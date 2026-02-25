  • Новость часаГлаву ОПГ обвинили в серии краж у бойцов СВО в Шереметьево
    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему Сталин возвращается

    25 февраля, в последний день XX съезда КПСС, Никита Хрущев выступил со знаменитым докладом, разоблачающим культ личности Сталина. Этот момент многие считают началом конца Советского Союза. Потому что дело вовсе не в Сталине.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Судьба Мексики напомнила о действительно плохих соседях

    Часто приходится слышать, что республики Центральной Азии слишком много получают от России и ничего особенно не дают взамен. Вполне естественным выглядит соблазн принять в отношении них более прагматичный курс. Подобный тому, что уже пару сотен лет США проводят в странах Центральной Америки.

    8 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Россия долго терпела, пока не ударила

    Да, быстрого принуждения к миру не случилось весной 2022 года, но сегодня Россия, и в первую очередь ее армия, каждый день искореняет то зло на Украине, которое в своей ненависти готово уничтожить все русское.

    26 комментариев
    25 февраля 2026, 09:29 • Новости дня

    Трамп обошел тему отношений с Россией в обращении к Конгрессу США

    Трамп упомянул Россию дважды в обращении к Конгрессу за рекордно длинное выступление

    Tекст: Вера Басилая

    В ежегодном обращении к Конгрессу президент США Дональд Трамп почти не затронул тему отношений с Россией, ограничившись лишь двумя упоминаниями.

    Американский лидер в ходе ежегодного обращения к Конгрессу обошел стороной тему диалога с Москвой, передает ТАСС.

    Президент США упомянул Россию всего два раза: в контексте конфликта на Украине и касательно наличия вооружений РФ у Венесуэлы.

    Выступление главы государства продлилось один час 48 минут, что стало абсолютным рекордом по продолжительности для посланий «О положении страны». Ранее пальму первенства удерживал Билл Клинтон, чья речь в 2000 году заняла один час 29 минут.

    Стоит отметить, что в марте 2025 года Трамп выступал перед законодателями один час 39 минут. Однако то мероприятие формально не считалось полноценным итоговым посланием, так как политик только вступил в должность во второй раз.

    Ранее в аэропорту Эндрюс приземлился военный Boeing-E4B Nightwatch перед ежегодным обращением президента США Дональда Трампа к Конгрессу.

    Напомним, в своей инаугурационной речи глава Белого дома вовсе не упомянул Россию и Украину.

    24 февраля 2026, 19:22 • Новости дня
    Присяжных для суда над Маском нашли с трудом из-за ненависти людей к миллиардеру
    Присяжных для суда над Маском нашли с трудом из-за ненависти людей к миллиардеру
    @ Benjamin Fanjoy/AP/ТАСС

    В федеральном суде Сан-Франциско возникли трудности с формированием коллегии присяжных по делу Илона Маска – значительная часть кандидатов заявила, что не сможет сохранять беспристрастность из-за негативного отношения к миллиардеру.

    Как сообщает Courthouse News, речь идет о процессе против Маска, которого обвиняют в манипулировании акциями Twitter (позже переименованной в X, заблокирована в России) во время сделки по покупке компании за 44 млрд долларов. Разбирательство проходит в федеральном суде Сан-Франциско под председательством судьи Чарльза Брейера.

    Перед более чем 90 кандидатами в присяжные судья поставил ключевой вопрос: смогут ли они забыть про личные взгляды на Маска, Twitter или Tesla и выносить решение исключительно на основании представленных в суде доказательств и закона. «Каковы бы ни были ваши взгляды на господина Маска, Twitter или Tesla, можете ли вы отбросить их в сторону и судить ответчика исключительно на основе доказательств?» – цитирует Брейера издание.

    По данным Courthouse News, свыше трети потенциальных присяжных признались, что не способны быть беспристрастными, и были отстранены от участия в процессе. Некоторые из оставшихся, заявив о готовности соблюдать нейтралитет, при этом не скрывали резко негативного отношения к бизнесмену.

    Адвокат Маска Стивен Брум выразил недовольство ситуацией, заявив, что в случае с другим подсудимым присяжный, открыто заявивший «я его ненавижу» или поставивший под сомнение его моральные качества, был бы немедленно отстранен. Однако судья подчеркнул, что публичные фигуры неизбежно вызывают сильные эмоции, и ключевой вопрос заключается в способности кандидатов отделить личное мнение от оценки фактов.

