс по ключевым вопросам пока не найден. Кроме того, обсуждались перспективы будущего экономического взаимодействия России и США, о чем говорилось и на прошлых встречах.

    «Но сейчас было подчеркнуто, что если мы действительно хотим сотрудничать, для этого огромные возможности есть, то нужно уже проявить реальное стремление к этому как в Москве, так и в Вашингтоне», – добавил помощник Путина. Он сообщил, что контакты с американцами продолжатся на уровне спецпредставителей и помощников, в том числе с Уиткоффом и Кушнером.

    В Кремле заявили, что будут придерживаться принципа тишины в рамках переговоров с США по украинскому урегулированию. «Чем в большей тишине будут эти переговоры вестись, тем больше продуктивности этих переговоров. Надеемся, что и наши американские визави также будут придерживаться этого принципа», – сказал пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    Напомним, до встречи с американскими представителями Путин сделал несколько заявлений для российских журналистов. Президент заявил, в частности, о важности взятия Красноармейска в ДНР. «Город является как бы не просто большим инфраструктурным объектом, связанным с целой сетью средств сообщения с регионом. Но самое главное: это хороший плацдарм для решения всех задач, поставленных в начале специальной военной операции», – сказал глава государства.

    Он также обвинил европейских лидеров в том, что они мешают Трампу «достичь мира с помощью переговоров». Примечательно, что Уиткофф и Кушнер должны были встретиться с Владимиром Зеленским 3 декабря в Брюсселе, но после переговоров в Кремле отменили планы. «Заявления Путина, по всей видимости, были направлены на то, чтобы вбить клин между Вашингтоном и европейскими столицами», – считает The Guardian.

    Издание Politico, в свою очередь, гадает «чего Трамп требует от России и на какие уступки готова пойти Москва». «Фактически ни предыдущие переговоры в Стамбуле, ни августовский саммит на Аляске между Трампом и Путиным, ни пять предыдущих визитов Уиткоффа в Москву не привели к смягчению позиции Кремля», – говорится в материале. Напомним, в конце ноября российский лидер подчеркивал: боевые действия в зоне СВО прекратятся, когда украинские войска покинут занимаемые территории, в ином случае Россия добьется этого силой. 

    «Отличилось» одно из британских изданий. Там слова помощника президента России о том, что мир на Украине по итогам переговоров стал «точно не дальше», были искажены. В материале заявление подано следующим образом: «Мы не ближе к разрешению кризиса на Украине», указал политолог Владимир Корнилов.

    «Все-таки есть разница между словами «ближе» и «дальше». Британцы решили по-своему выкрутить эти слова», – уточнил собеседник. Он напомнил, что европейские политики активно пытаются помешать переговорному процессу с момента появления плана Трампа, который, как подтвердили и российская сторона, и лично президент США, является лишь наброском вопросов для обсуждения.

    «Я полагаю, что сейчас вырисовываются более конкретные соглашения. Речь идет уже о четырех отдельных документах. По всей видимости, американцы поняли, что не могут решить все вопросы в диалоге между Россией и Украиной, и часть из них потребует привлечения НАТО. Отсюда, видимо, и различные проекты. Также распределяются возможные подписанты тех или иных соглашений», – предположил эксперт.

    Как бы то ни было, по прогнозам Корнилова, Европа будет «до конца вставлять палки в колеса» переговорного трека. «Европейские политики вместе с Владимиром Зеленским пытаются заморозить конфликт по линии соприкосновения, а дальше якобы вести переговоры», – напомнил собеседник.

    «Москва прекрасно понимает, почему они это делают.

    Их задача – остановить наступление ВС России, дать передышку украинской армии и возможности довооружиться, а затем с новой силой возобновить боевые действия. Поэтому позиция российской стороны четкая: мы выступаем за то, чтобы переговоры велись параллельно с боевыми действиями. Иначе это будет несправедливо и иррационально», – подчеркнул Корнилов.

    В этой связи примечательно заявление госсекретаря США Марко Рубио. Тот сообщил, что основным предметом спора в переговорах по урегулированию конфликта на Украине служат оставшиеся под контролем Киева 20% территории Донбасса.

    «Фактически Рубио говорит, что это небольшая площадь для остальной территории Украины и, мол, упираться смысла нет. Он не берет во внимание последствия такого решения: ни исторические, ни экономические, ни политические. И это во многом является трансляцией позиции Трампа», – считает политолог Марат Баширов.

    «А мы понимаем последствия, и украинские элиты понимают последствия. И они катастрофические для нынешней украинской власти и всего бомонда вокруг ее. Американцы всегда все упрощали и переводили на деньги – это их внешнеполитическая практика. … Трамп видит миллиарды за капитуляцией, мы видим историческую миссию нашего поколения для России», – акцентировал эксперт.

