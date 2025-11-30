Tекст: Евгений Поздняков

Киев может заключить мир с Москвой, даже не добившись «полной победы». С таким заявлением выступил экс-главком ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. По его словам, вариант «долгосрочного прекращения войны» является исторически наиболее распространенным способом завершения конфликтов и дает Украине «шанс на политические изменения и полноценное восстановление».

Залужный констатировал, что условия мирного соглашения со временем «не становятся лучше для Украины». В то же время прекращение боевых действий, по его мнению, позволит начать формирование «безопасного, максимально защищенного государства», в которое якобы готовы будут вернуться уехавшие граждане.

Таким образом, Залужный существенно скорректировал свою позицию по мирным переговорам – ранее на страницах The New York Post он жестко критиковал администрацию Дональда Трампа за попытку представить «капитуляцию» Украины как прекращение боевых действий.

Напомним, что 19 ноября издание Axios опубликовало мирный план администрации Трампа из 28 пунктов, предусматривающий сокращение численности ВСУ до 600 тыс. человек, отказ Киева от вступления в НАТО, реинтеграцию Москвы в мировую экономику и признание текущего статуса ДНР, ЛНР и Крыма.

После консультаций с Украиной и ЕС документ сократили до 22 пунктов. Трамп охарактеризовал первоначальную версию как «концепцию», требующую доработки. Владимир Путин отметил, что перечень договоренностей сформирован по итогам саммита на Аляске, но подписание каких-либо документов с офисом Владимира Зеленского бессмысленно ввиду утраты им легитимности.

Примечательно, что новый виток переговоров о мире начался параллельно с коррупционным скандалом на Украине, в который вовлечен теперь уже экс-глава офиса Зеленского Андрей Ермак. Данное дело стоило ему должности, а эксперты отмечают, что отставка «зеленого кардинала» грозит усилить политический кризис на Украине.

Как сообщало издание The Washington Post, за несколько дней до ухода со своего поста Ермак пытался организовать встречу с Залужным, который, впрочем, от беседы отказался. Отмечается, что экс-глава офиса Зеленского надеялся заручиться поддержкой посла Украины в Британии, чтобы укрепить свои позиции в правительстве.

На этом фоне The Times сообщает со ссылкой на соцопросы, что в случае проведения выборов Залужный способен победить Зеленского. Газета объясняет популярность экс-главкома его репутацией «героя войны», а его отставку в 2024 году многие граждане восприняли как попытку властей оттеснить потенциального конкурента.

При этом взгляды потенциального преемника Зеленского остаются радикальными, а используемая им терминология – «победа Украины», «капитуляция Украины» – выглядит лубочной. В статье для The Telegraph Залужный заявляет о необходимости размещения на территории Украины ядерного оружия. В качестве других гарантий безопасности он рассматривает вступление страны в НАТО и размещение на ее территории крупного военного контингента.

«Соратникам Зеленского становится ясен простой факт: его власть зашаталась.

Ощущая мощное давление как внутри страны, так и извне, он идет на крайне жесткие действия в отношении ближайшего окружения. Отставка Ермака – яркий пример того, что жертвовать собой ради «друзей» он не намерен», – заявил политолог Иван Лизан.

«Попытка дистанцироваться от пошатнувшегося лидера выглядит для них разумным шагом. Колонка Залужного – тому подтверждение. Экс-главком ВСУ четко демонстрирует, что сложившиеся дипломатические тенденции его устраивают и плыть против течения он не собирается», – продолжил эксперт.

«От встречи с Ермаком он отказался по той же причине. Бывший глава ОП стал токсичной фигурой, а личная беседа могла дать тому возможность для политических маневров. Ухудшать свою репутацию ради сомнительных переговоров Залужному неинтересно», – пояснил политолог.

«Многие считают его рупором позиции Британии по Украине. Однако судить по его высказываниям о позиции Лондона я бы не стал. У нас есть более показательный спикер – премьер Кир Стармер, который первым в Европе косвенно поддержал план Трампа», – добавил он.

«Конечно, это было сделано витиевато, сложными формулировками, но факт остается фактом: американские наработки признаны основой для будущего диалога. Смена власти на Украине особого значения не имеет. Возможно,

Залужного готовят как преемника Зеленского, но России это безразлично»,

– говорит Лизан. «Посол Украины в Лондоне никогда не являлся самостоятельной политической фигурой, – напоминает политолог Лариса Шеслер. – Он креатура Запада, человек, имеющий тесные связи с Британией. Поэтому воспринимать его заявления как частное мнение было бы наивно. Скорее всего, через него Украину пытаются склонить к согласию на прекращение огня».

«Вероятно, из экс-главкома ВСУ попытаются сделать вторую по значимости фигуру в стране. Он пользуется авторитетом, поэтому к его словам могут прислушаться и местные депутаты, и граждане. Таким образом, он получит репутацию «голубя мира», которая не светит, например, такому «ястребу», как Кирилл Буданов, признанный в России экстремистом», – добавляет собеседница.

«Именно поэтому Залужного и отговорили от встречи с Ермаком. Важно понимать: несостоявшаяся беседа – это не результат воли Залужного, а коллективное решение некоторых западных сил. Экс-главкома решили оградить от токсичного влияния бывшего главы офиса Зеленского –

контакты с ним могли бы поставить крест на политической карьере Залужного.

Отдельный вопрос: станет ли Залужный, чье влияние в скором времени, скорее всего, возрастет, отражать интересы Лондона. Сейчас в Британии происходит значительный идеологический раскол: одна группа политиков хочет продолжения конфликта, другая настаивает на перемирии», – уточняет Шеслер.

«Вторая позиция, судя по всему, становится популярнее на Западе в целом. Поэтому Залужный уже начинает ее «отрабатывать». Но расслабляться не стоит: желание завершить боевые действия объясняется отнюдь не благородством, а намерением обмануть Россию», – предупреждает политолог.

«Страны Запада понимают, что Украина загнана в угол. Перелома в конфликте не предвидится. Текущие тенденции сохранятся: Россия будет продвигаться вперед, а ВСУ – оставлять город за городом. Европа хочет организовать для Украины передышку, чтобы та успела восстановить военный потенциал. Наши визави думают не о мире – они хотят понять, как больнее укусить Москву через пять-десять лет», – заключила Шеслер.