    Одним из факторов, повлиявших на отношение потенциальных присяжных, называются тесные связи Маска с администрацией Дональда Трампа. Сообщается, что предприниматель пожертвовал около 300 млн долларов на президентскую кампанию Трампа и участвовал в работе так называемого Департамента эффективности правительства (DOGE).

    Судебный процесс, который стартует 2 марта и продлится до 16 марта, касается событий 2022 года, когда Маск объявил о приостановке сделки по покупке Twitter, сославшись на необходимость уточнить долю спам-аккаунтов на платформе. После его заявления акции компании упали на 9% за день. Позже бизнесмен утверждал, что доля ботов может достигать 20%, и допускал возможность пересмотра условий сделки. Истцы считают, что подобные заявления вводили инвесторов в заблуждение и повлияли на рыночную стоимость компании. В итоге дело будет рассматриваться коллегией из девяти присяжных без запасных.

    Ранее Маск заключил сделку с Пентагоном по использованию ИИ Grok в военных целях.

    Комментарии (5)
    25 февраля 2026, 00:40 • Новости дня
    Небензя указал на бессмысленность попыток Европы слепить героя из Зеленского
    Небензя указал на бессмысленность попыток Европы слепить героя из Зеленского
    @ Пресс-служба МИД России/via Globallookpress.com

    Tекст: Катерина Туманова

    Европа годами пытается вылепить из главы киевского режима Владимира Зеленского героя, стараясь, вопреки фактам, представить никогда не имевшиеся у него мирные устремления, заявил на заседании СБ ООН по Украине постпред России при организации Василий Небензя.

    «Обращаюсь к европейским коллегам, кого вы хотите обмануть? Вопреки фактам и здравому смыслу, вы все эти годы лепите из Зеленского героя, выпячиваете никогда не имевшиеся у него мирные устремления», – заявил он.

    Дипломат уточнил, что так же, как Зеленскому европейцы приписывают миролюбие, так же лживо упрекают Россию в незаинтересованности мирного разрешения конфликта. Он отметил, что Европа готова дать гарантии безопасности Украине лишь при одном условии.

    «Только до тех пор, пока киевский режим будет врагом России и будет продолжать войну. Зеленскому мир не нужен», – сказал он.

    Небензя также подчеркнул отсутствие у европейских стран настроенности на поддержку трехсторонних переговоров, направленных на поиск устойчивого и долгосрочного решения украинского кризиса. Он в очередной раз заявил о важности реального завершения конфликта, а не временного прекращения огня.

    «Но любые договоренности должны быть комплексными, учитывать наши озабоченности по поводу первопричин конфликта и привести к его реальному завершению, а не ко временному прекращению огня, который киевский режим использует в своих агрессивных целях», – обозначил в своем выступлении российский постпред.

    Небензя добавил, что Москва ценит позицию США и усилия руководства по достижению мира.

    «Мы с самого начала конфликта заявляли о том, что для нас дипломатический метод достижения целей СВО предпочтительный. В этой связи ценим позицию, которую заняла администрация [США] и лично президент Соединенных Штатов Дональд Трамп», – сказал он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров заявил, что Европа сейчас буквально находится в истерике, требуя от России участия в переговорах по Украине. Лавров также назвал киевский режим главным препятствием для урегулирования на Украине. США воздержались от голосования по новой резолюции ООН об Украине.

    Комментарии (0)
    24 февраля 2026, 18:04 • Видео
    На годовщину СВО Зеленский остался без подарков

    Евросоюз не смог отметить четвертую годовщину со дня начала СВО так, как планировал. Очередной, 20-й пакет санкций против России оказался заблокирован. Что еще важнее, заблокирован и срочный кредит для Украины. Что происходит?

    Комментарии (0)
    24 февраля 2026, 23:58 • Новости дня
    США воздержались от голосования по новой резолюции ООН об Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Генассамблея ООН приняла резолюцию, в которой говорится о приверженности «суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ», при этом за нее проголосовали 107 страна, против – 12 и 51 страна воздержалась, включая Соединенные Штаты.

    В принятой на Генассамблее ООН 24 февраля резолюции содержится призыв к немедленному и безоговорочному прекращению огня, а также к «всеобъемлющему, справедливому и прочному миру».

    «Американская делегация настаивала на отдельном голосовании по пунктам о территориальной целостности Украины и международном праве, однако их предложение было отклонено», – передает France24.

