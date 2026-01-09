  • Новость часаРоссийские войска освободили Зеленое в Запорожской области
    Ради России Франция отказала США
    Политолог объяснил выбор целей для «удара возмездия» «Орешником»
    Медведев сравнил удар «Орешником» с уколом галоперидола
    Пять стран обратились в CAS обжаловать решение FIDE о сборных России
    США освободили двух россиян с танкера «Маринера»
    Атака ВСУ оставила без света и тепла более 550 тыс. жителей Белгородской области
    Посольство США в Киеве предупредило о «крупной воздушной атаке»
    Трамп назвал операцию в Венесуэле возможным актом мести Рубио
    Глава НАСА заявил о решении досрочно вернуть экипаж Crew-11 на Землю
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Президент Путин – важнейший фактор консолидации народа

    Демократия – это, в первую очередь, про реальную власть народа, про его волю, воплощаемую в политике государства. А уж то, какие институциональные формы принимает демократия в том или ином государстве, дело третье.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский 2026-й станет годом перелома в СВО

    Когда-то Георгий Жуков сказал Константину Рокоссовскому о европейцах: «Мы их освободили, и они нам этого никогда не простят». Тем более они не простят нам, что мы их победили.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Россия перестала стесняться саму себя

    «Фирменный стиль» России – это уже не только привычные миру Чайковский и Достоевский, икра, водка и шапка-ушанка. Это сложно устроенная система, в которой разнообразие является не разъединяющим, а скрепляющим фактором.

    9 января 2026, 13:40 • Новости дня

    Хаменеи призвал США не вмешиваться в дела Ирана

    Tекст: Дарья Григоренко

    Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал президента США Дональда Трампа сосредоточиться на управлении собственной страной, а не вмешиваться во внутренние дела Ирана.

    «Если он способен на это, пусть займется управлением своей страны», – заявил Хаменеи на встрече с жителями Тегерана, комментируя угрозы Трампа в адрес иранского руководства, передает ТАСС.

    Хаменеи также отметил, что протесты в Иране, по его мнению, происходят в интересах США. Он заявил, что участники протестов разрушают собственное имущество, чтобы угодить американскому президенту. При этом Хаменеи подчеркнул, что Вашингтон якобы заинтересован в дестабилизации ситуации в исламской республике.

    Верховный лидер обратился к иранской молодежи с призывом сохранять единство перед лицом угроз. «Дорогие молодые люди! Сохраняйте готовность и единство. Единая нация победит любого врага», – подчеркнул он, выступая перед различными слоями населения.

    Кроме того, Хаменеи обвинил Трампа в причастности к гибели более тысячи иранцев во время июньской войны Израиля с Ираном в 2025 году. «Этот человек заявил, что отдавал приказы в ходе войны, – тем самым признав, что его руки по локоть в крови иранцев, – а потом он заявляет, что поддерживает иранский народ. Кучка неопытных, невнимательных и недальновидных людей верит ему и действует в угоду ему. Поджигают мусорные баки, чтобы ему понравилось», – сказал Хаменеи.

    Ранее сообщалось, что участников массовых выступлений, охвативших Тегеран и несколько городов Ирана, государственное телевидение страны назвало «террористами» и сообщило о гибели и ранениях людей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о поддержке со стороны США мирно протестующих в Иране.

    За предыдущие десять дней протесты охватили более 90 городов Ирана. Ранее сообщалось что повстанцы в Иране захватили два города.

    8 января 2026, 21:18 • Новости дня
    Сенат США одобрил резолюцию против военных действий в Венесуэле

    Сенат США одобрил запрет военных действий в Венесуэле без санкции Конгресса

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские сенаторы поддержали резолюцию, запрещающую использование войск в Венесуэле без формального разрешения Конгресса, документ инициировали представители обеих партий.

    Сенат США на процедурном голосовании большинством голосов одобрил резолюцию о запрете участия вооруженных сил страны в возможных военных действиях против Венесуэлы без санкции конгресса, передает РИА «Новости». Документ поддержали 52 сенатора, против выступили 47.

    Далее текст резолюции могут вынести на рассмотрение и голосование полного состава Сената США. Когда это может случиться, пока неизвестно.

    Авторами инициативы стали демократы Чак Шумер, Тим Кейн и Адам Шифф, а также республиканец Рэнд Пол. Резолюция была внесена в начале декабря и обязывает президента Соединенных Штатов прекратить использование военных в боевых действиях на территории Венесуэлы или против нее, если на то нет формального объявления войны или специального разрешения конгресса.

