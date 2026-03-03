  • Новость часаМИД рекомендовал россиянам не ездить в страны Персидского залива
    Война на Ближнем Востоке сломила ПВО Украины
    Захарова упомянула Христа и демократию, комментируя позицию МИД ФРГ по Ирану
    Продажи новых авто в России показали худший за десять лет результат
    Сбитого пилота F-15 ВВС США в Кувейте местные жители едва не забили трубой
    МИД Эстонии вручил ноту российскому дипломату из-за ледокола в Финском заливе
    Лавров поблагодарил Оман за помощь в возвращении россиян из ОАЭ
    Лихачев сообщил о приостановке строительства новых блоков АЭС «Бушер»
    Суд ЕС зарегистрировал иск Центробанка России по активам
    Трамп заявил о полном разрыве торговли с Испанией
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Война с Ираном вызвана провалами Трампа

    Дональд Трамп строил свою предвыборную кампанию 2024 года на платформе «президента-миротворца». В итоге в феврале 2026-го он отдал приказ о массированном ударе по Ирану. Что же заставило президента США так кардинально поменять свою внешнюю политику? Именно то, как он проваливал исполнение других своих обещаний.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему Европа ополчилась на православие

    Безобразия в молдавском селе, где полиция не допускает верующих на богослужения, потому что власти отбирают храм, – только один из эпизодов широкой кампании европейских властей по давлению на Церковь.

    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Какое наследство оставит Эрдоган, если уйдет

    Специалисты по Турции отмечают, что 44-летний сын президента Турции Эрдогана Билал становится все более заметной политической фигурой. Вероятно, именно ему Реджеп Эрдоган хотел бы передать власть. Наследство будет не таким уж простым.

    3 марта 2026, 23:01 • Новости дня

    В аэропортах Пензы и Саратова ввели ограничения на полеты

    Росавиация ввела ограничения на полеты в аэропортах Пензы и Саратова

    Tекст: Вера Басилая

    Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах Пензы и Саратова, сообщила Росавиация.

    Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Пензы и саратовском «Гагарине», передает РИА «Новости».

    До этого аэропорты Пензы и Саратова в конце февраля вводили повторные ограничения на прием и выпуск судов.

    3 марта 2026, 16:13 • Новости дня
    Украина не допустила ЕС для оценки ущерба повреждений нефтепровода «Дружба»
    Украина не допустила ЕС для оценки ущерба повреждений нефтепровода «Дружба»
    @ Gleb Garanich/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ряд проукраинских правительств стран Евросоюза и Еврокомиссия обратились к Киеву с просьбой предоставить доступ к трубопроводу «Дружба» для оценки ущерба и проверки хода его восстановления, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на собственные источники.

    По информации FT, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта озвучили эту просьбу во время визита в Киев 24 февраля, однако получили отказ, передает ТАСС.

    Отмечается, что просьба была направлена на фоне растущей напряженности в Евросоюзе по вопросу нефтепровода. Посол Евросоюза на Украине Катарина Матернова направила соответствующее обращение через офис Владимира Зеленского, однако украинская сторона отклонила его, ссылаясь на вопросы безопасности.

    «Мы не можем сказать, есть ли ущерб или нет. Есть очень простые способы задокументировать это и показать, что они прилагают все усилия для его устранения. Они этого не делали», – заявил изданию один из высокопоставленных европейских чиновников.

    Ранее Владимир Зеленский предложил обменять нефть по «Дружбе» на перемирие.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не поддастся шантажу Зеленского по вопросу восстановления транзита нефти по трубопроводу «Дружба».

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал действия Киева по отношению к нефтепроводу «Дружба» саботажем.

    3 марта 2026, 06:42 • Новости дня
    Наемники из Латинской Америки сбежали из ВСУ и создали банды в Сумской области

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Иностранные боевики из Латинской Америки, отказавшиеся от участия в штурмах на стороне украинской армии, начали терроризировать мирное население в Сумской области, сообщил источник в российских силовых структурах.

    «Жители Путивля жалуются, что в окрестностях города бесчинствуют группы испаноговорящих мародеров», – рассказал собеседник РИА «Новости».

    Установлено, что грабежами занимаются приезжие из стран Латинской Америки. Эти наемники разорвали соглашения с ВСУ, так как не захотели участвовать в штурмовых действиях.

    В июле 2025 года сообщалось о массовой переброске колумбийских наемников в Сумскую область для укрепления позиций ВСУ.

