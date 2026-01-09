  • Новость часаСтраны ЕС одобрили соглашение о свободной торговле с МЕРКОСУР
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Президент Путин – важнейший фактор консолидации народа

    Демократия – это, в первую очередь, про реальную власть народа, про его волю, воплощаемую в политике государства. А уж то, какие институциональные формы принимает демократия в том или ином государстве, дело третье.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский 2026-й станет годом перелома в СВО

    Когда-то Георгий Жуков сказал Константину Рокоссовскому о европейцах: «Мы их освободили, и они нам этого никогда не простят». Тем более они не простят нам, что мы их победили.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Россия перестала стесняться саму себя

    «Фирменный стиль» России – это уже не только привычные миру Чайковский и Достоевский, икра, водка и шапка-ушанка. Это сложно устроенная система, в которой разнообразие является не разъединяющим, а скрепляющим фактором.

    9 января 2026, 23:48 • Новости дня

    Секретарь Совбеза Ирана заявил о попытке бунтовщиков развязать гражданскую войну

    Секретарь Совбеза Ирана Лариджани: Бунтовщики хотят развязать гражданскую войну

    Tекст: Антон Антонов

    Участники вооруженных погромов в Иране пытаются спровоцировать гражданское противостояние и иностранное вмешательство, сообщил секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани.

    «Они стремятся к гражданской войне, чтобы создать условия для иностранного вторжения», – приводит слова Лариджани ТАСС. Лариджани пообещал, что террористические группировки будут подвергнуты самому суровому наказанию.

    Официальный представитель полиции Саид Монтазер оль-Махди заявил, что ситуация в стране после вооруженных беспорядков, произошедших в ночь на пятницу, постепенно стабилизируется. По его словам, в различных городах сохраняется спокойствие, а мирные жители выступили против действий нарушителей порядка и осудили их, поскольку считают, что эти события поддерживаются иностранными государствами.

    Иранская гостелерадиокомпания сообщила, что вооруженные провокаторы открывали огонь по мирным жителям и участникам беспорядков с верхних этажей зданий с целью посеять панику. Для нападений использовались боевое и охотничье оружие, взрывчатка и коктейли Молотова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во время массовых беспорядков на территории Ирана зафиксирована гибель 11 человек. При беспорядках в Иране погиб прокурор города Эсферайен. В Тегеране участники беспорядков сожгли двадцать пять мечетей и разгромили двадцать шесть банков.

    7 января 2026, 15:01 • Новости дня
    Fox News: Повстанцы в Иране захватили два города

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Иранские города Абданан и Малекшахи в провинции Илам якобы захвачены протестующими, сообщают американские СМИ со ссылкой на так называемый «Национальный совет сопротивления Ирана».

    Города перешли под фактический контроль демонстрантов 7 января, сказал собеседник Fox News, передает «Газета.Ru».

    Ранее британская пресса сообщала, что при росте беспорядков в Иране аятолла Али Хаменеи может воспользоваться заранее продуманным маршрутом для эвакуации в Москву.

    До этого в Иране стартовали масштабные протесты из-за падения курса риала.

    9 января 2026, 16:45 • Новости дня
    В Тегеране бунтовщики сожгли 25 мечетей и разгромили 26 банков

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате массовых беспорядков в столице Ирана были повреждены десятки объектов, включая мечети, банки и медицинские учреждения, сообщают городские власти.

    Массовые беспорядки в Тегеране привели к масштабным разрушениям городской инфраструктуры, передает ТАСС. Мэр города Алиреза Закани сообщил, что за время волнений были сожжены 25 мечетей, повреждены 26 банков, а также атакованы штабы ополчения «Басидж» и посты правоохранительных органов.

    В ходе беспорядков также был нанесен ущерб одной больнице и разграблены два лечебных центра. Закани отметил, что экстренные службы города продолжают устранять последствия разрушений.

    Кроме того, по словам мэра, повреждены 10 государственных учреждений, 48 пожарных машин, 42 автобуса и машины скорой помощи, а также 24 жилые квартиры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого в Иране в провинции Северный Хорасан в результате агрессивных действий толпы погиб прокурор города Эсферайен и несколько сотрудников правоохранительных органов.