    Ключевая интрига текущего момента – пойдет ли Зеленский на действительно сложные компромиссы,

    отметил, в свою очередь, политолог Алексей Чеснаков. «Пока сумма факторов указывает на то, что у него не остается другого выбора. Внутриэлитные конфликты и развал управленческой машины. Проблемы на линии фронта и риски его обвала. Кризис финансирования из-за неспособности Европы согласовать выделение нового крупного пакета помощи. Активизация конкурентов Зеленского, которые предлагают себя в качестве возможных, более сговорчивых альтернатив», – перечислил эксперт.

    «Если рассматривать текущую ситуацию сквозь призму теории игр, то как рациональный актор Зеленский должен пойти на сделку. Однако проблема в том, что украинская сторона уже не раз демонстрировала кризис рационального поведения, а сам Зеленский, судя по инсайдам, давно уверовал в собственное мессианство», – рассуждает аналитик.

    «Киев пока настаивает, что добровольный вывод войск для него исключен. И, скорее всего, по этому вопросу администрация США принудить Украину сейчас (или в принципе) не может. То есть действует второй вариант из того, что говорила Москва: очистим территорию силой», – напомнил политолог Федор Лукьянов. Он упомянул недавнее заявление Трампа о том, что дедлайнов Кремлю ставить не будет. «Это, кстати, несколько отличается от того, что он в таких случаях говорит обычно. Наверное, будет цинично предположить, что

    Трамп в очередной раз дает Москве время военным путем сузить пространство для Киева», –

    указал эксперт. «Мы предполагали, когда стало известно о приезде эмиссаров в Москву, что до того, как появится согласованное решение, вероятно, понадобится еще один раунд процесса. И пока он идет, продолжится интенсивная военная кампания. Ну или, если угодно, наоборот, на фоне интенсивной военной кампании продолжится активная переговорная фаза (не пауза в разговоре), что тоже было предсказуемо. Москва не пойдет ни на какую остановку боевых действий без четких параметров мирного плана. А Вашингтон привержен идее его добиться», – акцентировал Лукьянов.

    По его мнению, то, что американская делегация летит напрямую домой, не встречаясь с украинскими и европейскими представителями, является, с одной стороны, свидетельством – «пока предъявить нечего», а «с другой, Москва и Вашингтон предполагают договориться именно между собой, до этого отвлекаться не хотят».

    «В принципе, администрация Трампа, как он и говорил с февраля, действительно, технически исполняет функцию посредника. Европа в данной конфигурации отсутствует вовсе. И хоть какая-то ее вовлеченность зависит от желания Украины попытаться это использовать в своих интересах. Очень странный результат для Евросоюза, который сделал украинскую тему стержнем всей своей политики, но сам оказался в роли инструмента», – подчеркнул политолог.

    В этой связи «симптоматично, что Россия и США договариваются не разглашать суть переговоров», добавил Тигран Мелоян, аналитик ЦСИ НИУ ВШЭ, аспирант ИМВЭС, эксперт РСМД. «Это может означать, что стороны переходят к закрытой части проработки содержания мирного плана и кто-то другой может быть проинформирован постфактум», – рассуждает он.

    Схожей точки зрения придерживается американист Малек Дудаков. По его прогнозам, в ближайшее время Белый дом постарается предпринять еще несколько шагов в рамках переговорного трека. «Администрация Трампа хотела бы до Рождества достичь прогресса, потому что поджимает время: впереди 2026 год, а значит предвыборная кампания в Конгресс. То есть

    приоритетом американского руководства станет внутренняя повестка», –

    уточнил спикер. По мнению Дудакова, на этом фоне американцы при согласовании рамочного соглашения «будут подстраивать свою позицию под российскую». «Вашингтон демонстративно отстраняет и европейских, и украинских политиков. Поэтому Уиткофф и Кушнер не стали с ними встречаться после визита в Россию, хотя Зеленский и рассчитывал провести разговор», – сказал политолог.

    Как полагает собеседник, это важный индикатор: «американцы понимают, что именно украинцы и европейцы – главная препона на пути к деэскалации, и их мнение стоит учитывать в самую последнюю очередь». «Другими словами, первоочередная цель Штатов – договориться с Москвой, что является небыстрым процессом, а затем уже навязывать план и принудить к миру Европу и Украину», – заключил американист.

    Отопительный сезон в Европе только начался, а запасы в хранилищах уже стали истощаться рекордными темпами. Сейчас их уровень характерен обычно для конца декабря. Что заставляет европейцев так быстро расходовать запасы газа на зиму и чем это опасно? Подробности