    В январе вербовщик украинской армии рассказывал о службе боевиков из шести стран Латинской Америки в специальной бригаде.  В мае в Сумской области жители освобожденных сел жаловались на насилие и грабежи со стороны иностранных наемников.

    3 марта 2026, 14:40 • Видео
    Фактор Китая на войне с Ираном

    По одной из версий, основная причина нападения на Иран лежит в области глобального противостояния между США и Китаем. Что имеется в виду?

    3 марта 2026, 08:59 • Новости дня
    Трамп назвал Зеленского украинским основателем бродячего цирка

    Трамп сравнил Зеленского с основателем бродячего цирка Барнумом

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского украинским основателем знаменитого бродячего цирка в XIX веке в Соединенных Штатах Финеасом Тейлором Барнумом.

    Дональд Трамп во вторник назвал Владимира Зеленского украинским Финеасом Тейлором Барнумом, передает РИА «Новости».

    Барнум был основателем бродячего цирка в Соединенных Штатах в XIX веке и прославился как шоумен и предприниматель.

    Трамп отметил, что экс-президент Джо Байден «тратил все свое время и деньги страны, отдавая их украинскому Ф.Т. Барнуму (Зеленскому)». Он также подчеркнул, что Байден предоставил сотни миллиардов долларов и оружие высшего качества бесплатно, но не позаботился о замене этой техники.

    Ранее Трамп называл Барнума человеком, который мог «продать что угодно и когда угодно» независимо от того, работает это или нет. Барнум в США считается одним из родоначальников современного шоу-бизнеса и агрессивного PR, прославившись формулой «публике нужно зрелище».

    Ранее Трамп назвал Владимира Зеленского «лучшим продавцом» в истории. Президент США заявил о предоставлении Киеву 350 млрд долларов через «глупого президента» Джо Байдена. Глава Белого дома сравнил легкость получения этой помощи с «конфетой, отобранной у ребенка».

    Владимир Зеленский заявил, что у Украины могут возникнуть сложности с получением ракет и оружия, которые теперь нужны самим США в операции против Ирана.

    3 марта 2026, 14:42 • Новости дня
    В Раду повторно внесли проект закона об отмене праздника 8 Марта

    В Раду повторно внесли проект «дня украинской женщины» вместо 8 Марта

    В Раду повторно внесли проект закона об отмене праздника 8 Марта
    @ Francisco Seco/AP/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Верховная рада рассмотрит идею создания особого дня украинской женщины вместо традиционного Международного женского дня.

    Проект постановления об учреждении нового праздника – дня украинской женщины – был зарегистрирован в Верховной раде. Карточка законопроекта уже размещена на официальном сайте украинского парламента, однако сам текст и пояснительная записка пока отсутствуют в открытом доступе, отмечает ТАСС.

    На данный момент неизвестно, на какую дату приходился бы этот новый праздник и какие мероприятия планируются в его рамках. Ранее в 2017 году на Украине уже поднимался вопрос об отмене празднования 8 Марта как якобы наследия советской эпохи, но тогда эта инициатива не получила поддержки среди депутатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале 2023 года в Верховной раде уже регистрировали законопроект об отмене 8 Марта, предлагая вместо этого отмечать 25 февраля как День украинской женщины. Однако впоследствии Рада не стала рассматривать  данный документ.

    3 марта 2026, 15:25 • Новости дня
    На Украине предложили втрое увеличить штрафы за русский язык

    Ивановская предложила в три раза поднять штрафы за русский язык

    На Украине предложили втрое увеличить штрафы за русский язык
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Языковой омбудсмен Украины выступила с инициативой кратного увеличения штрафов за использование русского языка, в том числе в музыке и книге.

    Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская предложила увеличить штрафы за использование русского языка, прослушивание русскоязычной музыки и продажу книг на русском, передает ТАСС.

    Ивановская обратилась с соответствующей инициативой к Кабинету министров Украины. В ее заявлении в социальных сетях говорится: «Предлагается повысить размер штрафов ориентировочно в два-три раза».

    Сейчас штрафы за подобные нарушения составляют от 3 400 до 11 900 гривен, что эквивалентно примерно от 78 до 275 долларов, в зависимости от типа правонарушения и его повторности.

    Ранее Служба безопасности Украины приняла решение о блокировке украинского интернет-магазина, который торгует книгами российских издательств. Также сообщалось, что власти Украины разрабатывают юридические механизмы для полного прекращения распространения любой печатной продукции на русском языке на территории страны.