    Всего за десять дней протесты охватили 92 города страны, было арестовано не менее 2076 граждан и погибло не менее 36 человек. Напомним, массовые выступления начались из-за падения курса риала.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон поддерживает мирно протестующих. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал США не вмешиваться во внутренние дела Ирана.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    8 января 2026, 06:08 • Новости дня
    HRANA: За десять дней протесты охватили более 90 городов Ирана

    Tекст: Катерина Туманова

    Наряду с продолжением некоторых акций протеста в Иране, поступают сообщения о появлении уличных демонстраций, расширении забастовок владельцев магазинов и студенческих протестах в ряде университетов.

    «За прошедшие дни протестные акции прошли как минимум в 285 местах в 92 городах 27 провинций. В ходе этих мероприятий было арестовано не менее 2076 граждан, погибло не менее 36 человек, в том числе 34 протестующих и два сотрудника сил безопасности и правоохранительных органов», – сообщает агентство новостей правозащитных организаций в Иране HRANA.

    В материале агентства причиной происходящего называют экономическое давление на широкие слои общества. Оно достигло критической точки, когда стали очевидны  признаки разрухи в повседневной жизни граждан.

    «Непрерывный рост обменных курсов, хроническая нестабильность рынка и устойчивое снижение покупательной способности омрачили и дестабилизировали экономические перспективы», – сказано в статье.

    Социальные последствия этого включают повсеместное закрытие или частичное прекращение работы предприятий, растущие трудности для малого бизнеса, что привело к распространению протестов и забастовок в различных городах.

    «Эти демонстрации не столько реакция на единичный, временный фактор, сколько результат долгосрочного накопления экономического давления и продолжающегося угасания надежды на улучшение экономических и социальных условий», – отметили в материале.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, протестующие в Иране сожгли Коран и попытались напасть на мечеть. В Иране начались масштабные протесты из-за падения курса риала. В иранской провинции Илам на улицы вышли люди в масках с огнестрельным оружием. Британская Times заявила, что Хаменеи готовится бежать в Москву из-за роста чисоа беспорядков.

    7 января 2026, 23:45 • Новости дня
    Посольство сообщило об отправке из Йемена первой группы российских туристов

    Tекст: Катерина Туманова

    Первая группа россиян на йеменском острове Сокотра смогла его покинуть и отправилась 7 января в Саудовскую Аравию, сказано в Telegram-канале российской дипмиссии в Йемене.

    «Посольство Российской Федерации в Республике Йемен сообщает, что первая группа российских граждан, долгое время не имевших возможности покинуть остров Сокотра, успешно вылетела из Республики Йемен 7 января 2026 года рейсом авиакомпании Yemen Airways в Джидду, Саудовская Аравия», – сказано в сообщении.

    Российские дипломаты поблагодарили власти Йемена и авиакомпанию Yemen Airways за организацию эвакуационных рейсов, а также Генконсульство России в Джидде за помощь россиянам в аэропорту прибытия.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, сторонники отделения южных областей Йемена из Южного переходного совета во главе с Айдарусом аз-Зубейди 3 января приняли  конституционную декларацию об образовании нового независимого государства Южная Аравия.

    При этом несколько российских граждан не могли покинуть остров Сокотра в Йемене из-за ограничений на авиасообщение, связанных с внутренним конфликтом.

    8 января 2026, 20:55 • Новости дня
    Ирак передал управление «Западной Курной – 2» местной компании

    Ирак передал управление «Западной Курной – 2» местной Basra Oil Company

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правительство Ирака решило передать полномочия по управлению нефтедобычей на крупном месторождении «Западная Курна – 2» компании Basra Oil Company.

    Правительство Ирака одобрило передачу управления нефтедобывающими операциями на месторождении «Западная Курна – 2» местной компании Basra Oil Company, передает ТАСС. В официальном сообщении пресс-службы иракского премьер-министра уточняется, что решение принято на заседании кабинета министров.

    Передача прав происходит согласно условиям Договора об оказании услуг и развитии, регулирующего работу на месторождении. Долю в управлении месторождением имеет российская компания «ЛУКОЙЛ».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 1 декабря Министерство нефти Ирака предложило ряду американских компаний заменить «ЛУКОЙЛ» на месторождении «Западная Курна 2» после введения санкций.

    Ранее работы на одном из крупнейших в мире нефтяных месторождений «Западная Курна 2» были приостановлены из-за американских санкций против «ЛУКОЙЛа».

    Напомним, «ЛУКОЙЛ» выиграл тендер на разработку «Западной Курны-2» в 2009 году, промышленная добыча стартовала в 2014 году, а большая часть запасов нефти сосредоточена в залежах Мишриф и Ямама.

