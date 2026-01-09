В Тегеране бунтовщики сожгли 25 мечетей и разгромили 26 банков

Tекст: Тимур Шайдуллин

Массовые беспорядки в Тегеране привели к масштабным разрушениям городской инфраструктуры, передает ТАСС. Мэр города Алиреза Закани сообщил, что за время волнений были сожжены 25 мечетей, повреждены 26 банков, а также атакованы штабы ополчения «Басидж» и посты правоохранительных органов.

В ходе беспорядков также был нанесен ущерб одной больнице и разграблены два лечебных центра. Закани отметил, что экстренные службы города продолжают устранять последствия разрушений.

Кроме того, по словам мэра, повреждены 10 государственных учреждений, 48 пожарных машин, 42 автобуса и машины скорой помощи, а также 24 жилые квартиры.

Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого в Иране в провинции Северный Хорасан в результате агрессивных действий толпы погиб прокурор города Эсферайен и несколько сотрудников правоохранительных органов.

Всего за десять дней протесты охватили 92 города страны, было арестовано не менее 2076 граждан и погибло не менее 36 человек. Напомним, массовые выступления начались из-за падения курса риала.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон поддерживает мирно протестующих. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал США не вмешиваться во внутренние дела Ирана.