    Согласно Конституции США, только конгресс может объявлять войну. Закон о военных полномочиях 1973 года требует информировать конгресс о начале военных операций, однако на практике президенты США не раз игнорировали это положение, как это было во Вьетнаме, Ираке и Афганистане.

    После успешного процедурного голосования документ может быть вынесен на рассмотрение и голосование полного состава Сената, однако сроки пока не определены.

    На ваш взгляд
    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент США Дональд Трамп предположил, что влияние Вашингтона на Венесуэлу может сохраняться значительно дольше года.

    Также Трамп выбрал госсекретаря Марко Рубио для проведения экономических и политических реформ в Венесуэле. При этом, глава Белого дома подчеркнул, что именно он является ключевой фигурой в управлении Венесуэлой, и США не находятся в состоянии войны с этой страной.

    9 января 2026, 08:42 • Новости дня
    США начали разгружать нефть с танкера «Маринера»

    Трамп сообщил о разгрузке нефти с танкера «Маринера»

    США начали разгружать нефть с танкера «Маринера»
    @ Hakon Rimmereid/Reuters

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Нефть с танкера «Маринера», задержанного американскими военными, начали разгружать, об этом заявил президент США Дональд Трамп.

    С танкера «Маринера», который был захвачен американскими силами, уже начали разгружать нефть, передает РИА «Новости».

    Президент США Дональд Трамп заявил каналу Fox News : «Нефть сейчас разгружают».

    По его словам, решение о захвате судна не представляло для него сложности.

    Трамп также уточнил, что не готов обсуждать детали своих возможных контактов с президентом России Владимиром Путиным после инцидента с танкером. «Я не хочу говорить этого», – заявил глава Белого дома.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел России выразило протест в связи с вооруженной акцией США против российского танкера «Маринера». МИД КНР заявил о нарушении США международного права после захвата «Маринеры».

    При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что «Маринера», ранее известный как Bella-1, пуст, но, по мнению США, относится к «теневому флоту» и используется для перевозки санкционной нефти из Венесуэлы и Ирана.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    9 января 2026, 08:01 • Новости дня
    Axios узнал об ожидании ответа Москвы по согласованному США и Украиной плану мира

    Axios узнал об ожидании ответа Москвы по согласованному плану мира на Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    После достижения соглашения с Украиной практически по всем аспектам мирного плана американского лидера Дональда Трампа Белый дом хочет получить четкий ответ от президента России Владимира Путина на это предложение.

    Переговоры российского спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Кирилла Дмитриева со Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером состоялись в Париже. До этого американские представители два дня вели переговоры с высокопоставленными украинскими и европейскими чиновниками, включая Владимира Зеленского.

    «В ходе этих переговоров основное внимание было уделено двум спорным моментам: гарантиям безопасности для Украины и возможным территориальным уступкам Украины в восточном регионе Донбасса. Зеленский заявил в четверг, что соглашение о гарантиях безопасности Украины с Трампом «в принципе готово к окончательному согласованию на самом высоком уровне», – пишет портал Axios.

    По словам Зеленского, Украина была проинформирована, что текущий документ будет обсуждаться с Россией.

    «Украинские чиновники сообщили Axios, что существует вероятность поездки Зеленского в США. На следующей неделе состоится встреча с Трампом для завершения соглашения о гарантиях безопасности. Другой вариант – их встреча во время Всемирного экономического форума в Давосе», – резюмирует портал.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, лидеры «коалиции желающих» в Париже  подписали декларацию о намерении разместить на Украине войска. Зеленский заявил, что документ с США по гарантиям безопасности Украины почти готов. Le Monde сообщила о визите Дмитриева в Париж 7 января.

    8 января 2026, 22:35 • Новости дня
    Трамп высказался о договоре ДСНВ в интервью New York Times

    Трамп высказался в интервью New York Times о договоре ДСНВ

    Трамп высказался о договоре ДСНВ в интервью New York Times
    @ IMAGO/Aaron Schwartz / Pool via/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский лидер Дональд Трамп высказался в интервью New York Times о договоре ДСНВ так, что издание отметило: «Казалось, его не беспокоило, что срок действия последнего крупного соглашения о контроле над ядерными вооружениями с Россией истекал через четыре недели».

