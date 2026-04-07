Проект ГОСТа описал подачу зефира и сливочного десерта

Tекст: Мария Иванова

В проекте ГОСТа русской кухни предлагается подавать зефир с фруктовым соком или сиропом с вином, а сливочный десерт рекомендуется предлагать в охлаждённом виде. Такие рекомендации отражены в документе, который сейчас разрабатывается для национальной кухни, передает РИА «Новости».

Зефир в проекте классифицируется как разновидность белковой пастилы. Его готовят из плодово-ягодного пюре, сахара и яичного белка, иногда добавляя загуститель. Авторы документа отдельно отмечают яблочный зефир, который можно делать без загустителя, и сливочный вариант с добавлением взбитых сливок.

Массу для зефира формируют с помощью кондитерского мешка с рифлёной насадкой и оставляют при комнатной температуре для стабилизации. На данный момент рекомендации охватывают 133 блюда, однако в будущем планируется расширить список, включив супы, горячие блюда, салаты, выпечку, закуски, напитки и традиционные приправы.

