Америка, Африка, Азия… саранча разлетелась во все стороны. И всюду прогресс, цивилизация, знание и даже вера служили главным образом средством порабощения и признаком превосходства.5 комментариев
Орбан заявил о продолжении сотрудничества Венгрии с Россией
Орбан: Венгрия продолжает сотрудничать с Россией вопреки давлению
Венгрия реализует суверенный курс внешней политики и не поддалась иностранному давлению по вопросам взаимодействия с Россией, заявил венгерский премьер Виктор Орбан в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.
«Мы реализуем суверенный курс внешней политики. Мы не поддались внешнему давлению и не прекратили взаимодействие [с Россией] ни в одной из важных областей», – сказал он, передает ТАСС.
Премьер-министр отдельно отметил заинтересованность Венгрии в развитии энергетических отношений с Россией. По словам Орбана, Будапешт рассчитывает сохранить энергодиалог с Москвой и хотел бы обсуждать детали сотрудничества на встрече с президентом России.
Орбан также заявил о готовности страны принять мирные переговоры по ситуации на Украине, выразив желание обеспечить площадку для этих обсуждений и способствовать их успешному завершению.
Напомним, в пятницу Орбан прибыл в Кремль на переговоры с Путиным.
Экономист Игорь Юшков в беседе с газетой ВЗГЛЯД сообщил, что Путин и Орбан обсудят продажу российской доли в сербской NIS и строительство АЭС «Пакш-2».