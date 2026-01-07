Fox News: Повстанцы в Иране захватили два города

Зеленский раскрыл имя организатора «наиболее значимых ударов» по России

Tекст: Елизавета Шишкова

Президент Украины Владимир Зеленский впервые публично назвал имя организатора «наиболее значимых ударов» по России. Об этом он написал в своем Telegram-канале. По словам Зеленского, Килимник отвечает за организацию этих атак.

«Он – один из тех, кто организовывает наиболее весомые и полностью справедливые удары», – заявил Зеленский. Президент напомнил, что летом 2023 года присвоил Килимнику звание Героя Украины.

В ходе встречи Зеленский и Килимник обсудили результаты работы СБУ и обменялись мнениями о перспективах развития службы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Денис Килимник стал руководителем Антитеррористического центра при СБУ.

Василий Малюк (внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга) подал в отставку с поста главы СБУ. Евгений Хмара назначен временно исполняющим обязанности главы СБУ.