    «Если срок действия соглашения истекает, значит, он истекает. Мы просто заключим более совершенное соглашение», – сказал Трамп газете New York Times (NYT).

    Он добавил, что Китай, обладающий самым быстрорастущим арсеналом в мире, должен быть включен в любое будущее соглашение.

    «Вы же, вероятно, захотите привлечь к этому пару других игроков», – сказал глава Белого дома.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в сентябре президент России Владимир Путин объявил о готовности сохранить ограничения по ДСНВ после 2026 года. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Рябков предупредил о росте напряженности при отказе США от ограничений по ДСНВ.

    МИД России в январе напомнил, что Москва ждет официальный ответ США на предложение по договору о СНВ.


    8 января 2026, 23:03 • Новости дня
    Журналист Херш назвал целью США в Венесуэле лишение КНР дешевой нефти

    Tекст: Катерина Туманова

    По мнению американского журналиста-расследователя Сеймура Херша, президент Дональд Трамп, помимо прочего, ослабил крупного экономического соперника США, лишив Китай дешевой тяжелой нефти из Венесуэлы.

    «Их [американских чиновников] бравада и грубые выражения приковали внимание мировых СМИ, но они также отвлекли внимание от оппортунистического плана Трампа, целью которого было не только свергнуть коррумпированного президента Николаса Мадуро, но и, что особенно важно, лишить Китай, экономического соперника Америки, возможности закупать дешевую тяжелую нефть из Венесуэлы», – написал журналист в блоге.

    Херш отметил, что следующей целью, как ему рассказывали, станет Иран, еще один поставщик нефти в Китай, чьи запасы нефти занимают четвертое место в мире. По замечаниям автора статьи, в Иране очень совпали массовые протесты с вышеописанной задачей США.

    «Недавно один из ключевых игроков международного нефтяного сообщества напомнил мне, что первоочередные задачи нынешнего американского вмешательства в Венесуэлу были впервые сформулированы секретной целевой группой, созданной вскоре после выборов Джорджа Буша-младшего в 2000 году», – написал Херш, подчеркнув стремление США к независимости в нефтегазовой отрасли еще в начале XXI века.

    Напомним, Трамп сообщил, что президента Венесуэлы Николаса Мадуро с супругой вывезли из страны на вертолете. В США ему предъявили обвинение в «наркотерроризме».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, востоковед Маслов объяснил, зачем Китаю венесуэльская нефть в задержанных США танкерах. США запретили другим странам пользоваться ресурсами Венесуэлы. Китай обвинил США в подрыве стабильности в мире после событий с Мадуро.

    8 января 2026, 17:32 • Новости дня
    Каллас: ЕС обсуждает возможный ответ на угрозы Трампа в адрес Гренландии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз обсуждает возможный ответ на угрозы президента США Дональда Трампа в адрес Гренландии.

    По словам Каллас, сигналы, поступающие по поводу Гренландии, вызывают «глубокую озабоченность» в Европе, передает ТАСС.

    Она отметила, что в ЕС ведутся дискуссии о степени реальности угрозы и о том, каким может быть ответ европейских стран, если опасения подтвердятся. Каллас подчеркнула, что эти обсуждения проходят между государствами Евросоюза.

    Ранее Politico сообщало, что европейские дипломаты предложили рассмотреть вариант развертывания союзных войск в Гренландии для предотвращения возможного захвата острова Соединенными Штатами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские дипломаты предупредили о необходимости быть готовыми к конфронтации с президентом США Дональдом Трампом из-за его заявлений по Гренландии.

    Международная стратегия Дональда Трампа провоцирует личные страхи и заставляет Данию и Норвегию задуматься об объединении ради сохранения контроля над Гренландией. Как сообщил The Telegraph, Дания будет действовать по принципу «сначала стрелять, а потом задавать вопросы» в случае угрозы Гренландии.

    8 января 2026, 22:20 • Новости дня
    Джей Ди Вэнс заявил о поддержке со стороны США мирно протестующих в Иране

    Tекст: Катерина Туманова

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс на пресс-брифинге высказался о ситуации в Иране, отметив, что Вашингтон поддерживает мирно протестующих в этой стране.

    На вопрос журналиста о ситуации в Иране вице-президент США оговорился, что представит президенту Трампу рассказать о планах Вашингтона на действия в отношении этой страны.