    При этом, сама Ивановская еще полгода назад признала Киев русскоязычным городом. Как писала газета ВЗГЛЯД, борьба с русским языком уничтожила украинскую культуру.


    3 марта 2026, 12:29 • Новости дня
    Российские войска освободили запорожскую Веселянку и сумскую Бобылевку
    Российские войска освободили запорожскую Веселянку и сумскую Бобылевку
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над населенным пунктом Бобылевка в Сумской области, а группировка «Днепр» освободила Веселянку в Запорожской области.

    Группировкой «Север» нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной и аэромобильной бригад ВСУ около Рогозного, Храповщины, Мирополья и Покровки в Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

    А в Харьковской области нанесено поражение подразделениям тяжелой механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Верхней Писаревкой, Голубовкой, Малиновкой и Круглым.

    Потери ВСУ при этом составили более 205 военнослужащих, бронетранспортер и 155-мм самоходная артиллерийская установка «Богдана». Уничтожены пять складов боеприпасов и пять складов матсредств.

    Подразделения группировки «Днепр» освободили Веселянку в Запорожской области. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Камышевахи и Малокатериновки Запорожской области, отчитались в Минобороны.

    Уничтожены до 65 украинских военнослужащих, бронемашина, две станции РЭБ и склад с боеприпасами.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины возле Моначиновки, Новоосиново, Волчьего Яра, Боровой Харьковской области и Красного Лимана Донецкой народной республики (ДНР).

    Потери противника при этом составили до 190 военнослужащих, три бронемашины и пять артиллерийских орудий. Уничтожены четыре склада с боеприпасами.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны у Кондратовки, Константиновки, Шабельковки, Никифоровки, Рай-Александровки Дружковки ДНР.

    Противник потерял свыше 120 военнослужащих, танк, две бронемашины и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены два склада боеприпасов и пять складов матсредств, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, егерской бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады нацгвардии поблизости от Новоалександровки, Белицкого, Новопавловки, Новониколаевки ДНР и Новогригоровки Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 360 военнослужащих, два бронетранспортера, три бронемашины и два орудия полевой артиллерии.

    Между тем подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям механизированной, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны около Добропасово, Гавриловки Днепропетровской области, Зеленой Дибровы, Бойково, Любицкого, Барвиновки и Верхней Терсы Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли до 350 военнослужащих, четыре бронемашины и артиллерийское орудие. Уничтожен склад боеприпасов, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее во вторник сообщалось, что группировка «Север» освободила село Круглое и уничтожила пункты управления БПЛА.

    Днем ранее российские войска освободили Дробышево и Резниковку в ДНР

    Военный эксперт Андрей Марочко накануне сообщил, что за зимний период российские военные взяли под контроль более 1400 кв. км территории и освободили свыше 80 населенных пунктов в зоне СВО.

    3 марта 2026, 08:37 • Новости дня
    Зеленский пожаловался на трудности с получением ракет из-за конфликта на Ближнем Востоке

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Владимир Зеленский заявил, что у Украины могут возникнуть сложности с получением ракет и оружия, которые теперь нужны самим США в операции против Ирана.

    Зеленский заявил, что Украина может столкнуться с трудностями при получении ракет и вооружения, передает РИА «Новости».

    По его словам, теперь эти средства могут понадобиться самим Соединенным Штатам и их союзникам на Ближнем Востоке для самообороны.

    В интервью итальянской газете Corriere della Sera Зеленский отметил: «У нас могут возникнуть трудности с получением ракет и оружия для защиты нашего воздушного пространства. Американцам и их союзникам на Ближнем Востоке они могут понадобиться для самообороны».

    Зеленский также поддержал нанесение ударов по Ирану со стороны Израиля и США. «Думаю, что нанесение ударов по иранским военным целям было правильным решением», – сказал Зеленский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «с удовольствием» примет ядерное оружие от Парижа и Лондона. Украина объявила о разработке баллистической ракеты FP-7 с дальностью 200 км. Зеленский выразил недовольство задержкой поставок ракет для комплексов Patriot.

    3 марта 2026, 11:57 • Новости дня
    Зеленский предложил обменять нефть по «Дружбе» на перемирие

    Зеленский назвал прекращение огня условием работы нефтепровода «Дружба»

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский увязал возобновление нефтяного транзита по «Дружбе» с остановкой боевых действий, также он усомнился в своем участии в будущих выборах.

