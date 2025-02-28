Tекст: Валерия Городецкая

Во время выступления в сенате Кеннеди предложил Стармеру купить пони для психологической поддержки, чтобы справиться с чувством вины за колониальное прошлое Британии, передает РИА «Новости».

«Мне жаль, что он (Стармер) чувствует себя виноватым. Пускай купит себе пони для психологической поддержки, но он не должен сдавать американскую военную базу! Мистер (президент США Дональд) Трамп, пожалуйста, не соглашайтесь на это», – сказал Кеннеди.

Сенатор пояснил, что намерение передать архипелаг Чагос Маврикию связано с навязанным ООН чувством вины за колониализм, и подчеркнул важность сохранения военной базы на острове Диего-Гарсия для защиты региона от китайского влияния.

Соглашение о передаче архипелага Чагос было заключено Британией 3 октября 2024 года. Согласно документам, военная база на Диего-Гарсия будет функционировать не менее 99 лет.

Ранее сообщалось, что Британия и Маврикий подготовили проект соглашения о передаче архипелага Чагос под суверенитет Маврикия с сохранением контроля Лондона над базой на Диего-Гарсия.