    «Однако, мы, естественно, поддерживаем всех в мире, включая народ Ирана, кто мирно отстаивает свои права на голос, который должен быть услышан», –ответил Вэнс на брифинге в Белом доме.

    Напомним, ранее американский президент Трамп заявлял о готовности США прийти на помощь, если иранские власти будут «убивать мирно протестующих граждан». В свою очередь, советник верховного лидера Ирана Али Шамхани пообещал «отсечь руку» любого интервента, который попытается вмешаться во внутренние дела страны.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Иране начались масштабные протесты из-за падения курса риала. В иранской провинции Илам на улицы вышли люди в масках с огнестрельным оружием. Британская Times заявила, что Хаменеи готовится бежать в Москву из-за роста числа беспорядков. Агентство HRANA сообщило, что за десять дней протесты охватили более 90 городов Ирана.Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, как протесты в Иране

    способны погасить США.


    9 января 2026, 03:01 • Новости дня
    Президент США заявил о скором крахе Кубы, которая «висит на волоске»

    Tекст: Катерина Туманова

    Во время разговора с ведущим Хью Хьюиттом в шоу The Hugh Hewitt Show президент США Дональд Трамп ответил на вопрос о том, не пора ли усилить давление на Гавану, заявив, что остров «висит на волоске» и режим переживает критический момент.

    По словам Трампа, не возможно оказывать большее давление без того, чтобы «не ворваться и не разнести все на куски», передает портал Cibercuba.

    Эти слова американский президент сказал в тот момент, когда описал Кубу как страну, «находящуюся в большой беде» и близкую к тому, чтобы опуститься на самое дно.

    Трамп напрямую связал хрупкость кубинской системы с потерей внешней поддержки, настаивая на том, что «жизнь» режима зависит от Венесуэлы. В своем ответе он изобразил Кубу как игрока, который в течение многих лет поддерживал себя благодаря нефти и деньгам, поступающим из Каракаса, и предположил, что эта поддержка, видимо, ослабла.

    Когда Хьюитт спросил, может ли Мигель Диас-Канель «пасть», как это может произойти с лидерами в других кризисных ситуациях, например, с Али Хаменеи, верховным лидером Ирана, Трамп ответил утвердительно.

    «Да... У Кубы действительно большие проблемы», – сказал он, признав, что на протяжении десятилетий Кубе предсказывался крах, которого не произошло.

    В заключение он высказал мысль, которую многие кубинцы слышали в разных вариациях и которая уязвляет своей привычностью о том, что «у них были проблемы в течение 25 лет... но я думаю, что они довольно близки».

    На ваш взгляд
    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп пригрозил главе Колумбии таким же захватом, как и Мадуро. Экс-глава ЦРУ спрогнозировал тяжелое будущее Кубы из-за ситуации с Венесуэлой.

    Политолог Дмитрий Дробницкий в беседе с газетой ВЗГЛЯД оценил вероятность операций США против Гренландии и Панамы.

    9 января 2026, 06:30 • Новости дня
    Трамп поддержал законопроект о новых санкциях против России

    Трамп заявил, что поддержал законопроект о новых санкциях против России

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп заявил в интервью Fox News, что поддерживает идею о новых санкциях против России, но надеется, что их не придется вводить, так как США и так в отношении Москвы применяют достаточно жесткие рестрикции.

    «Я это поддерживаю это. Надеюсь, не придется это применять», – цитирует Трампа ТАСС.

    По его словам, «очень серьезные санкции в отношении России» уже действуют, из-за чего экономика в России якобы «очень плоха». При этом он добавил, что Россия крупнее и сильнее Украины.

    Законопроект о санкциях, которому Дональд Трамп дал «зеленый свет», известен с апреля 2025 года как плод творчества сенаторов Линдси Грэма (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) и Ричарда Блюменталя.

    Он ориентирован на Китай, Индию и Бразилию, которых США намерены наказать за покупку российской нефти.

    Двухпартийный законопроект нацелен на страны, которые продолжают вести бизнес с Россией, несмотря на санкции США, и предусматривает введение 500-процентных пошлин для покупателей российской сырой нефти или урана, пишет Independent.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что президент США Дональд Трамп не только не отменяет действующие антироссийские санкции, но и усиливает их.

    США расширили санкционные списки против граждан России и ряда зарубежных компаний под предлогом борьбы с киберпреступностью.