    Владимир Зеленский в интервью итальянской прессе заявил, что для ремонта трубопровода, по которому сырье идет в Словакию и Венгрию, необходимо остановить боевые действия, передает РИА «Новости».

    «Я объяснил это Фицо: трубопровод разрушен, для его восстановления необходимо прекращение огня», – сказал он.

    Также политик признался, что не уверен в выдвижении своей кандидатуры на следующих выборах, проведение которых возможно только после завершения конфликта. Срок его полномочий истек 20 мая 2024 года, однако голосование откладывается из-за военного положения.

    Киев остановил прокачку российской нефти через свою территорию 27 января, неоднократно сдвигая сроки возобновления транзита. Власти Словакии считают, что «Дружба» функционирует исправно, а действия украинской стороны являются политическим шантажом ради сближения с Евросоюзом.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо уличил Владимира Зеленского во лжи относительно повреждения нефтепровода «Дружба».

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто объявил о блокировке пакета санкций ЕС до возобновления поставок нефти.

    Власти Венгрии установили по космическим снимкам, что трубопровод «Дружба» технически исправен и нет причин для остановки прокачки сырья.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал действия Киева по отношению к нефтепроводу «Дружба» саботажем.

    3 марта 2026, 12:59 • Новости дня
    Песков заявил о невозможности встречи по Украине в Абу-Даби
    Песков заявил о невозможности встречи по Украине в Абу-Даби
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что обсуждать организацию трехсторонней встречи по урегулированию ситуации на Украине в Абу-Даби сейчас невозможно.

    В данный момент о трехсторонней встрече по Украине в Абу-Даби говорить не приходится, передает РИА «Новости». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам: «Очевидно, что сейчас вряд ли можно говорить о возможности встречи в Абу-Даби по понятным причинам». Таким образом, новых данных по организации следующего раунда переговоров на данный момент нет.

    Также Песков прокомментировал ситуацию вокруг влияния конфликта на Ближнем Востоке и участия США на переговорный процесс по украинскому урегулированию. По его словам, пока отсутствуют какие-либо признаки или сигналы, что вмешательство Вашингтона может повлиять на темпы переговоров. Он добавил, что «мы посмотрим, время покажет», но сейчас никаких индикаций не наблюдается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке нового раунда переговоров по урегулированию конфликта на Украине в начале марта.

    Дмитрий Песков подтвердил открытость России к политико-дипломатическим переговорам для защиты национальных интересов.

    3 марта 2026, 08:10 • Новости дня
    ВС России с помощью комплекса «Елка» уничтожили 50 украинских БПЛА за два часа

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Новейший комплекс перехвата «Елка» позволил российским военнослужащим отразить массовый налет украинских беспилотников «Лютый» в Брянской области, сообщили в компании-разработчике.

    Дроны-перехватчики поражают цели прямым тараном на высокой скорости, что позволяет использовать их без взрывчатки рядом с жилыми домами и важными объектами, пояснили в компании, передает ТАСС.

    В общей сложности в регионе за два часа они уничтожили более 50 дронов ВСУ «Лютый».

    Боец с позывным Алаури рассказал, что «Елка» помогла ему уничтожить украинский беспилотник на расстоянии в три-четыре километра.

    «Если бы БПЛА достигли своей цели, то последствия были бы катастрофическими», – добавил он.

    В 2025 году военный эксперт Юрий Кнутов отмечал эффективность применения российских дронов-перехватчиков «Елка» против различных целей.

    3 марта 2026, 07:46 • Новости дня
    Над Россией за ночь поразили 16 украинских БПЛА

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ночь с понедельника на вторник дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили над Россией 16 украинских беспилотников, сообщило Минобороны.

    Над Крымом сбито восемь дронов, над Белгородской областью – пять, указало ведомство в Max.

    Еще три дрона уничтожили над территорией Астраханской области.

    Все уничтоженные БПЛА относились к самолетному типу.

    Напомним, в ночь с воскресенья на понедельник над Россией уничтожили 172 украинских дрона.

    Утром над Россией уничтожили 15 украинских беспилотников.

    3 марта 2026, 06:29 • Новости дня
    Стало известно о больших потерях «латинской бригады» ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделение наемников ВСУ «Специальная латинская бригада» (СЛБ) понесло большие потери в последние месяцы.