    Заместитель посла США Тэмми Брюс заявила: «Мы приветствуем призыв ООН к прекращению огня». Она также отметила, что «некоторые формулировки резолюции, вероятно, отвлекут внимание от дипломатических усилий», но не уточнила, какие именно.

    Украинские представители выразили разочарование позицией США. Замминистра иностранных дел Украины Мариана Бетса отметила, что Россия не проявляет готовности остановить спецоперацию, несмотря на международные усилия. Посол Украины в США Ольга Стефанишина призвала Белый дом усилить давление на Москву и выразила надежду на принятие американским конгрессом законопроекта о тарифах и вторичных санкциях против государств, сотрудничающих с Россией.

    Зампостпреда России при ООН Анна Евстигнеева ответила, что Украине следует сосредоточиться на дипломатии для прекращения войны, «а не на инициировании очередного политизированного голосования».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров заявил, что Европа сейчас буквально находится в истерике, требуя от России участия в переговорах по Украине. Лавров также назвал киевский режим главным препятствием для урегулирования на Украине.

    Глава Евросовета призвал не допустить успеха России в переговорах. «Коалиция желающих» подтвердила планы направить войска на Украину. Фон дер Ляйен раскрыла планы ЕС снабдить Киев дронами и боеприпасами до Пасхи.

    Комментарии (0)
    25 февраля 2026, 05:55 • Новости дня
    США объявили Украине демарш за удары по нефтяным объектам в Черном море в 2025 году

    США объявили Украине демарш за удары по нефтяным объектам в Черном море

    США объявили Украине демарш за удары по нефтяным объектам в Черном море в 2025 году
    @ соцсети

    Tекст: Катерина Туманова

    Администрация президента США Дональда Трампа предприняла необычный шаг, предупредив украинское правительство о том, что удары по российскому нефтяному объекту в Черном море в конце 2025 года повлияли на инвестиции США в Казахстане, сообщила во вторник посол Украины в США Ольга Стефанишина.

    «Мы слышали, что украинские атаки на Новороссийск повлияли на некоторые американские инвестиции, которые осуществляются через Казахстан. И мы слышали от Госдепартамента, что нам следует воздерживаться от, ну, вы знаете, от атак на американские интересы», – приводит CNN слова Ольга Стефанишиной на брифинге.

    Она сказала, что получила демарш от Госдепа США по этому поводу. Необычный демарш, по-видимому, говорит о приоритетах администрации США и следует за решением Трампа прекратить новую военную помощь Киеву в 2025 году.

    Посол Украины заявила, что США не предлагали Киеву воздержаться от нанесения ударов по российской военной и энергетической инфраструктуре.

    «Это было связано с тем фактом, что там были затронуты экономические интересы Америки. Мы приняли это к сведению», – ответила она.

    В конце ноября 2025 года украинские беспилотники ударили по черноморскому порту Новороссийск, нанеся ущерб не только интересам России, но и ключевому нефтепроводу, что привело к значительному падению экспорта казахстанской нефти. Chevron является крупным акционером Каспийского трубопроводного консорциума, который транспортирует нефть с казахстанских месторождений в Черное море на экспорт.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минэнерго Казахстана сообщило о серьезных повреждениях устройства Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Власти Казахстана решили направить часть нефти с месторождения Кашаган в Китай на фоне атак дронов со стороны Украины.


    Комментарии (0)
    24 февраля 2026, 21:30 • Новости дня
    Ушаков: Россия доведет до США данные о возможной передаче Киеву ядерного оружия

    Tекст: Вера Басилая

    Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что Россия доведет до США информацию о вероятном появлении у Киева ядерного оружия.

    Россия намерена передать США информацию о возможном стремлении Киева получить ядерное оружие от западных стран, передает РИА «Новости». Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков в эфире телеканала «Россия 1».

    «До американцев будет доведено, конечно, это все. Но они уже знают, сейчас идут комментарии по всем каналам. Надеюсь, что до американцев дойдет. Мы специально об этом будем разговаривать», – подчеркнул Ушаков.

    По его словам, Россия уже начала обсуждать этот вопрос с США по различным каналам и рассчитывает, что предоставленная информация будет воспринята серьезно.

    Служба внешней разведки России заявила о намерении Британии и Франции передать на Украину малогабаритную ядерную боеголовку TN75 от ракеты М51.1.