    Американский сенатор Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, похвастался 7 января разрешением Трампа на санкции против России.

    9 января 2026, 00:10 • Новости дня
    Стармер обсудил с Трампом «сдерживание России» на Крайнем Севере

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Британии Кир Стармер провел днем 8 января телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого обсуждалась защита союзников по Европе от «агрессивной России», сообщает канцелярия британского премьера.

    «Лидеры обсудили вопросы евроатлантической безопасности и согласились с необходимостью сдерживания всё более агрессивной России на Крайнем Севере. В последние месяцы европейские союзники активизировали усилия по защите евроатлантических интересов, но для защиты региона можно сделать больше, сказал премьер-министр», – сказано в сообщении Даунинг-стрит.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что публичные разногласия Европы и США по вопросу Гренландии воспринимаются в России как повод для радости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что возможное присоединение Гренландии позволит США ограничить действия России и Китая в Арктике. Лидеры семи стран Евросоюза призвали соблюдать устав ООН в Арктике.

    8 января 2026, 14:47 • Новости дня
    У посольства США в ЮАР прошли протесты против операции в Венесуэле

    Протестующие против операции в Венесуэле собрались у посольства США в Претории

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    У здания американского посольства в столице ЮАР собрался протест против военной операции США в Венесуэле с требованием освободить Николаса Мадуро, сообщают информагентства.

    Митинг против военной операции США в Венесуэле и похищения президента Николаса Мадуро под лозунгом «Руки прочь от Венесуэлы» проходит у посольства США в Претории, сообщает РИА «Новости». Организаторами выступила Коммунистическая партия ЮАР, а также представители крупнейших южноафриканских профсоюзов, включая федерацию COSATU и отраслевые объединения работников образования, здравоохранения и силовых структур.

    К акции присоединились и другие организации – Africa4Palestine, антифашистское движение ЮАР и «Ассоциация Южная Африка – Латинская Америка». Они заявили, что выступают за соблюдение международного права и суверенитета государств.

    На ваш взгляд
    Участники скандируют лозунги с требованием освободить Мадуро и держат плакаты с надписями «Руки прочь от Венесуэлы» и «Похищен империей, вернем его сейчас». Они также используют флаг Венесуэлы как символ поддержки. Часть собравшихся устроила марш на прилегающей к посольству улице.

    Ранее в Нью-Йорке, Берлине и Париже также организовали крупные демонстрации против операции США в Венесуэле. А власти Никарагуа и вовсе выразили готовность защищать суверенитет Венесуэлы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что американская администрация может отправить свои войска на размещение на венесуэльской территории.

    Также США сообщили, что на время переходного периода будут управлять Венесуэлой. Кроме того, глава Белого дома пообещал оказывать влияние на развитие нефтяной отрасли южноамериканского государства.

    9 января 2026, 01:25 • Новости дня
    Послы Дании и Гренландии встретились с официальными лицами Белого дома

    Tекст: Катерина Туманова

    Посол Дании Йеспер Меллер Серенсен и главный представитель Гренландии Джейкоб Исбосетсен встретились в четверг в Вашингтоне с представителями Совета нацбезопасности Белого дома, чтобы обсудить попытки президента США Дональда Трампа приобрести Гренландию.

    Серенсен и Исбосетсен пытаются разубедить американских чиновников в необходимости действий Трампа в отношении Гренландии и намерены транслировать свою точку зрения в конгрессе.

    США являются участниками международного договора 1951 года, который дает им широкие права на создание там военных баз с согласия Дании и Гренландии. Тем временем вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил журналистам, что европейские лидеры должны «серьезно отнестись к президенту США и его словам», поскольку он сформулировал проблему как оборонительную, передает Associated Press (AP).

    «Мы просим наших европейских друзей серьезнее отнестись к безопасности этого региона, потому что, если они этого не сделают, Соединенным Штатам придется что-то с этим делать», – сказал Вэнс.

    Ожидается, что на следующей неделе госсекретарь Марко Рубио встретится с официальными лицами Дании, которые возлагают на эту встречу большие надежды.

    «Это тот диалог, который необходим, как того требует правительство совместно с правительством Гренландии», – заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен датской телекомпании DR.

    Один из двух гренландских политиков в датском парламенте Айя Хемниц заявила AP о том, что высказанные американцами замечания неуважительны.

