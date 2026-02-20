CNN сообщил о запасном плане Трампа по отмененным судом пошлинам

Tекст: Катерина Туманова

По словам информатора, Трамп сказал собравшимся, что у него есть запасной план, а другой источник добавил, что президент США пришел в ярость во время завтрака и начал нападать на суд, в какой-то момент сказав: «эти чертовы суды», передает телеканал CNN.

Трамп, как сообщили информаторы, прервал завтрак с губернаторами, узнав о решении Верховного суда, сказав гостям, что уходит раньше, чтобы сделать заявление по поводу этого решения.

В администрации Трампа чиновники готовились к поражению в Верховном суде, заверяя президента, что если суд отменит его пошлины, будут другие способы их введения.

По словам нескольких источников, президент в последние недели в частном порядке гневно жаловался на то, что Верховный суд слишком долго решает вопрос с тарифами.

Он также неоднократно высказывал предположения о том, какое решение примет суд, заявив в какой-то момент, что, по его мнению, Верховный суд не вынесет решения против пошлин, учитывая, сколько всего поставлено на карту и имея в виду миллиарды долларов, которые уже были собраны.

По словам представителя Белого дома, после завтрака Трамп должен был встретиться с генеральным секретарем Вьетнама То Лам. Он планирует проинформировать прессу о решении по пошлинам в пятницу днем.

При этом CNN напомнил, что суд отклонил лишь один из методов введения таможенных пошлин – использование Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях.

Существуют и другие положения Закона о торговле 1974 года, Закона о расширении торговли 1962 года и Тарифного закона 1930 года, которые он мог бы попробовать. Некоторые из них он уже использовал в течение своего первого срока.

Например, статья 122 Закона о торговле 1974 года разрешает введение таможенных пошлин в размере до 15% на срок до 150 дней при определенных обстоятельствах.

Ещё один вариант — раздел 338 Закона о тарифах 1930 года , широко известный как «закон Смута-Хоули». Он позволяет вводить тарифы до 50% в течение пяти месяцев в отношении страны, которая «дискриминирует» торговлю с США. Министр финансов Скотт Бессент приводил это в качестве возможного запасного варианта.

Напомним, Верховный суд США признал незаконными пошлины Трампа против других стран.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, судья Федерального окружного суда Северного округа Калифорнии ранее отклонил иск губернатора Гэвина Ньюсома о блокировке этих пошлин. Индекс S&P 500 резко просел после решения Верховного суда о пошлинах США. Исследование JPMorganChase показало, что рост пошлин ударил по среднему бизнесу в США.