    8 января 2026, 22:20 • Новости дня
    Джей Ди Вэнс заявил о поддержке со стороны США мирно протестующих в Иране

    Tекст: Катерина Туманова

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс на пресс-брифинге высказался о ситуации в Иране, отметив, что Вашингтон поддерживает мирно протестующих в этой стране.

    На вопрос журналиста о ситуации в Иране вице-президент США оговорился, что представит президенту Трампу рассказать о планах Вашингтона на действия в отношении этой страны.

    «Однако, мы, естественно, поддерживаем всех в мире, включая народ Ирана, кто мирно отстаивает свои права на голос, который должен быть услышан», –ответил Вэнс на брифинге в Белом доме.

    Напомним, ранее американский президент Трамп заявлял о готовности США прийти на помощь, если иранские власти будут «убивать мирно протестующих граждан». В свою очередь, советник верховного лидера Ирана Али Шамхани пообещал «отсечь руку» любого интервента, который попытается вмешаться во внутренние дела страны.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Иране начались масштабные протесты из-за падения курса риала. В иранской провинции Илам на улицы вышли люди в масках с огнестрельным оружием. Британская Times заявила, что Хаменеи готовится бежать в Москву из-за роста числа беспорядков. Агентство HRANA сообщило, что за десять дней протесты охватили более 90 городов Ирана.Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, как протесты в Иране

    способны погасить США.


    7 января 2026, 15:21 • Новости дня
    Эрдоган предсказал ослабление Запада при обострении борьбы за энергоресурсы

    Эрдоган заявил об ослаблении Запада при будущей острой борьбе за энергоресурсы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что конкуренция за энергоресурсы станет значительно агрессивнее, а западные страны теряют привычные рычаги давления.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о скором ужесточении борьбы за энергоресурсы, передает РИА «Новости». По его словам, западные страны постепенно теряют аргументы, которыми долгое время пользовались для давления на другие государства.

    Эрдоган подчеркнул: «Видно, что в борьбе за энергоресурсы развернется новая, причем очень агрессивная конкуренция. Западный мир постепенно теряет аргументы, которые он годами использовал для угроз другим странам».

    Турецкий лидер также отметил, что Турция находится в центре этой борьбы и сравнил ситуацию с распределением ресурсов, где те, кто не участвует в переговорах, оказываются «в меню».

    Он добавил, что в 2025 году, несмотря на кризисы и войны, Турция смогла оправдать доверие народа и не нанесла ущерба своим интересам. Эрдоган перечислил вызовы, с которыми столкнулась Турция: конфликт между Россией и Украиной, события в Газе, атаки на Иран, катастрофу в Судане, операцию в Катаре и внутренние протесты после 19 марта. По словам президента, страна успешно справилась со всеми этими испытаниями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Эрдоган заявил, что Европа не сможет вечно предоставлять экономическую поддержку Украине. Кроме того, власти Турции выразили несогласие с поддержкой Азербайджаном позиций Израиля и США в секторе Газа.

    Западные СМИ отмечали, что после ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу президент Турции делает ставку на стратегическую важность страны для НАТО.


    7 января 2026, 07:28 • Новости дня
    Коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла удары по сепаратистам в Йемене

    Tекст: Антон Антонов

    Коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла удары по силам сепаратистского Южного переходного совета в провинции Эд-Дали на юго-востоке Йемена, сообщил генерал-майор сил коалиции Турки аль-Малики.

    «Коалиция отследила силы, покинувшие лагеря, и обнаружила их в здании недалеко от лагеря Аль-Занд в провинции Аль-Дале <...> и нанесла ограниченные превентивные удары», –приводит слова аль-Малики ТАСС со ссылкой на SPA.

    Он отметил, что целью операции была дезорганизация сил сепаратистов и предотвращение эскалации со стороны председателя ЮПС Айдаруса аль-Зубейди.

    Саудовская Аравия ранее откликнулась на просьбу главы Руководящего президентского совета Йемена Рашада аль-Алими провести конференцию о судьбе Юга Йемена после того, как аз-Зубейди объявил о создании независимого государства Южная Аравия, передает РИА «Новости».