    Посольство Франции назвало сообщения о передаче Украине ядерного оружия ложью.

    Представитель МИД Украины Георгий Тихий опроверг сообщения о якобы готовящейся передаче ядерного оружия Киеву и назвал их повторением старых обвинений.

    В МИД России отметили, что любые шаги по содействию Киеву в создании военного ядерного потенциала будут восприниматься как прямая угроза национальной безопасности.

    Президент России Владимир Путин отметил, что противник осознает пагубные последствия возможного использования ядерного компонента.

    Комментарии (0)
    25 февраля 2026, 01:48 • Новости дня
    Зеленский ответил на желание США завершить конфликт ко Дню независимости

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский оказался не готов рассуждать о возможности завершения конфликта ко Дню независимости США, на что, по данным источников некоторых СМИ, очень надеются в Белом доме.

    Усилия президента США Дональда Трампа по прекращению конфликта на Украине  буксуют из-за того, что мирные переговоры зашли в тупик, а боевые действия в основном буксуют из-за четырех лет боевых действий, пишет Bloomberg.

    «Союзники говорят, что США настаивают на заключении сделки до того, как Трамп проведет празднование 250-й годовщины независимости США 4 июля. Но, по словам высокопоставленных чиновников из Европы и НАТО, нет никаких признаков того, что президент России Владимир Путин готов достичь соглашения, которое не удовлетворит его основные требования», – сообщили источники агентства.

    Комментируя эти данные Зеленский признался, что таких дат со стороны США не знал.

    «Я могу только поддержать, если об этом сказал президент США. Для меня это новая информация», – приводят «Вести» слова главы киевского режима.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Зеленский в телефонном интервью несколько раз отметил, что Трамп пытается давить на Украину, считая, что небольшая страна скорее согласится с неудобными условиями мира. Белый дом в лице Кэролайн Левитт ответил на упреки Зеленского в адрес Трампа.

    Европарламент впервые с начала спецоперации России на Украине принял резолюцию без упоминания о возможной «военной победы Украины».

    Комментарии (0)
    24 февраля 2026, 14:23 • Новости дня
    Bloomberg: Новая пошлина Трампа нарушит соглашение с ЕС и вызовет рост цен

    Tекст: Валерия Городецкая

    Повышение глобальной пошлины, инициированное президентом США Дональдом Трампом, нарушит действующее торговое соглашение между Евросоюзом и США, пишет Bloomberg.

    По информации осведомленных источников Bloomberg, Еврокомиссия уже уведомила европейских законодателей о том, что новая мера увеличит совокупную ставку пошлин на продукцию из Европы, передает РИА «Новости».

    «Новая глобальная пошлина будет добавлена к уже действующим… Новый кумулятивный показатель означает, что цены на некоторые товары будут превышать потолок в 15%, согласованный ЕС и США в рамках торгового соглашения», – говорится в материале.

    Ожидается, что ситуация затронет широкий ассортимент продукции: масло, пластмассы, текстиль и химикаты. Стоимость этих товаров, поставляемых из ЕС в США, может вырасти из-за введения пошлин, превышающих установленный двухсторонним соглашением уровень в 15%.

    Ранее Верховный суд США признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на который опирался Трамп при введении импортных пошлин, не дает ему таких полномочий. Трамп назвал это решение позором и подчеркнул, что у него имеется запасной план. Он также заявил о расширении своих полномочий после решения суда по пошлинам.

    Комментарии (0)
    24 февраля 2026, 14:08 • Новости дня
    Гатилов предупредил об эффекте домино из-за ядерных испытаний США

    Гатилов: Ядерные испытания США спровоцируют эффект домино

    Tекст: Валерия Городецкая

    Отмена Соединенными Штатами моратория на проведение ядерных испытаний может привести к цепной реакции среди других стран, заявил постоянный представитель РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.

    Он отметил, что действия администрации США, включая распоряжения президента Дональда Трампа от октября 2025 года о возобновлении ядерных испытаний, усиливают сомнения относительно вступления в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, передает ТАСС.

    «Предупреждаем, что выход США из своего национального моратория искусственно спровоцирует эффект домино, и ответственность за это целиком ляжет на Вашингтон», – заявил Гатилов во время сессии Конференции ООН по разоружению.

    Напомним, Госдеп подтвердил планы США возобновить ядерные испытания.

