Америка, Африка, Азия… саранча разлетелась во все стороны. И всюду прогресс, цивилизация, знание и даже вера служили главным образом средством порабощения и признаком превосходства.5 комментариев
Орбан прибыл в Кремль на переговоры с Путиным
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Кремль для встречи с президентом России Владимиром Путиным, обсуждение ключевых вопросов начнется в ближайшее время.
По информации, опубликованной в Telegram-канале Кремля, венгерский премьер уже находится в Кремле и в ближайшее время начнется официальная встреча лидеров двух стран.
В сообщении в Telegram говорится: «Виктор Орбан в Кремле. Совсем скоро начнутся российско-венгерские переговоры». Ожидается обсуждение ключевых вопросов двусторонней повестки, а также ряда международных тем.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о встрече между Владимиром Путиным и премьером Венгрии Виктором Орбаном в Москве.
Орбан заявил, что намерен обсудить с президентом России поставки энергоносителей и урегулирование конфликта на Украине.
Песков отметил, что после встречи Путин и Орбан не планируют проводить пресс-подход.