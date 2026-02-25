Трамп обошел тему отношений с Россией в обращении к Конгрессу США

Трамп упомянул Россию дважды в обращении к Конгрессу за рекордно длинное выступление

Tекст: Вера Басилая

Американский лидер в ходе ежегодного обращения к Конгрессу обошел стороной тему диалога с Москвой, передает ТАСС.

Президент США упомянул Россию всего два раза: в контексте конфликта на Украине и касательно наличия вооружений РФ у Венесуэлы.

Выступление главы государства продлилось один час 48 минут, что стало абсолютным рекордом по продолжительности для посланий «О положении страны». Ранее пальму первенства удерживал Билл Клинтон, чья речь в 2000 году заняла один час 29 минут.

Стоит отметить, что в марте 2025 года Трамп выступал перед законодателями один час 39 минут. Однако то мероприятие формально не считалось полноценным итоговым посланием, так как политик только вступил в должность во второй раз.

Ранее в аэропорту Эндрюс приземлился военный Boeing-E4B Nightwatch перед ежегодным обращением президента США Дональда Трампа к Конгрессу.

Напомним, в своей инаугурационной речи глава Белого дома вовсе не упомянул Россию и Украину.