    Комментарии (0)
    24 февраля 2026, 23:35 • Новости дня
    Американский Минфин расширил антироссийские санкции на физические и юрлица

    Американский Минфин расширил антироссийские санкции

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский Минфин расширил антироссийские санкции на четырех физических лиц и три компании, о чем сказано в сообщении Управления по контролю над иностранными активами США (OFAC).

    Министерство финансов США ввело санкции против лиц, занимающихся кражей и продажей кибер-инструментов правительства США, а также против брокера и его партнеров, занимающихся разработкой уязвимостей и базирующихся в России, за кражу коммерческой тайны США в соответствии с законом О защите американской интеллектуальной собственности (PAIPA) и Ззконом О противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA), сказано на странице OFAC, где представлены новые подсанкционные лица и компании.

    Санкции введены в рамках закона и мер, связанных с кибердеятельностью. В список внесены граждане России и Узбекистана, в том числе Сергей Зеленюк, Олег Кучеров, Марина Васанович и Азизжон Мамашоев, связанный с Зеленюком.

    Подсанкционными компаниями стали «Матрица» и зарегистрированные в Дубае Advance Security Solutions и Special Technology Services.

    На сайте Госдепа указано, что под санкции попала компания Matrix LLC (также известная как Operation Zero), российский брокер кибер-инструментов, который позиционирует себя как реселлер кибер-эксплойтов для различных клиентов, включая правительство России.

    Также упоминается Сергей Зеленюк, гражданин России, директор и единственный владелец Operation Zero. Компания и Зеленюк, по данным Госдепа, являются иностранными лицами, которые сознательно участвовали в краже коммерческих секретов граждан США или извлекли из нее выгоду. Эта кража произошла 5 января 2023 года или позже и с высокой долей вероятности может привести к существенной угрозе.

    «В результате сегодняшних действий <...> все имущество и имущественные интересы лиц, включенных в санкционный список, находящиеся в Соединенных Штатах или находящиеся во владении или под контролем лица, являющегося гражданином США, блокируются», – сказано в релизе госдепа.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Европейский союз (ЕС) официально продлил действие экономических санкций в отношении России. Во вторник Британия  расширила антироссийские санкции на 297 новых позиций. Новая Зеландия ввела дополнительные санкции против России.

    Комментарии (0)
    25 февраля 2026, 03:55 • Новости дня
    Огромный архив данных об НЛО был уничтожен после слов Трампа

    Tекст: Катерина Туманова

    Сотни гигабайт рассекреченных правительственных документов об НЛО, заговорах и проектах ЦРУ были удалены с сайта-архива Black Vault через день после поручения президента США Дональда Трампа опубликовать все связанные с НЛО материалы.

    По информации, опубликованной Black Vault, сервер публичного архива был очищен 20 февраля, а все данные об НЛО, рассекреченных проектах ЦРУ и теориях заговора, включая материалы об убийстве Джона Кеннеди, оказались удалены.

    Исследователь и уфолог Джон Гриневальд-младший сообщил, что изменились права доступа к серверным каталогам, а журналы владения файлами и правила редактирования стали недоступны без объяснения причин, пишет Daily Mail.

    Гриневальд отметил, что не может исключить возможность вмешательства третьих лиц, поскольку хостинг-провайдер сайта также не смог объяснить причины удаления данных. По его словам, «кто-то или что-то намеренно удалило все файлы с сервера», при этом сайт остался доступен, чтобы не сработала автоматическая сигнализация.

    Black Vault за десятилетия существования стал главным источником рассекреченных материалов о секретных программах, в том числе о директивах ЦРУ 1940-1950-х годов, отчетах с военных баз и свидетельствах очевидцев. Гриневальд публично раскрывал случаи, когда запросы FOIA (закон США о свободе информации, принятый в 1966 году, который позволяет любому лицу запрашивать доступ к записям федеральных агентств) возвращались ЦРУ и ФБР с неполными ответами или без информации.

    Инцидент произошел через несколько часов после распоряжения Дональда Трампа о раскрытии всех сведений, связанных с инопланетной жизнью, неопознанными летающими объектами и аномальными явлениями. Трамп ранее критиковал Барака Обаму за публикацию секретной информации об инопланетянах.

    Гриневальд направил в правительство США более 11 тыс. запросов FOIA, в том числе по делу Розуэлльской аварии 1947 года, а его архив содержал документы о секретных целевых группах, таких как Majestic 12, занимавшихся расследованием инцидентов с НЛО и изучением инопланетных технологий.