    При этом сам аль-Зубейди, по информации Reuters, скрылся в неизвестном направлении и не воспользовался самолетом, который должен был доставить его в Эр-Рияд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Президентский совет, управляющий территориями международно признанных властей Йемена, оказался в кризисе из-за конфликта между Рашадом аль-Алими и Айдарусом аз-Зубейди на фоне захвата южанами ряда провинций и попыток восстановления Народной Демократической Республики Йемен.

    Сторонники отделения южных областей из Южного переходного совета под руководством аз-Зубейди приняли конституционную декларацию о создании независимого государства Южная Аравия. Эскалация боевых действий обострила отношения между Эр-Риядом и Абу-Даби, которые  ранее выступали союзниками в гражданской войне в Йемене, но теперь поддерживают разные фракции в йеменском конфликте.

    7 января 2026, 16:50 • Новости дня
    Власти Ирана казнили мужчину за шпионаж в пользу Израиля

    Tекст: Денис Тельманов

    В Иране был приведен в исполнение смертный приговор гражданину, обвиненному в передаче секретных данных израильской разведке за оплату в цифровой валюте.

    Смертный приговор Али Ардестани был утвержден Верховным судом Ирана и приведен в исполнение утром 7 января, сообщает Mehr.

    Ардестани был признан виновным в шпионаже и передаче чувствительной информации израильской разведке Моссад.

    В сообщении агентства говорится: «Сегодня утром, в среду, 7 января, после утверждения Верховным судом республики и в рамках установленной законом процедуры в исполнение был приведен смертный приговор Али Ардестани… обвиняемому в шпионаже и передаче чувствительной информации о стране в пользу разведки «Моссад».

    Как отмечает агентство, осужденный контактировал с представителем Моссад лично и передавал ему фотографии, видеоматериалы и другую информацию о важных объектах и конкретных лицах.

    После каждой передачи данных он получал новые задания. За сотрудничество с израильской разведкой Ардестани получал оплату в цифровой валюте. В ходе расследования он признал, что полностью осознавал предоставление ценной информации спецслужбам Израиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дипломаты из российского посольства добиваются консульского доступа к гражданину России Виталию Звягинцеву, арестованному в Израиле по подозрению в шпионаже.

    В Иране привели в исполнение смертный приговор в отношении Бахмана Чубиасла, обвиненного в шпионаже для израильской разведки.

    Власти Ирана также привели в исполнение смертный приговор мужчине, который передал «Моссаду» информацию о местонахождении убитого физика-ядерщика.

    7 января 2026, 14:47 • Новости дня
    Силы Йемена взяли под контроль ключевые районы Адена

    Tекст: Денис Тельманов

    В центральные районы Адена вошли подразделения правительственных бригад «Аль-Амалика», которые взяли под охрану стратегические объекты города, включая президентский дворец и аэропорт.

    Подразделения бригад «Аль-Амалика», поддерживающие международно признанное правительство Йемена, вошли в центральные районы временной столицы страны и взяли под контроль ключевые государственные объекты, передает ТАСС.

    По информации телеканала Asharq News, силы «Аль-Амалика» установили контроль над президентским дворцом Маашик и международным аэропортом Адена после того, как сепаратисты из Южного переходного совета оставили свои позиции.

    Командование 4-го военного округа, отвечающее за юго-западные провинции Йемена, также приняло под свое управление штаб-квартиры и учреждения ЮПС в ряде районов города. Собеседники телеканала уточняют, что ключевые объекты и блокпосты в Адене продолжают оставаться под контролем бригад «Аль-Амалика».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате авиаударов по военной технике в провинции Эд-Дали на юго-западе Йемена погибло 20 человек, среди которых женщины и дети. Коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла удары по силам сепаратистского Южного переходного совета в провинции Эд-Дали.

    Поддерживаемые Саудовской Аравией силы в Йемене восстановили контроль над стратегическим регионом Хадрамаут после столкновений с сепаратистскими группами, связанными с Объединенными Арабскими Эмиратами.

    7 января 2026, 10:41 • Новости дня
    Удары Саудовской Аравит по Йемену унесли жизни 20 человек

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате авиаударов по военной технике в провинции Эд-Дали на юго-западе Йемена погибло 20 человек, среди которых женщины и дети.

    Как передает РИА «Новости», источник во властных структурах провинции сообщил, что самолеты коалиции во главе с Саудовской Аравией нанесли около двенадцати авиаударов по военной технике в районах Зубайд, Аз-Занд и Джахаф, где перевозилось оружие и боеприпасы, контрабандой доставленные из Адена. В результате атак погибли двадцать человек, включая женщин и детей.

