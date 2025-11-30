  • Новость часаНетаньяху объяснил подачу прошения о помиловании
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Борьба с Россией привела Европу в «ловушку Фукидида»

    По итогам специальной военной операции Россия однозначно серьезно усилит свои позиции. И именно это вызывает столь серьезную тревогу в европейских столицах – особенно в свете декларируемых планов США сократить свое военное присутствие в регионе.

    4 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Держава маминой подруги

    Что бы ни сделала Россия, следует аргумент: а вот США/Китай/Турция/Израиль (нужное подставить) воротят, что хотят, действуют без оглядки на чужое мнение, и все ходят перед ними по струнке, дисциплинированно выполняя полученные указания и безропотно перенося наложенные наказания.

    21 комментарий
    Игорь Караулов Игорь Караулов Инстинкт хищника – основа западного прогресса

    Америка, Африка, Азия… саранча разлетелась во все стороны. И всюду прогресс, цивилизация, знание и даже вера служили главным образом средством порабощения и признаком превосходства.

    22 комментария
    30 ноября 2025, 16:48 • Политика

    Британия отвела Залужному роль обманщика России

    Британия отвела Залужному роль обманщика России
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Идея прекращения конфликта на Украине находит на Западе неожиданных сторонников. Отказ от «полной победы» Киева поддержал экс-главком ВСУ Валерий Залужный, ранее критиковавший попытки навязать Украине «капитуляцию». По оценкам экспертов, смена риторики означает, что Лондон готовит его в преемники Зеленскому, используя как фигуру, способную иногда озвучивать позиции, отчасти приемлемые для России.

    Киев может заключить мир с Москвой, даже не добившись «полной победы». С таким заявлением выступил экс-главком ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. По его словам, вариант «долгосрочного прекращения войны» является исторически наиболее распространенным способом завершения конфликтов и дает Украине «шанс на политические изменения и полноценное восстановление».

    Залужный констатировал, что условия мирного соглашения со временем «не становятся лучше для Украины». В то же время прекращение боевых действий, по его мнению, позволит начать формирование «безопасного, максимально защищенного государства», в которое якобы готовы будут вернуться уехавшие граждане.

    Таким образом, Залужный существенно скорректировал свою позицию по мирным переговорам – ранее на страницах The New York Post он жестко критиковал администрацию Дональда Трампа за попытку представить «капитуляцию» Украины как прекращение боевых действий.

    Напомним, что 19 ноября издание Axios опубликовало мирный план администрации Трампа из 28 пунктов, предусматривающий сокращение численности ВСУ до 600 тыс. человек, отказ Киева от вступления в НАТО, реинтеграцию Москвы в мировую экономику и признание текущего статуса ДНР, ЛНР и Крыма.

    После консультаций с Украиной и ЕС документ сократили до 22 пунктов. Трамп охарактеризовал первоначальную версию как «концепцию», требующую доработки. Владимир Путин отметил, что перечень договоренностей сформирован по итогам саммита на Аляске, но подписание каких-либо документов с офисом Владимира Зеленского бессмысленно ввиду утраты им легитимности.

    Примечательно, что новый виток переговоров о мире начался параллельно с коррупционным скандалом на Украине, в который вовлечен теперь уже экс-глава офиса Зеленского Андрей Ермак. Данное дело стоило ему должности, а эксперты отмечают, что отставка «зеленого кардинала» грозит усилить политический кризис на Украине.

    Как сообщало издание The Washington Post, за несколько дней до ухода со своего поста Ермак пытался организовать встречу с Залужным, который, впрочем, от беседы отказался. Отмечается, что экс-глава офиса Зеленского надеялся заручиться поддержкой посла Украины в Британии, чтобы укрепить свои позиции в правительстве.

    На этом фоне The Times сообщает со ссылкой на соцопросы, что в случае проведения выборов Залужный способен победить Зеленского. Газета объясняет популярность экс-главкома его репутацией «героя войны», а его отставку в 2024 году многие граждане восприняли как попытку властей оттеснить потенциального конкурента.

    При этом взгляды потенциального преемника Зеленского остаются радикальными, а используемая им терминология – «победа Украины», «капитуляция Украины» – выглядит лубочной. В статье для The Telegraph Залужный заявляет о необходимости размещения на территории Украины ядерного оружия. В качестве других гарантий безопасности он рассматривает вступление страны в НАТО и размещение на ее территории крупного военного контингента.

    «Соратникам Зеленского становится ясен простой факт: его власть зашаталась.

    Ощущая мощное давление как внутри страны, так и извне, он идет на крайне жесткие действия в отношении ближайшего окружения. Отставка Ермака – яркий пример того, что жертвовать собой ради «друзей» он не намерен», – заявил политолог Иван Лизан.

    «Попытка дистанцироваться от пошатнувшегося лидера выглядит для них разумным шагом. Колонка Залужного – тому подтверждение. Экс-главком ВСУ четко демонстрирует, что сложившиеся дипломатические тенденции его устраивают и плыть против течения он не собирается», – продолжил эксперт.

    «От встречи с Ермаком он отказался по той же причине. Бывший глава ОП стал токсичной фигурой, а личная беседа могла дать тому возможность для политических маневров. Ухудшать свою репутацию ради сомнительных переговоров Залужному неинтересно», – пояснил политолог.

    «Многие считают его рупором позиции Британии по Украине. Однако судить по его высказываниям о позиции Лондона я бы не стал. У нас есть более показательный спикер – премьер Кир Стармер, который первым в Европе косвенно поддержал план Трампа», – добавил он.