    Позже Гриневальд сообщил, что все более чем 3,8 млн файлов были скопированы в защищенные хранилища, и сайт был восстановлен вскоре после таинственного удаления данных.

    «Это суровое напоминание всем нам, включая меня. Делайте резервные копии. Храните их в нескольких местах. И никогда не бойтесь ничего, что может встретиться на вашем пути, независимо от того, чего вы ожидаете», – написал исследователь в соцсети X.

    Комментарии (0)
    25 февраля 2026, 04:55 • Новости дня
    WSJ узнала, кто надоумил Трампа отправить госпитальное судно Гренландии

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил 22 февраля об отправке к берегам Гренландии госпитального судна для оказания медицинской помощи жителям острова, которые принимать помощь не желали, да и Трамп никакого судна не отправлял, а надоумил его на щедрый жест Йорген Боассен, ярый трампист и строитель с острова.

    «Заявление президента Трампа о том, что в Гренландию направляется госпитальное судно, вызвало недоумение у жителей острова, многие из которых расценили это как очередную попытку США вмешаться в их дела. Хотя идея к этому возникла у одного из них», – пишет Wall Street Journal (WSJ).

    Йорген Боассен, 52-летний строитель из Гренландии и ярый сторонник Трампа, рассказал WSJ о том, что именно он стал тем инициатором внезапного заявления президента Трампа в выходные о том, что США направят на арктический остров плавучие медицинские пункты.

    Трамп в субботу объявил в сообщении Truth Social, что корабли «уже в пути», чтобы помочь жителям, «которые больны и которым там не оказывается необходимая помощь».

    Боассен, который ранее помогал организовывать визит Дональда Трампа-младшего в Гренландию, заявил, что выразил обеспокоенность по поводу системы здравоохранения острова во время культурного обмена в Луизиане. Там он встретился с губернатором Джеффом Лэндри, которого Трамп назначил посланником по связям с Гренландией.

    Боассен рассказал газете, что Лэндри спросил, что США могут сделать, чтобы помочь Гренландии. Боассен пожаловался на то, что государственная система здравоохранения острова «ухудшается», а пациентам часто ставят диагноз слишком поздно или вынуждают преодолевать большие расстояния ради лечения.

    Мать Боассена умерла от сепсиса после того, как ей поставили неверный диагноз в сельской клинике и отправили домой с обезболивающими. Этот разговор надолго остался в памяти Лэндри.

    Позже он передал опасения Боассена Трампу во время ужина в Белом доме заявил  президенту, что гренландцам «абсолютно необходима» медицинская помощь. Как сообщается, Трамп ответил: «Ну, давайте ее отправим».

    Когда Боассен узнал, что, по словам Трампа, корабли уже в пути, он растерялся, так как помощь важна и нужна, но он не ожидал ее в таком формате.

    Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен отклонил предложение Трампа, назвав его заявление в социальных сетях очередным «случайным выпадом». К тому же, по мнению Нильсена, здравоохранению США не мешает порядка, прежде чем помогать другим.

    Позже выяснилось, что основные медицинские суда ВМС США – USNS Comfort и USNS Mercy все еще в США, в Мобиле, штат Алабама, где проходят техническое обслуживание. Ни одно из них в направлении Гренландии не выдвигалось, уточняет Daily Beast.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Дании отвергли необходимость госпитального судна США для Гренландии.


    Комментарии (0)
    25 февраля 2026, 02:15 • Новости дня
    «Самолет Судного дня» США прибыл в Вашингтон перед обращением Трампа к конгрессу

    «Самолет Судного дня» прибыл в Вашингтон перед обращением Трампа к конгрессу

    Tекст: Катерина Туманова

    В столичном аэропорту Эндрюс зафиксировали посадку военного Boeing-E4B Nightwatch перед ежегодным обращением президента США Дональда Трампа к конгрессу.

    «Самолет Судного дня» Boeing-E4B Nightwatch, который является военной модификацией Boeing 747-200 для мобильного командного пункта национального воздушного центра операций, приземлился на военной базе Эндрюс в Вашингтоне, передает РИА «Новости».

    Воздушное судно вылетело с военной базы Барксдейл в Луизиане и преодолело путь за три с половиной часа. Самолет прибыл за несколько часов до ежегодного обращения президента Трампа к обеим палатам конгресса США о положении страны.

