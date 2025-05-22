Лондонский суд заблокировал передачу архипелага Чагос Маврикию

Tекст: Мария Иванова

Высокий суд Англии и Уэльса временно заблокировал подписание соглашения между Британией и Маврикием о передаче архипелага Чагос под суверенитет Маврикия, передает ТАСС.

Судья Николас Гус запретил британскому правительству предпринимать «какие-либо заключительные или юридически обязывающие шаги» по завершению переговоров о возможной передаче архипелага другому государству. Причиной такого решения стало обращение правозащитников Бертрис Помп и Бернадетт Дюгассе, которые считают, что договор не защищает права коренных жителей Чагоса.

В постановлении суда говорится, что Британия должна сохранять юрисдикцию над архипелагом до дальнейшего распоряжения. По данным Sky News, 22 мая в Высоком суде пройдет заседание, на котором будут рассмотрены аргументы сторон. Ранее планировалось, что соглашение будет подписано в виртуальном формате с участием премьер-министра Британии Кира Стармера.

Переговоры по Чагосу продолжаются с 2024 года, когда Британия и Маврикий достигли принципиальной договоренности о передаче архипелага. Важным условием соглашения стало сохранение британско-американской военной базы на острове Диего-Гарсия сроком на 99 лет с возможностью продления еще на 40 лет. Газета Financial Times отмечала, что основной причиной разногласий стали финансовые условия: новый премьер-министр Маврикия Навин Рамгулам потребовал увеличить стоимость аренды базы.

Издание The Daily Telegraph утверждает, что общий объем выплат Британии Маврикию за весь срок соглашения может составить около 9 млрд фунтов. Ранее оппозиционные политики в Британии критиковали правительство за отказ от суверенитета над Чагосом, указывая на связи Маврикия с Китаем и возможные угрозы для безопасности военных на Диего-Гарсия.

Военная база на архипелаге остается стратегически важной для Британии и США, особенно после использования размещенных там самолетов B-2 в операциях против хуситов в Йемене. Исторически Чагос был частью британской колонии, но после получения Маврикием независимости в 1968 году архипелаг остался под контролем Лондона. В 2019 году Международный суд ООН вынес экспертное заключение в пользу Маврикия, однако вопрос о статусе Чагоса остается нерешенным.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 16 января британское правительство решило отложить подписание соглашения о передаче архипелага Чагос Маврикию до вступления в должность нового президента США Дональда Трампа.

Ранее Британия и Маврикий подготовили проект соглашения о передаче архипелага под суверенитет Маврикия с сохранением контроля Лондона над базой Диего-Гарсия.

Между тем американский сенатор Джон Кеннеди предложил премьер-министру Британии Киру Стармеру приобрести пони для психологической поддержки вместо передачи архипелага Чагос.