    Подразделение наемников ВСУ «Специальная латинская бригада» понесло значительные потери на Украине за последние месяцы, передает РИА «Новости». Перуанский вербовщик рассказал в прямой трансляции, что многие сослуживцы погибли с момента его перевода в это подразделение четыре месяца назад.

    Латиноамериканских наемников часто привлекают в ряды ВСУ обещаниями высоких гонораров и комфортных условий. На практике же, как отметил вербовщик, их используют как «пушечное мясо», а отношение командования к ним остается пренебрежительным.

    Он добавил, что после гибели бойцов родственники зачастую не получают обещанных компенсаций, поскольку работодатели находят различные поводы для отказа в выплатах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт Санчес сообщил о плохом обеспечении колумбийских наемников, участвующих в боевых действиях на стороне ВСУ. Командование ВСУ снизило требования к набору колумбийских наемников из-за больших потерь. Санчес также отметил случаи невыплат компенсаций семьям погибших колумбийских наемников.

    3 марта 2026, 01:36 • Новости дня
    Паралимпийский комитет запретил украинской сборной форму с картой страны

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинская команда не сможет выступить на Паралимпийских играх в Италии в заготовленной парадной форме с картой страны в границах 1991 года из-за политического характера изображения.

    Международный паралимпийский комитет не допустил украинских спортсменов к использованию парадной формы с картой страны, сообщает ТАСС.

    По словам главы Паралимпийского комитета Украины Валерия Сушкевича, комитет заявил, что форма «политическая» и не разрешил ее надевать на официальных мероприятиях. «Международный паралимпийский комитет сказал: “Нет, нет, нет – так не пойдет!” Мол, эта форма политическая. И сказали, что никто не допустит, чтобы мы вышли в такой форме», - сообщил он.

    Паралимпийские игры пройдут в Италии с 6 по 15 марта. Российские участники смогут соревноваться с флагом и гимном.

    3 марта 2026, 05:19 • Новости дня
    Титулованный российский тяжелоатлет Чепиков погиб в зоне СВО

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Выдающийся тяжелоатлет, трехкратный призер российских чемпионатов Александр Чепиков, скончался при выполнении боевых задач, сообщило Брянское государственное училище олимпийского резерва.

    Чепиков был воспитанником этого училища, передает ТАСС.

    «Александр Чепиков вдохновил многих ребят на спортивные свершения и остался в их сердцах как человек редкой доброты. Его вклад в развитие спорта и его мужество никогда не будут забыты», – сообщило образовательное учреждение.

    Атлет добился значительных успехов на всероссийской арене. В 2013 году он завоевал серебряную медаль чемпионата страны, а в 2010 и 2016 годах становился бронзовым призером первенства.

    В 2025 году курский легкоатлет Евгений Катунин погиб в ходе специальной военной операции. В 2024 году власти Украины сообщили о смерти в зоне боевых действий чемпионки по тяжелой атлетике Нины Пашкевич.

    3 марта 2026, 09:51 • Новости дня
    ФСБ сорвала попытку убийства главы предприятия ОПК в Екатеринбурге

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Россиянин по заданию украинских спецслужб собирался подорвать автомобиль главы предприятия ОПК в Екатеринбурге, теракт предотвращен, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

    Подозреваемым оказался россиянин 1985 года рождения, он действовал по заданию украинских спецслужб, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Уголовное дело завели по статье «Приготовление к теракту».

    По версии следствия, мужчина получил поддельный паспорт для конспирации, данные о жертве, включая его адрес, а также две самодельных бомбы.

    Он, действуя по указке украинских спецслужб, арендовал квартиру на поддельный паспорт, достал самодельную бомбу из схрона.

    При задержании диверсанта украинский куратор убил своего исполнителя, он дистанционно привел в действие устройство в момент задержания.

    Сотрудники органов безопасности не пострадали.

    При осмотре происшествия было найдено второе самодельное взрывное устройство, которое замаскировали под пауэрбанк. В нем было 300 грамм пластичного взрывчатого вещества, электродетонатор иностранного производства и исполнительный механизм с активацией по радиоканалу.

    Также был найден телефон с перепиской с куратором, и поддельный паспорт.

    Ранее ФСБ в Петербурге сорвала попытку убийства высокопоставленного военного, были задержаны двое россиян, работавших на украинские спецслужбы.

    До этого в Тюменской области предотвратили покушение на российского военнослужащего, злоумышленника нейтрализовали преступника ответным огнем.

