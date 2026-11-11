Над Башкирией сбили семь БПЛА

Хабиров сообщил об уничтожении семи дронов над Башкирией

Tекст: Тимур Шайдуллин

В среду над Башкирией перехватили несколько дронов, передает ТАСС. «Семь беспилотников сегодня были сбиты на территории Республики Башкортостан, часть, соответственно, ушла на другие территории», – заявил Хабиров.

Глава региона добавил, что на прошлой неделе Башкирия также подверглась серьезной атаке.

По его словам, республика пока справляется с текущим объемом атакующих беспилотников, однако власти готовятся к худшему сценарию с увеличением количества атак и одновременно задействованных аппаратов.

Режим «Беспилотная опасность» действовал в Башкирии в среду с 06:00 до 11:20 мск.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Радий Хабиров сообщил об уничтожении 20 украинских беспилотных летательных аппаратов над Башкирией.

До этого силы противовоздушной обороны отразили масштабную атаку беспилотников на Уфу.

В августе в результате падения беспилотника на жилой дом в Уфе пострадал студент медицинского университета из Индии.