    «Многие также считают, что эти разговоры обсуждаются через их головы. У нас в Гренландии есть поговорка: «Ничего о Гренландии без Гренландии», – сказала она

    Хемниц к тому же опровергла заявление Трампа о том, что Гренландия «повсюду покрыта российскими и китайскими кораблями».

    На ваш взгляд
    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, премьер Дании Метте Фредериксен была вынуждена высказаться и призвать США прекратить подобные угрозы в адрес «исторически близкого союзника». Глава Евросовета Кошта заявил о принадлежности Гренландии ее народу. Reuters сообщило о планах команды Трампа купить жителей Гренландии выплатами.

    Публичные разногласия Европы и США по вопросу Гренландии в России воспринимаются как повод для радости, по мнению министра обороны Бельгии Тео Франкена.

    9 января 2026, 07:38 • Новости дня
    Президент США отказался обещать Украине увеличение поддержки

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп дал понять, что готов взять на себя обязательство по участию США в будущей обороне Украины, но без жестких сроков и огульных заявлений, пишет NYT.

    Американский президент Дональд Трамп в интервью New York Times (NYT) подчеркнул, что, по его мнению, его российский коллега Владимир Путин по-прежнему готов к заключению мира и точно «готов заключить сделку».

    «У меня были случаи, когда я добивался от Путина всего, а Зеленский не соглашался на сделку, что меня шокировало. Затем у меня были случаи, когда всё было наоборот. Я думаю, сейчас они оба хотят заключить сделку, но мы это выясним», – сказал глава Белого дома.

    Газета отметила, что Трамп отказался вдаваться в подробности того, как быстро он надеялся закончить войну, что стало отступлением от его практики 2025 года, когда он устанавливал многочисленные сроки для достижения соглашения, которые остались невыполненными.

    Он также сказал, что не готов обещать увеличение поддержки Украины со стороны США, если Россия откажется от прекращения огня.

    «Я не хочу быть в таком положении, чтобы говорить это, потому что я обязан оценивать, смогу ли спасти жизни», – сказал Трамп.

    На вопрос NYT о сроках, он ответил: «Мы делаем всё, что в наших силах. У меня нет сроков».

    Напомним, Зеленский ранее заявлял, что США рассматривают возможность предоставления Киеву гарантий безопасности сроком на 15 лет с возможностью продления.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Зеленский выразил готовность к диалогу с Россией, отметив предварительную необходимость переговоров с партнерами из США и Европы в январе. При этом президент Финляндии Стубб заявил об участии страны в обеспечении мира на Украине.

    9 января 2026, 09:59 • Новости дня
    ГосТВ Ирана назвало протестующих «террористами»

    ГосТВ Ирана назвало участников протестов в Тегеране «террористами»

    Tекст: Мария Иванова

    Участников массовых выступлений, охвативших Тегеран и несколько городов Ирана, государственное телевидение страны назвало «террористами» и сообщило о гибели и ранениях людей.

    Иранская государственная телерадиокомпания IRIB назвала участников протестов в Тегеране и других городах «террористами», передает РИА «Новости».

    В сообщении, опубликованном в Telegram спустя более восьми часов после начала волнений, заявляется: «Террористические сторонники монархии вчера вечером в различных частях Тегерана собрались на митинги, носившие рассеянный характер».

    По данным IRIB, в ходе протестов были зафиксированы поджоги автомобилей, мотоциклов, общественных объектов, включая станции метро, пожарные машины и автобусы. Также сообщается, что в ряде других городов «террористические элементы при поддержке США и сионистского режима нанесли ущерб общественной и частной собственности», а их действия привели к гибели и ранениям людей, однако подробности о жертвах не приводятся.

    Протесты вспыхнули восьмого января после призыва со стороны Резы Пехлеви, потомка шаха, свергнутого в 1979 году. Несмотря на многочисленные видео с массовых акций, иранское агентство Fars сообщало, что митинги были «ограниченными». В этот же день в стране была зафиксирована блокировка интернета.

    Массовые выступления начались в конце декабря 2025 года на фоне девальвации риала и резких изменений курса валюты, что привело к росту цен. Первоначально протесты были связаны с экономическими требованиями, но впоследствии приобрели политический характер и сопровождались столкновениями с полицией. Сообщалось о жертвах среди как силовиков, так и протестующих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о поддержке со стороны США мирно протестующих в Иране.

