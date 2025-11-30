Что бы ни сделала Россия, следует аргумент: а вот США/Китай/Турция/Израиль (нужное подставить) воротят, что хотят, действуют без оглядки на чужое мнение, и все ходят перед ними по струнке, дисциплинированно выполняя полученные указания и безропотно перенося наложенные наказания.14 комментариев
Залужный: Условия соглашения для Украины каждый раз не становятся лучше
Гарантиями безопасности для Украины могли бы стать вступление в НАТО, размещение ядерного оружия или большого военного контингента, но сегодня об этом речь не идет, заявил экс-главкомом ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, отметив, что условия мирного соглашения для Киева не становятся лучше.
«Тот факт, что каждый раз условия не становятся лучше для Украины, – очевиден», – приводят слова Залужного украинские СМИ.
Он считает, что для завершения конфликта «отсутствуют предпосылки», а соглашение о мире требует «гарантий долгосрочной безопасности». При этом в качестве возможных гарантий Залужный называет «вступление Украины в НАТО, размещение на территории Украины ядерного оружия или размещение большого, способного противостоять России военного контингента».
Однако он признает, что «сегодня об этом речь не идет». По его словам, «с учетом и технологической, и доктринальной неготовности любой страны-участницы НАТО» данная тема «принципиально не может рассматриваться».
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что «вполне реально в ближайшие дни доработать шаги, чтобы определить, как достойно закончить войну». Зеленский сообщил, что украинская делегация прибудет в Соединенные Штаты. Главой украинской делегации назначен секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.