    «Конечно, это было сделано витиевато, сложными формулировками, но факт остается фактом: американские наработки признаны основой для будущего диалога. Смена власти на Украине особого значения не имеет. Возможно,

    Залужного готовят как преемника Зеленского, но России это безразлично»,

    – говорит Лизан. «Посол Украины в Лондоне никогда не являлся самостоятельной политической фигурой, – напоминает политолог Лариса Шеслер. – Он креатура Запада, человек, имеющий тесные связи с Британией. Поэтому воспринимать его заявления как частное мнение было бы наивно. Скорее всего, через него Украину пытаются склонить к согласию на прекращение огня».

    «Вероятно, из экс-главкома ВСУ попытаются сделать вторую по значимости фигуру в стране. Он пользуется авторитетом, поэтому к его словам могут прислушаться и местные депутаты, и граждане. Таким образом, он получит репутацию «голубя мира», которая не светит, например, такому «ястребу», как Кирилл Буданов, признанный в России экстремистом», – добавляет собеседница.

    «Именно поэтому Залужного и отговорили от встречи с Ермаком. Важно понимать: несостоявшаяся беседа – это не результат воли Залужного, а коллективное решение некоторых западных сил. Экс-главкома решили оградить от токсичного влияния бывшего главы офиса Зеленского –

    контакты с ним могли бы поставить крест на политической карьере Залужного.

    Отдельный вопрос: станет ли Залужный, чье влияние в скором времени, скорее всего, возрастет, отражать интересы Лондона. Сейчас в Британии происходит значительный идеологический раскол: одна группа политиков хочет продолжения конфликта, другая настаивает на перемирии», – уточняет Шеслер.

    «Вторая позиция, судя по всему, становится популярнее на Западе в целом. Поэтому Залужный уже начинает ее «отрабатывать». Но расслабляться не стоит: желание завершить боевые действия объясняется отнюдь не благородством, а намерением обмануть Россию», – предупреждает политолог.

    «Страны Запада понимают, что Украина загнана в угол. Перелома в конфликте не предвидится. Текущие тенденции сохранятся: Россия будет продвигаться вперед, а ВСУ – оставлять город за городом. Европа хочет организовать для Украины передышку, чтобы та успела восстановить военный потенциал. Наши визави думают не о мире – они хотят понять, как больнее укусить Москву через пять-десять лет», – заключила Шеслер.

    Российский бюджет теряет десятки миллиардов рублей из-за черного импорта фурами из Казахстана, заявил президент Владимир Путин. Через эту страну идут огромные потоки товаров не только для бизнеса, но и для покупателей на маркетплейсах. В рамках ЕАЭС пошлин нет, однако оплату НДС никто не отменял. Казахстан при этом является не единственным каналом для реэкспорта товаров в Россию. Почему к Киргизии и Армении таких претензий нет? Подробности

    Примирение с Россией стало для Трампа семейным делом

    «Концепция мира», вызвавшая шок у руководства Украины и ЕС, была составлена в узком кругу доверенных лиц президента США. Те, кто ее продвигает, тоже имеют особые отношения с Дональдом Трампом. Оказалось, что превозмочь противодействие американских элит реально только в том случае, если решать вопросы войны и мира внутри одной семьи. Подробности

    Атаки Украины на танкеры в Черном море станут вызовом для Турции

    Вблизи турецких берегов за последние сутки произошло несколько инцидентов с танкерами. В субботу судно Virat подверглось повторной атаке дрона, а накануне в результате ЧП загорелся танкер Kairos, он направлялся в Новороссийск, где на морском терминале КТК ударом беспилотника был уничтожен один из выносных причалов. Как говорят эксперты, за атаками стоит Украина. Что означает расширение ее целей с военных кораблей на гражданские суда? Подробности

    Отставка Ермака предрешает судьбу Зеленского

    Украина переживает крупное политическое потрясение: отставку Андрея Ермака, ближайшего соратника главы киевского режима. Отставка стала итогом начавшихся еще летом событий, имеет прямое отношение к администрации Белого дома – и предрекает большие проблемы для Владимира Зеленского лично и построенной им системы. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Приметы на декабрь 2025: что делать по дням и когда проводить генеральную уборку перед Новым годом

      Декабрь испокон веков считался особенным месяцем в народном календаре – временем сильных примет и точных предсказаний. Связано это с природными переломами: зимним солнцестоянием, окончательным переходом к зимнему режиму и подготовкой к новому годовому циклу. Народная мудрость разделяет декабрьские приметы на погодные, бытовые и обрядовые, каждая из которых помогает не только предсказать погоду, но и привлечь удачу в дом.

    • Открытки на День Матери 2026: лучшие поздравления, красивые картинки и готовые подписи

      День матери в России является ежегодным праздником и отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2026 году он выпадает на 29-е число. По традиции в этот день поздравляют матерей и бабушек, даря им внимание и подарки. Газета ВЗГЛЯД публикует коллекцию тематических открыток, которыми можно поздравить с праздником самых дорогих мам и бабушек.

    • Лунный календарь на декабрь 2025: плохие и хорошие дни для садоводства и ухода за собой

      Луна оказывает влияние на все аспекты человеческой жизни – от эмоционального состояния до физической активности. Ее энергия способна усиливать наши начинания или, напротив, создавать препятствия. В декабре 2025 года, когда природа замирает в ожидании нового цикла, учет лунных фаз становится особенно важным для гармоничного завершения года и подготовки к будущим свершениям.