    Boeing-E4B Nightwatch служит резервной площадкой для президента, министра обороны и Объединенного комитета начальников штабов США согласно информации ВВС страны.

    В настоящее время на вооружении правительства США находятся четыре таких самолета, введенных в эксплуатацию в 1980-х годах. В июне 2025 года аналогичный самолет перебрасывали на авиабазу Эндрюс в преддверии возможного удара по ядерным объектам Ирана.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в октябре 2025 года «Самолет Судного дня» приземлялся на Филиппинах. В декабре истребитель F-16 перехватил приблизившийся к резиденции Трампа самолет. В феврале неопознанный самолет из США залетел в Россию.

    Комментарии (0)
    25 февраля 2026, 05:07 • Новости дня
    Уиткофф заявил, что Россия показала настоящую коммуникацию на переговорах

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российская сторона на переговорах в Женеве проявила конструктивный подход, они показали себя сдержанно, а также продемонстрировали готовность к диалогу, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

    Уиткофф положительно охарактеризовал взаимодействие с российской делегацией в рамках диалога по урегулированию конфликта, передает РИА «Новости».

    «Происходили военные переговоры, обсуждали экономическое процветание. Относительно россиян мы видели определенную умеренность и, думаю, видели настоящую коммуникацию», – сказал он.

    Спецпосланник президента США обратил внимание на то, что дискуссия велась в конструктивном ключе, она затрагивала как вопросы безопасности, так и экономическую повестку.

    Ранее Уиткофф отмечал, что новый раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины может состояться в ближайшие 10 дней.

    Глава МИД России Лавров называл киевский режим главным препятствием для урегулирования на Украине.

    Комментарии (0)
    25 февраля 2026, 02:28 • Новости дня
    WSJ узнала о намерении Трампа бороться с мигрантами с помощью банков

    Tекст: Катерина Туманова

    Администрация американского президента Дональда Трампа рассматривает возможность обязать банки собирать информацию о гражданстве клиентов, что может привлечь финансовые институты к борьбе Белого дома с нелегальной иммиграцией.

    «По словам людей, знакомых с этим вопросом, администрация Трампа рассматривает возможный указ или другие действия, которые потребуют от банков собирать информацию о гражданстве клиентов, что станет новым фронтом в борьбе с иммигрантами, проживающими в США нелегально», – пишет Wall Street Journal (WSJ).

    По словам источников издания, решение, которое находится на рассмотрении Министерства финансов, может в итоге заставить банки запрашивать беспрецедентно новую категорию документов – паспорта, как у новых, так и у существующих клиентов, которые хотят иметь банковский счет в США.

    Нелегальная миграция и борьба с нею – один из ключевых пунктов президентской программы Трампа на второй президентский срок. Он и его администрация ищут пути перекрытия незаконных лазеек для мигрантов и выявления их на территории США, чтобы депортировать обратно.

    К примеру, в 2025 года Трамп подписал указ о праве на гражданство по рождению в 2026 году, Верховный суд США решил его рассмотреть на предмет конституционности.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ФСБ раскрыла канал нелегальной миграции из Латинской Америки. Суд разрешил американской иммиграционной полиции скрывать лица масками. NBC сообщил о планах Трампа лишать гражданства до 200 человек в месяц.

    Комментарии (0)
    25 февраля 2026, 02:56 • Новости дня
    Уиткофф и Зеленский допустили продолжение переговоров в ближайшие 10 дней

    Tекст: Катерина Туманова

    Очередной раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины может состояться в ближайшие 10 дней, сообщил спецпосланник президента США Стив Уиткофф, а затем эту версию подтвердил Владимир Зеленский.

    «Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф не исключает визита секретаря СНБО Рустема Умерова во Флориду в ближайшее время, а также трехсторонней встречи делегаций Украины, России и США в течение ближайших десяти дней, о чем он заявил в онлайн-формате на встрече YES 24 февраля», – сообщило агентство «Интерфакс-Украина».

    Об этом же заявил в телеэфире глава киевского режима Владимир Зеленский.

    «У нас будет трехсторонний формат. Я думаю, в течение этой недели, может, десяти дней», – цитирует его РИА «Новости» со ссылкой на телеканал ТСН.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Лавров назвал киевский режим главным препятствием для урегулирования на Украине. США воздержались от голосования по новой резолюции ООН об Украине. Европарламент впервые с начала спецоперации России на Украине принял резолюцию без упоминания о возможной «военной победы Украины».

