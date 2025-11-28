Орбан заявил о продолжении сотрудничества Венгрии с Россией

Орбан: Венгрия продолжает сотрудничать с Россией вопреки давлению

Tекст: Валерия Городецкая

«Мы реализуем суверенный курс внешней политики. Мы не поддались внешнему давлению и не прекратили взаимодействие [с Россией] ни в одной из важных областей», – сказал он, передает ТАСС.

Премьер-министр отдельно отметил заинтересованность Венгрии в развитии энергетических отношений с Россией. По словам Орбана, Будапешт рассчитывает сохранить энергодиалог с Москвой и хотел бы обсуждать детали сотрудничества на встрече с президентом России.

Орбан также заявил о готовности страны принять мирные переговоры по ситуации на Украине, выразив желание обеспечить площадку для этих обсуждений и способствовать их успешному завершению.

Напомним, в пятницу Орбан прибыл в Кремль на переговоры с Путиным.

Экономист Игорь Юшков в беседе с газетой ВЗГЛЯД сообщил, что Путин и Орбан обсудят продажу российской доли в сербской NIS и строительство АЭС «Пакш-2».