    Официальный представитель арабской коалиции Турки аль-Малики заявил: «Силы коалиции ранним утром в среду в координации с правительством Йемена нанесли ограниченные превентивные удары по позициям сил Южного переходного совета в провинции Эд-Дали, чтобы предотвратить военные действия, направленные на эскалацию конфликта и угрозу безопасности и стабильности».

    По словам аль-Малики, лидер ЮПС Айдарус аз-Зубейди мобилизовал крупные силы с бронетехникой и вооружением из лагерей Хадид и ас-Сульбан в направлении Эд-Дали незадолго до атак.

    Представитель коалиции также обратился к жителям с призывом держаться подальше от военных лагерей в Адене и Эд-Дали ради собственной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла удары по силам Южного переходного совета в провинции Эд-Дали на юго-востоке Йемена.

    Поддерживаемые Саудовской Аравией силы восстановили контроль над стратегическим регионом Хадрамаут после столкновений с группами, связанными с Объединенными Арабскими Эмиратами.

    Несколько российских граждан не могут покинуть остров Сокотра в Йемене из-за ограничений на авиасообщение, и дипломаты ищут пути для разрешения ситуации.

    7 января 2026, 15:34 • Новости дня
    Победитель прошлогоднего «Дакара» досрочно сошел с дистанции

    Аль-Раджи прекратил участие в «Дакаре» на четвертом этапе после технических проблем

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пилот из Саудовской Аравии Язид Аль-Раджи завершил выступление на ралли «Дакар» 2026 года, остановившись на 234-м километре четвертого этапа.

    Победитель прошлогоднего «Дакара» в зачете внедорожников Язид Аль-Раджи из Саудовской Аравии досрочно завершил участие в ралли, передает ТАСС. Его экипаж остановился на 234-м километре четвертого этапа из-за технических проблем.

    Аль-Раджи вместе с немецким штурманом Тимо Готтшальком были вынуждены отказаться от продолжения заезда. Причиной такого решения стали неполадки с автомобилем, не позволившие продолжить гонку.

    Напомним, ралли-марафон «Дакар» проводится в 48-й раз и в седьмой раз проходит на территории Саудовской Аравии. До 2019 года состязание проходило в Южной Америке, а до этого стартовало и финишировало в Дакаре, столице Сенегала. Российская команда «Камаз-мастер» не участвует в нынешнем розыгрыше из-за нежелания выступать под нейтральным флагом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, команда «КамАЗ-мастер» снялась с ралли «Дакар» после отказа осудить спецоперацию на Украине.

    В свою очередь, победитель «Дакара» в 2017 году Сергей Карякин заявил, что для сохранения команды ему пришлось продать одну из гоночных машин из-за отсутствия заказчиков и международных стартов.

    Ралли «Дакар» без участия «КамАЗ-мастер» выиграл нидерландец Янус ван Кастерен.

    8 января 2026, 18:19 • Новости дня
    Армия Израиля нанесла новый удар по югу Ливана

    Израильские военные атаковали «Хезболлу» в районе Зайта в Ливане

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вооруженные силы Израиля атаковали позиции «Хезболлы» рядом с поселком Зайта в Ливане, преследуя цель ликвидации одного из бойцов организации, сообщает пресс-служба армии страны.

    Армия Израиля заявила о нанесении нового удара по югу Ливана. Пресс-служба вооруженных сил страны уточнила, что целью атаки был участник вооруженных формирований шиитской организации «Хезболла». Удар пришелся по окрестностям поселка Зайта, передает ТАСС.

    В заявлении отмечается, что израильские военные действовали в ответ на продолжающиеся нарушения договоренностей о прекращении огня со стороны «Хезболлы» на юге Ливана. Израильская армия подчеркивает, что не намерена оставлять подобные действия без ответа. Информация о последствиях удара и возможных жертвах не приводится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 2 января армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по тренировочному лагерю и военным целям «Хезболлы» на юге Ливана.

    А 21 декабря израильский беспилотник атаковал населенный пункт Ятер, где погибли два члена «Хезболлы».

    До этого министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил уничтожить «Хезболлу». Он заявил, что советует «ливанскому сателлиту» Ирана проявлять осторожность и помнить о том, что терпение Израиля в отношении террористических угроз иссякло.