    Комментарии (0)
    Ссора с соседями грозит Украине полным блэкаутом

    С электрическом на Украине большие проблемы, свет выдают по два-четыре часа в день. И ситуация может серьезно ухудшиться, если Словакия отключит, как обещает, перетоки электроэнергии на Украину. Когда к Словакии присоединится еще и Венгрия, то возможны даже локальные блэкауты. При каких условиях страна погрузится в полный блэкаут на недели и даже месяцы? Подробности

    Спецоперация обновила облик России

    Спецоперация на Украине радикально изменила Россию: страна получила больше суверенитета, больше авторитета за пределами Запада, больше военных возможностей, а граждане по-настоящему сплотились на благо страны. Какие еще промежуточные итоги СВО можно подвести уже сейчас? Подробности

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    Лондон и Париж приготовились разбрасываться ядерными бомбами

    Британия и Франция вновь подводят мир к опасной черте: по данным Службы внешней разведки, Лондон и Париж намерены передать Киеву ядерное оружие. Если это произойдет, ситуация выйдет на качественно новый уровень угроз – в первую очередь для безопасности России. Москва будет вынуждена реагировать жестко, а попытки сохранить в мире режим нераспространения и вовсе потеряет всякий смысл. Чем еще чреваты необдуманные действия европейских столиц? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • На годовщину СВО Зеленский остался без подарков

      Евросоюз не смог отметить четвертую годовщину со дня начала СВО так, как планировал. Очередной, 20-й пакет санкций против России оказался заблокирован. Что еще важнее, заблокирован и срочный кредит для Украины. Что происходит?

    • Еще одна ошибка Трампа

      Как сообщают американские СМИ, США и Саудовская Аравия договорились о запуске саудовской ядерной программы. Это делает войну с Ираном практически неизбежной, но данная ошибка Вашингтона может дорого обойтись миру не только поэтому.

    • Операция по замене Зеленского начата

      Чтобы продолжать конфликт с Россией как можно дольше, Владимира Зеленского заменят на бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. Операция уже начала, а интервью, в котором Залужный обвинил Зеленского в главных провалах ВСУ, ее первый этап.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Что изменится с 1 марта 2026 года в России: новые законы, правила ЖКХ, автошкол, подписок и гостиниц

      Март традиционно становится месяцем, когда в России вступает в силу множество законодательных новелл. 1 марта 2026 года не станет исключением: россиян ждут важные изменения в самых разных сферах – от оплаты коммунальных услуг до правил бронирования отелей и защиты от нежелательных интернет-подписок. Обо всех нововведениях подробно – в справке газеты ВЗГЛЯД.

    • Что подарить на 23 февраля 2026: идеи мужу, папе и начальнику

      Тысячи женщин 23 февраля задаются главным вопросом праздника: что подарить мужчине, чтобы подарок действительно порадовал, а не оказался очередной формальностью? В спешке легко выбрать банальные варианты – носки, пену для бритья или дежурный одеколон. Но такие презенты давно стали штампом и редко вызывают искренние эмоции. Если время поджимает, важно сделать ставку на уместность: учитывать статус мужчины, его интересы, возраст и формат ваших отношений. ВЗГЛЯД собрал полную подборку актуальных идей – от практичных подарков мужу и теплых вариантов для папы до корректных деловых решений для начальника.

    • День защитника Отечества 23 февраля 2026: красивые бесплатные открытки с поздравлениями

      В России 23 февраля 2026 года отмечают День защитника Отечества. Многие ищут красивые открытки на 23 февраля, чтобы поздравить папу, мужа, дедушку, сына или коллегу. Даже небольшая, но искренняя открытка с теплыми словами становится знаком внимания и уважения. Газета ВЗГЛЯД публикует бесплатные открытки с поздравлениями, которые можно скачать и отправить в мессенджерах, а также идеи для рисунков и готовые тексты, чтобы поздравить защитников Отечества именно сегодня. В подборке – открытки для папы, мужа, любимого, дедушки, коллег и военнослужащих, а также короткие поздравления в стихах и прозе.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • США готовятся напасть на Иран

      Президент США Дональд Трамп готов вновь в американской истории поднять топор войны – томагавк. На этот раз Белый дом официально признает подготовку к удару по Ирану, причем уже в ближайшие дни.

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