    Трамп ударил Мерца на пресс-конференции в Белом доме
    МОК отказался вводить санкции против США и Израиля за атаку на Иран в ходе ОИ
    Армия Израиля заявила об ударе по секретной ядерной базе Ирана
    В посольстве США в Эр-Рияде обрушилась крыша из-за атак дронов
    Ирак остановил добычу нефти на крупнейшем в стране месторождении
    От Солнца оторвался гигантский протуберанец в 1 млн км
    Хабенский отказался комментировать слухи о назначении ректором Школы-студии МХАТ

    Когда конфликт на Ближнем Востоке станет опасным для России

    Даже без официальной блокировки Ормузского пролива идет фактический срыв судоходства в регионе. А атаки по крупнейшему НПЗ Саудовской Аравии и инфраструктуре крупного поставщика СПГ – Катара создают еще больше проблем для поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Россия – чуть ли не единственная, кому ближневосточный конфликт сулит большую экономическую выгоду. Но только если ситуация не выйдет за грань управляемых рисков. Где находится эта грань между выгодой и ущербом? Подробности

    Россия готова стать точкой сборки для Персидского залива

    Страны Персидского залива, пустившие на свою территорию американские базы, оказались втянуты в конфликт с Тегераном после совместной атаки США и Израиля на Иран. В этой ситуации Россия готова заново наводить мосты между государствами Ближнего Востока. По мнению экспертов, Москва обладает необходимым дипломатическим капиталом, чтобы выступить посредником в регионе, оказавшемся в заложниках агрессивной политики Запада. Подробности

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    Латвия оказалась бессильна перед искусственным интеллектом

    «Сколько раз так уже бывало в новейшей истории Латвии – сначала с помпой объявляют какой-нибудь громкий проект, а потом он по факту оборачивается пшиком». Такими словами эксперты комментируют очередной скандал: выяснилось, что широко разрекламированный Латвийский центр искусственного интеллекта оказался пустышкой. Как такое произошло? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Фактор Китая на войне с Ираном

      По одной из версий, основная причина нападения на Иран лежит в области глобального противостояния между США и Китаем. Что имеется в виду?

    • В чем тактика Ирана в войне с США

      Нападение США и Израиля на Иран вызвало невиданный по масштабам кризис на Ближнем Востоке. Собственно, в этом и заключается тактика Исламской республики, чья задача – просто выжить.

    • Япония стала новой надеждой Зеленского

      Япония под предводительством нового премьера Санаэ Такаити хочет вновь стать мощной военной державой. Для этого она готовит отмену самозапретов, веденных после Второй мировой войны – например, запрет на экспорт оружия. Этим решила воспользоваться Украина. Но преуспеет ли Зеленский?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Благовещение 2026: дата, смысл праздника, что можно и нельзя делать

      Православные 7 апреля отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы – один из главных церковных праздников, символизирующий приход радостной вести о рождении Спасителя. День несет духовное значение, соединяет традиции православия и народные обычаи, а также открывает весенний сезон. В 2026 году верующие продолжают соблюдать литургии, традиции и приметы, при этом ориентируясь на рекомендации Церкви.

    • Весенний паводок 2026 в России: зоны подтопления, список регионов и защита частного дома

      Весенние паводки 2026 года и летние ливни усиливают риски подтопления частных домов. По прогнозам, весеннее половодье в ряде регионов России будет сложнее, чем в 2025 году. Разлив рек и подъем грунтовых вод могут повредить фундамент, отмостку и отделку. Разбираемся, как проверить участок на зону затопления, оценить риски паводка и заранее защитить дом дренажом и гидроизоляцией.

    • Магнитные бури в марте 2026 года: точный прогноз по датам, опасные дни и влияние на самочувствие

      Март 2026 года обещает быть достаточно разнообразным с точки зрения геомагнитной обстановки. Согласно прогнозам лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, первый весенний месяц не должен принести метеозависимым людям экстремальных испытаний – сильных магнитных бурь высшего уровня не ожидается. Однако в течение месяца прогнозируются несколько периодов возбужденной магнитосферы (Kp 4), которые могут вызвать ухудшение самочувствия у чувствительных людей. Публикуем подробный календарь неблагоприятных и спокойных дней, а также рекомендации врачей, как пережить периоды геомагнитной нестабильности.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • США готовятся напасть на Иран

      Президент США Дональд Трамп готов вновь в американской истории поднять топор войны – томагавк. На этот раз Белый дом официально признает подготовку к удару по Ирану, причем уже в ближайшие дни.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

