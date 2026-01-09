Хаменеи призвал США не вмешиваться в дела Ирана

Tекст: Дарья Григоренко

«Если он способен на это, пусть займется управлением своей страны», – заявил Хаменеи на встрече с жителями Тегерана, комментируя угрозы Трампа в адрес иранского руководства, передает ТАСС.

Хаменеи также отметил, что протесты в Иране, по его мнению, происходят в интересах США. Он заявил, что участники протестов разрушают собственное имущество, чтобы угодить американскому президенту. При этом Хаменеи подчеркнул, что Вашингтон якобы заинтересован в дестабилизации ситуации в исламской республике.

Верховный лидер обратился к иранской молодежи с призывом сохранять единство перед лицом угроз. «Дорогие молодые люди! Сохраняйте готовность и единство. Единая нация победит любого врага», – подчеркнул он, выступая перед различными слоями населения.

Кроме того, Хаменеи обвинил Трампа в причастности к гибели более тысячи иранцев во время июньской войны Израиля с Ираном в 2025 году. «Этот человек заявил, что отдавал приказы в ходе войны, – тем самым признав, что его руки по локоть в крови иранцев, – а потом он заявляет, что поддерживает иранский народ. Кучка неопытных, невнимательных и недальновидных людей верит ему и действует в угоду ему. Поджигают мусорные баки, чтобы ему понравилось», – сказал Хаменеи.

Ранее сообщалось, что участников массовых выступлений, охвативших Тегеран и несколько городов Ирана, государственное телевидение страны назвало «террористами» и сообщило о гибели и ранениях людей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о поддержке со стороны США мирно протестующих в Иране.

За предыдущие десять дней протесты охватили более 90 городов Ирана. Ранее сообщалось что повстанцы в Иране захватили два города.