    9 января 2026, 09:59 • Новости дня
    ГосТВ Ирана назвало протестующих «террористами»

    ГосТВ Ирана назвало участников протестов в Тегеране «террористами»

    Tекст: Мария Иванова

    Участников массовых выступлений, охвативших Тегеран и несколько городов Ирана, государственное телевидение страны назвало «террористами» и сообщило о гибели и ранениях людей.

    Иранская государственная телерадиокомпания IRIB назвала участников протестов в Тегеране и других городах «террористами», передает РИА «Новости».

    В сообщении, опубликованном в Telegram спустя более восьми часов после начала волнений, заявляется: «Террористические сторонники монархии вчера вечером в различных частях Тегерана собрались на митинги, носившие рассеянный характер».

    По данным IRIB, в ходе протестов были зафиксированы поджоги автомобилей, мотоциклов, общественных объектов, включая станции метро, пожарные машины и автобусы. Также сообщается, что в ряде других городов «террористические элементы при поддержке США и сионистского режима нанесли ущерб общественной и частной собственности», а их действия привели к гибели и ранениям людей, однако подробности о жертвах не приводятся.

    Протесты вспыхнули восьмого января после призыва со стороны Резы Пехлеви, потомка шаха, свергнутого в 1979 году. Несмотря на многочисленные видео с массовых акций, иранское агентство Fars сообщало, что митинги были «ограниченными». В этот же день в стране была зафиксирована блокировка интернета.

    Массовые выступления начались в конце декабря 2025 года на фоне девальвации риала и резких изменений курса валюты, что привело к росту цен. Первоначально протесты были связаны с экономическими требованиями, но впоследствии приобрели политический характер и сопровождались столкновениями с полицией. Сообщалось о жертвах среди как силовиков, так и протестующих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о поддержке со стороны США мирно протестующих в Иране.

    За предыдущие десять дней протесты охватили более 90 городов Ирана. Ране сообщалось что повстанцы в Иране захватили два города.

    9 января 2026, 15:48 • Новости дня
    Прокурор города Эсферайен погиб при беспорядках в Иране

    Tекст: Дарья Григоренко

    Прокурор города Эсферайен Али Акбар Хосейнзаде и несколько сотрудников правоохранительных органов погибли из-за агрессивных действий толпы, сообщает руководство судебной власти провинции Северный Хорасан.

    По словам представителей местных властей, группа участников беспорядков, большинство из которых не были жителями Эсферайена или провинции Северный Хорасан, подожгла здание, где находились прокурор и полицейские. Они также помешали экстренным службам добраться до места происшествия и оказать помощь пострадавшим, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в иранском Хамадане неизвестные совершили попытку атаки на мечеть и сожгли Коран и другие религиозные книги. За десять дней протесты охватили более 90 городов Ирана.

    Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал Дональда Трампа сосредоточиться на управлении собственной страной и не вмешиваться во внутренние дела Ирана.

    Каким будет курс рубля в 2026 году

    «Рубль сильно переоценен», а «пауза в девальвации рубля слишком затянулась» – такими словами эксперты оценивают исключительно крепкий курс российской национальной валюты в 2025 году. Экономисты считают, что в 2026-м рубль ждет ослабление. Насколько и по каким причинам?

    «Орешник» остудил Киев, Львов и Брюссель

    Часть Киева в пятницу остались без отопления и электричества, значительный ущерб, по некоторым данным, получило крупнейшее подземное газовое хранилище во Львовской области, европейские чиновники заговорили о «предупреждении Европе и США». Таковы первые итоги «удара возмездия» с использованием «Орешника» в ответ на атаку дронами ВСУ резиденции Владимира Путина. Каковы будут последствия удара для Киева и его союзников?

    2026-й покажет качественный рост российских Вооруженных сил

    Активное развитие беспилотных и роботизированных систем стало одной из главных тенденций в российских вооруженных силах в 2025 году. И дело не только в том, что войска массово насыщаются боевыми роботами – но и в том, что насыщение количеством переходит в новое качество боевых возможностей армии.

    Захват «Маринеры» требует от России новых подходов к безопасности танкеров

    Захват российского судна «Маринера» американцами вызвал негативную реакцию не только в России, но и в других странах мира. Москва считает, что случившееся может стать опасным прецедентом. Тем временем в экспертном сообществе уверены, что речь идет о пиратской акции, которая вынуждает Россию задуматься о способах защиты собственных судов в международных водах.

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно.

  О газете