    За предыдущие десять дней протесты охватили более 90 городов Ирана. Ране сообщалось что повстанцы в Иране захватили два города.

    9 января 2026, 13:07 • Новости дня
    МИД КНР назвал тайваньский вопрос внутренним делом Китая

    Tекст: Дарья Григоренко

    Тайваньский вопрос остается внутренним делом Китая, и вмешательство извне недопустимо, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя заявления президента США Дональда Трампа по поводу острова.

    Она отметила: «Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая, тайваньский вопрос является исключительно внутренним делом Китая», передает РИА «Новости».

    Мао Нин также подчеркнула, что решение по Тайваню принимает исключительно китайский народ и любые попытки внешнего воздействия неприемлемы. Дипломат напомнила о позиции Пекина, который требует от всех государств соблюдения принципа «одного Китая» как обязательного условия для установления или сохранения дипломатических отношений с КНР.

    Трамп ранее заявил, что лидеру КНР Си Цзиньпину предстоит принять решение по Тайваню, однако применение силы Пекином вызовет серьезное недовольство Вашингтона.

    Ранее посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй сообщил, что ситуация вокруг Тайваня является красной линией в отношениях Китая и США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель Министерства обороны КНР Чжан Сяоган заявил, что учения Народно-освободительной армии Китая «Миссия справедливости – 2025» в акватории вокруг острова Тайвань продемонстрировали готовность Пекина жестко реагировать на любые провокации в поддержку «независимости» Тайбэя.

    Главное
    США начали разгружать нефть с танкера «Маринера»
    Мэр Львова объяснил отсутствие газа после удара ночью
    В Киеве отключили свет и остановили электротранспорт на левом берегу
    Ту-142МК впервые в истории ВМФ выполнили дозаправку у Северного полюса
    Появились видео взрывов во Львовской области
    Сторона Лурье отказалась принять квартиру у представителей Долиной
    Экс-аналитик ЦРУ Джонсон сказал, кто обладает реальной властью на Украине

    Каким будет курс рубля в 2026 году

    «Рубль сильно переоценен», а «пауза в девальвации рубля слишком затянулась» – такими словами эксперты оценивают исключительно крепкий курс российской национальной валюты в 2025 году. Экономисты считают, что в 2026-м рубль ждет ослабление. Насколько и по каким причинам? Подробности

    Ради России Франция отказала США

    Россия и Франция впервые за долгое время сделали значимый шаг навстречу друг другу. По крайней мере, сложно воспринимать иначе произведенный между двумя странами обмен – приговоренный за шпионаж в России француз и задержанный в Париже россиянин вернулись каждый на свою родину. Почему происходящее касается в том числе США? Подробности

    2026-й покажет качественный рост российских Вооруженных сил

    Активное развитие беспилотных и роботизированных систем стало одной из главных тенденций в российских вооруженных силах в 2025 году. И дело не только в том, что войска массово насыщаются боевыми роботами – но и в том, что насыщение количеством переходит в новое качество боевых возможностей армии. Подробности

    Захват «Маринеры» требует от России новых подходов к безопасности танкеров

    Захват российского судна «Маринера» американцами вызвал негативную реакцию не только в России, но и в других странах мира. Москва считает, что случившееся может стать опасным прецедентом. Тем временем в экспертном сообществе уверены, что речь идет о пиратской акции, которая вынуждает Россию задуматься о способах защиты собственных судов в международных водах. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Сельская ипотека 2026: условия, требования и порядок оформления

      Наиболее льготной формой кредита под строительство или приобретение жилья в России является сельская ипотека. Под какой процент банки выдают средства на эти цели, кому именно и на каких условиях – и в чем именно главные преимущества и риски данной программы?

    • Производственный календарь на 2026 год: рабочие и выходные дни

      На какие дни в 2026 году приходятся праздники и выходные в соответствии с правительственными постановлениями? Как выглядит по месяцам производственный календарь? И, наконец, каким образом с учетом этого выгоднее всего спланировать отпуск?

    • Программа долгосрочных сбережений (ПДС): как работает, условия и выгоды

      Уже миллионы людей участвуют в государственной накопительной программе, предусматривающей софинансирование накоплений граждан со стороны российского бюджета. Как устроена программа долгосрочных сбережений (ПДС), в каком размере и порядке государство доплачивает гражданам за участие в ней – и при каких условиях можно получить вложенные в нее средства?

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации