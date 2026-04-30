Вынесен на обсуждение ГОСТ на русскую кухню

ГОСТ на блюда русской кухни вынесли на обсуждение и примут во II квартале

Tекст: Тимур Шайдуллин

ГОСТ на блюда русской кухни может быть принят во втором квартале этого года, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Роскачества Максима Протасова. Документ уже находится на этапе общественного обсуждения, которое должно завершиться в течение ближайшего месяца.

«ГОСТ уже вынесен на общественное обсуждение. Активно идет обсуждение экспертов, специалистов первой версии национального стандарта по русской кухне. Общественное обсуждение должно завершиться в течение ближайшего месяца. Мы считаем, что ГОСТ должен быть принят в течение второго квартала этого года», – заявил Протасов.

В первую версию национального стандарта включено около 180 блюд, однако в процессе доработки их количество может вырасти до 300. Проект ГОСТа был подготовлен рабочей группой при Минпромторге при участии Роскачества, в документе объединены рекомендации по технологии изготовления и лучшие традиции русской кухни, а также принципы использования аутентичных ингредиентов.

Стандарт призван способствовать формированию современного и привлекательного образа русской кухни как внутри страны, так и за рубежом. Проект получил концептуальную поддержку ресторанного сообщества. При этом применение ГОСТа будет носить добровольный характер и станет ориентиром для предпринимателей, ориентированных на русскую кухню.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в проект первого ГОСТа традиционной русской кухни включили рекомендации по технологии приготовления вареников и запеканки. В проект национального стандарта русской кухни также вошли рекомендации по подаче зефира с фруктовым соком или винным сиропом и по охлаждению сливочного десерта.

Кроме того, в рамках ГОСТа на традиционную русскую кухню разработали технологию приготовления национального блюда гоголь-моголь.

